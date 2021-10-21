英雄联盟手游2.5版本更新问题汇总 lol手游2.5版本更新FAQ

英雄联盟手游在最近开启了2.5版本，很多玩家还不清楚2.5版本更新了什么内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师，

《英雄联盟手游》已发布2.5版本，您可以点击游戏内公告下方的“开始更新”按钮，跳转进行客户端更新。本次更新内容较多，建议您在WI-FI环境下更新。后续旧版本将逐步停止使用，您需要更新至最新2.5版本才能进入游戏。

iOS版本号:2.5.0.5046

安卓版本号:2.5.0.5047

本次版本更新，敬请留意以下提示:

Q1:为什么下载后还要游戏内再更新?

召唤师您好，在版本更新当日我们有新增内容优化，所以在平台下载安装包后，您还需要进行游戏内更新，以获得完整的游戏体验。感谢您的反馈建议，我们将在后续优化此机制，改善大家的体验。

Q2:海外开发者日志提到匹配机制相关的信息，国服有什么跟进么?

召唤师您好，匹配机制国服与国际服一样，是根据您的匹配系统评分来决定对局，而非单纯根据排位等级。因此玩家有时会在对局中看到更大的排位等级跨度。如果有玩家正在进行高于自己段位的对局，将会新增一个标识来告诉您以及同局玩家，关于产品体验我们也欢迎大家多多反馈建议，一起持续改善体验。

Q3:游戏内只有“邪恶小法师-维迦”相关活动，活动里看不到预览，也没有告知上架时间?

召唤师您好，今日版本更新游戏内上线 “维迦降临”活动，您可以通过活动免费获得英雄，同时英雄“邪恶小法师-维迦”将于10月23日上架商城。英雄上架后即可看到预览，这里的体验我们会尽快优化，感谢您的谅解。

Q4、为什么英雄自选宝箱没有小法、悟空这些版本新英雄呀?

召唤师您好，新版本更新后，我们将会把上一个版本新增英雄加入至兑换礼包中，即2.5版本更新后，努努、布兰德、雷克顿将更新至自选英雄礼包，2.6版本更新时，维迦、孙悟空等当前版本英雄将会加入至自选礼包中，感谢您的理解。

Q5:为什么峡谷新程皮肤自选宝箱没有雷克顿-泳池派对皮肤呀?

召唤师您好，峡谷新程皮肤自选礼包奖励池为固定奖励池，不会随版本更新，感谢您的理解。

Q6:新手奖励有几个绝版表情，老玩家无法获得怎么办?

召唤师您好，在2.5版本我们对新玩家体验进行了优化:新增“新世界探索指南”，金克丝带你畅游新世界!新玩家可以通过完成任务，寻找自己的专属英雄，并获得丰富的奖励!关于该系统的奖励表情“准备好尖叫吧”“好晕啊”“棒呆了”，后续也将通过活动免费开放，2.5版本前注册的玩家同样可以参与活动领取，敬请期待。

Q7:好像遇到宝典赠礼失败，提示错误码12763的情况，该怎么办?

召唤师您好，目前此问题已修复，请重新尝试。

Q8:现在没有网络环境，我可以选择稍后手动更新吗?

召唤师您好，您可以选择稍后进行手动更新。更新指引如下:

1、iOS用户可前往App store搜索“英雄联盟手游”，点击进入详情页后，点击更新，下载2.5版本客户端。

2、安卓用户可前往各大应用商店及各合作渠道更新。安卓用户在完成版本更新后，登录游戏如提示“登录超时”，请尝试在手机设置中找到“应用程序”，选择“英雄联盟手游”并清除数据后，再尝试登录。

3、更新下载前，请确保手机内存足够，否则会导致安装失败。

4、在版本更新时，如遇到无法更新等问题，请尝试切换网络运营商（如WI-FI切换成4G），并等待几分钟后再进行更新。

如您有更多疑问，欢迎联系腾讯客服协助您解决，我们将诚挚为您服务。

腾讯游戏 K6合作部

《英雄联盟手游》运营团队

2021年10月21日