字节跳动成立汽车销售公司 经营范围含二手车经纪等

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:企查查APP显示，10月26日，岳池千鹿优车汽车销售服务有限公司成立，法定代表人为李瀚，注册资本100万元人民币，经营范围包含汽车新车销售、二手车经纪等。
股权穿透显示，该公司由北京有竹居网络技术有限公司100%控股，后者为字节跳动（香港）有限公司全资子公司。
站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:企查查APP显示，10月26日，岳池千鹿优车汽车销售服务有限公司成立，法定代表人为李瀚，注册资本100万元人民币，经营范围包含汽车新车销售、二手车经纪等。
股权穿透显示，该公司由北京有竹居网络技术有限公司100%控股，后者为字节跳动（香港）有限公司全资子公司。
今年汽车行业最大的变化就是各大互联网企业，开始下场造车，百度、小米率先拉开亲自下场造车的大幕，360也紧随其后，华为虽然宣称不造车，但其汽车业务的分量，开始变得肉眼可见的加重。而国内的另一互联网巨头字节跳动，倒是对造车表现得较为克制，没有高调宣称向汽车业务挺近。不过而今，感受到市场变化的字节跳动，也开始在汽车领域搞起了小动作，亦或者抖音也要卖车？日前，企查查APP显示，10月26日，岳池千鹿优车汽车销售服务
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增多项“字节商城”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、通讯服务、设计研究等，目前商标状态均为“注册申请中”。<br/> <br/>
9月30日，北京字节跳动网络技术有限公司申请注册多个“字节商城”商标，国际分类涉及广告销售、网站服务、通讯服务等，当前商标状态均为申请中。
近日，特斯拉汽车（北京）有限公司发生工商变更，公司经营范围新增二手车经销。企查查信息显示，该公司成立于2012年，法定代表人为朱晓彤（XIAOTONG ZHU），注册资本200万美元，由特斯拉汽车香港有限公司100%控股。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增“皮皮神评论”商标申请信息，国际分类为健身器材，目前商标状态为“注册申请中”。
因李子柒和其签约公司微念存在纠纷，微念股东字节跳动已于10月16日启动退出流程。据悉，今年7月初，李子柒签约公司微念品牌管理发生工商变更，新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司为股东，持股1.48%。
据国外媒体报道，二手特斯拉Model 3现在是美国最畅销的二手车，其售价有时甚至比新车还要高。
围绕和自身业务协同的概念，除自身技术算法为基石发展的文娱和新闻业务外，2018、2019年字节跳动表示大力发展教育和游戏时，其投资布局也是围绕这两个产业相关的。教育方面对外先后投资了开言英语、学霸君等十余家机构，对内孵化教育品牌，确立大力教育的发展方向。游戏方面，通过并购买入三家游戏开发公司，通过战略融资方式入手神罗互娱、爱互娱等。
近日，特斯拉汽车（北京）有限公司发生工商变更，经营范围新增二手车经销。特斯拉汽车（北京）有限公司成立于2012年11月，法定代表人为朱晓彤，注册资本200万美元，由特斯拉汽车香港有限公司全资控股。
“购车最快次日达”你体验过吗？头天从手机下单购车，第二天在家门口完成车辆交付，喜提爱车。如今，二手车有了在家动动手指也能完成购车的电商化新买法。瓜子二手车 9 月正式切换为新电商模式，为消费者带来足不出户也能完成购车的极致体验。顺应电商化趋势，巨量引擎汽车王牌项目「抖音汽车嘉年华」活动将于 10 月23- 24 日开幕，当中的【抖音汽车大侦探】微综艺，将与瓜子二手车联动，带来一场妙趣横生的汽车直播。直播现场，将
《沙丘》在中国火了，但又没完全火。10月22日，这部由经典科幻小说改编的大片国内上映，票房三天破亿。不过，《沙丘》电影的热映，似乎并没有促使..
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10月28日消息，开发者Kacper Skrzypek在数据库中发现了一款名为小米11i HyperCharge”的神秘设备。从命名不难发现，小米11i HyperCharge的最大升级..
10月28日，横店影视科技有限公司成立，法定代表人为张义兵，注册资本5000万元人民币，经营范围包含:个人互联网直播服务;互联网数据服务;互联网新闻..
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10 月 16 日，由广东省医药质量管理协会主办的“第一届湾区消化筛查与内镜培训国际论坛”在南方医科大学第七附属医院召开。论坛云集国内外消化疾病..
秋冬季节天气干燥，皮肤随之受到影响，很多女生的脸部肌肤会比其它季节更容易暗沉无光，缺乏生机。这个时候，底妆的重要性不言而喻，拥有一款能提..
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近期，《嘉南传》如约而至，这部由曾舜晞、鞠婧祎联袂主演的古装偶像剧，讲述了公主与侍卫跨越阶层的爱恋，而他们能否克服重重阻碍有情人终成眷属..
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