2021年11月8日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于红楼梦的，问题是“古典名著红楼梦中著名的金陵十二钗指的是什么?”这个问题算是一个送分题了，很多朋友还不清楚答案是什么，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

古典名著红楼梦中著名的金陵十二钗指的是什么 11.8蚂蚁庄园最新答案

今天问题：古典名著红楼梦中著名的金陵十二钗指的是什么?

A、十二位女子

B、十二种钗环样式

正确答案:十二位女子

金陵十二钗，是中国古典小说《红楼梦》中最优秀的十二位女儿。金陵是中国江苏省南京市，“钗”指女儿，太虚幻境薄命司以十二为一组将贾府上、中、下三等女子编成正、副、又副三册”。警幻仙子道:“即贵省中十二冠首女子之册，故为正册”，“（副、又副）则又次之”。第五回完整出示了林黛玉、薛宝钗、贾元春、贾探春、史湘云、妙玉、贾迎春、贾惜春、王熙凤、巧姐、李纨、秦可卿十二位正册女性名单。

金陵十二钗入选的标准有三:一曰“彼家”，她们都是贾宝玉家里的女儿;二曰“择其善者”，即聪俊灵秀、正邪两赋而来的上、中、下三等才女;三曰“薄命”。正、副、又副的分配标准是:正册为姑娘小姐奶奶;又副册为丫头;副册介于二者之间，妾或类似妾的阶层。按此标准，薛宝琴、邢岫烟、李纹、李绮等才貌双全、命运两济的贵族女子，二丫头等贾府以外的女子，夏金桂、善姐儿等邪派女子不能入选副册、又副册，她们不在金陵十二钗之数。

据脂批探佚，小说结尾有警幻情榜，其主体就是金陵十二钗。但从空灵美的角度考虑，作者似乎不欲将这个名单一一坐实，所以故意留白。 “金陵十二钗”人物列表（副册与又副册人物含后世捏造结果，于上述理由不尽相符）