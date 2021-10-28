抖音双11推运费险千万补贴计划 新商家最高前500单免单

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:目前，抖音已经开启双11好物节大促活动，同时该平台还推出运费险千万补贴计划，新商家最高前500单免单。

据悉，未报名抖音双11好物节王牌直播间、好物直播间的新商家（在2021年10月26日前从未投保过运费险的商家为新商家）均可参与本活动，活动时间为2021年10月27日00:00:00-2021年11月30日23:59:59

参与活动的具体基础福利包括，抖店承担参与活动的商家在活动时间内投保运费险每单保费的10%，补贴部分的保费由抖店平台向保险公司支付。商家可以依据自身实际支付的保费金额向保险公司申请开具保费发票。

另外，运费险千万补贴计划还升级了多重福利等级，具体如下:

白银方案

抖店承担参与活动的商家在活动时间内投保运费险前100单的全额保费，自101单起至活动结束，抖店承担商家投保运费险每单保费的15%。

限制条件:商家选择白银方案并获得抖店提供的保费补贴，则抖店有权限制商家自活动时间内首次投保之日起30天内解约、退保运费险。

黄金方案

抖店承担参与活动商家在活动时间内投保运费险前300单的全额保费，自301单起至活动结束，抖店承担商家投保运费险每单保费的30%。

限制条件:商家选择黄金方案并获得抖店提供的保费补贴，则抖店有权限制商家自活动时间内首次投保之日起90天内解约、退保运费险。

钻石方案

抖店承担参与活动的商家在活动时间内投保运费险前500单的全额保费，自501单起至活动结束，抖店承担商家投保运费险每单保费的45%。

限制条件:商家选择钻石方案并获得抖店提供的保费补贴，则抖店有权限制商家自活动时间内首次投保之日起180天内解约、退保运费险。

值得注意的是，基础福利和升级福利只支持二选一参与，具体以商家在活动落地页主动勾选确认的方案为准。目前已经有超过20万+商家签约抖店运费险，超过10亿份订单获得运费险保障。