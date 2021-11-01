哈利波特魔法觉醒最新追加更新内容汇总 MA2赛季平衡性调整一览

哈利波特魔法觉醒在最近开启了平衡性的更新调整，很多玩家还不清楚更新了什么内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

MA2平衡性更新，以下内容将于MA2赛季开始时玩家更新补丁后生效:

回响调整:

[哈利·波特的回响]

调整:普通、稀有、史诗、传说品质统一提升5%的伤害加成，最终调整后分别为46%、49%、52%、55%。

设计师观点:哈利·波特的回响是一个具有高操作高收益的回响，我们提高了哈利·波特带来的伤害增益，希望巫师在做出精巧的操作时能够获得更高的收益。

[菲利乌斯·弗立维的回响]

调整:史诗、传说品质触发升调效果后，单次子弹的伤害由120%、125%，调整为95%、100%。

设计师观点:我们注意到最近环境发生了诸多变化，新环境中弗立维的回响升调效果能帮助巫师实现生物铺场的同时清除对方战场生物。因此我们希望通过调整弗立维升调效果的伤害，让巫师在使用弗该回响时需要对局势进行更准确的判断。

[韦斯莱双胞胎的回响]

调整:普通、稀有、史诗、传说品质回响的伙伴生命值提升，调整后继承原伙伴生命值的70%、80%、90%、100%，同时冷却时间由原统一30秒调整为，30，29，28，27秒。

[西弗勒斯·斯内普的回响]

调整:普通攻击的弹射距离由60调整为55。

设计师观点:该回响对生物的压制力非常强大，同时还可以利用普攻的弹射效果快速伤害到对场巫师，所以我们希望略微降低其普通攻击的弹射距离，让对场巫师的处境相对安全一些。

[多比的回响]

调整:当敌方击破幻影时，受到的减速持续时间由2.5秒调整为3秒。

设计师观点:该回响在调整后在对阵咒语系组合时已有非常足的操作空间，但在面对召唤系组合时，由于该回响的范围伤害能力相对薄弱，往往处于劣势。我们希望通过此调整，为使用该回响的巫师带来可供从容应对的决斗场。

魔咒调整:

[漂浮炸弹]

调整:搭载了炸弹的召唤物提升移动速度由原15%提高到25%。

[飓风咒]

调整:飓风咒的持续时间由8秒增加到10秒，单次飓风的伤害提高10%。

[蜷翼魔]

调整:移动速度由慢调整为中等。

[时间转换器]

调整:未来的你生命值提高87.5%，在决斗俱乐部中造成的伤害继承巫师本体普攻的50%，非决斗俱乐部玩法中伤害不变。

设计师观点:目前的时间转换器在决斗俱乐部中，面对召唤系组合时，能够快速给予对面打击，对场巫师很难通过召唤物进行扭转。同时面对咒语系组合时，由于时间转换器薄弱的生命值，又显得无可奈何。所以我们重新调整了时间转换器的属性比例，让它在面对不同对手时的作用更加均衡。注意，在非决斗俱乐部玩法中伤害依旧不变。

[萝宾]

调整:召唤时可释放距离增加22%，出战第一次攻击的攻击溅射范围提高25%。

[霹雳爆炸]

调整:爆炸范围提高20%。

[飞天扫帚]

调整:飞天扫帚对对沿途敌方单位造成的伤害由20%调整为45%。

[统统加护]

调整:统统加护的护盾值提高7%，护盾值下降的间隔调整为2秒一次。

设计师观点:统统加护在决斗场上提供瞬间保护时是一个非常有操作性和安全感的咒语，我们希望继续提高这种安全感，但同时我们也希望它具备更高实效性，以避免对场巫师无力破盾的局面。

[独角兽]

调整:召唤初始生命值由最大生命值的60%调整为65%，攻击力提高25%，攻击间隔由2秒调整为1.25秒，初次回复满血后，冲刺伤害提高20%。

设计师观点:希望独角兽能在调整机制及相应属性后，为大家带来全新的使用体验。

[艾薇]

调整:艾薇可释放消失咒的有效距离提高12.5%。

[多重冰冻咒]

调整:冰冻咒的范围提高10%。

[把戏坊烟花盒]&[火螃蟹]

修复:目前攻击范围和实际红色预警范围已调整一致。

[火螃蟹]

调整:火螃蟹不攻击时受到的伤害降低效果由60%调整为50%。

设计师观点:很高兴看到巫师对火螃蟹魔咒的各种巧用。但目前对场巫师很难针对火螃蟹进行有效清除。故我们略微提高了火螃蟹非攻击状态下所受到的伤害。这样即使无法高收益地解除角落的火螃蟹也有强行击杀的可能性。

[钻心剜骨]

调整:单次伤害的伤害间隔由0.75秒调整为0.5秒，现在巫师释放钻心剜骨的整体时间会更快了。

[蜘蛛巢穴]

调整:巢穴生命值提高8%

[门钥匙]

调整:护盾值提高60%，同时目前双击魔咒可自动对自身所处位置释放门钥匙。

设计师观点:门钥匙这张魔咒有着非常高的时效性，但是体验感未达预期。所以我们优化了它的操作模式，现在只要双击门钥匙，它就可以帮助巫师躲避掉大量的伤害，同时，还可以和召唤物配合，快速突破对场后方。

MA2赛季大奖

1、新增了“赛季大奖”，巫师在本赛季中“最强巫师”或“最佳拍档”任意模式达到“首席决斗家”段位，并且两个模式参与场数合计达到100场后，即可获得史诗魔杖[苹果木魔杖]。

MA2天梯优化

1、优化了匹配逻辑，目前巫师所能匹配到的对手实力将更加合理。

2、优化了战胜/战败后增减决斗积分的规则，优化了输赢分差过大的情况。

3、提高了巫师在“最强巫师”或“最强拍档”中任意模式段位提升后，另一模式段位自动提升的上限。

4、“最佳拍档”模式下，获胜积分减少机制的触发规则调整。原巫师比组队队友决斗积分高出3500分时触发，现调整为高出2000分即可触发。

5、优化了高分段巫师的匹配逻辑，在同样情况下目前匹配速度会稍快。

10月31日更新

有求必应屋优化

-提升了有求必应屋彩蛋在城堡主楼出现的概率。

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