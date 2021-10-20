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蚝油是一种食用油吗 10月20日蚂蚁庄园小课堂最新答案

2021-10-20 08:49 · 稿源：站长之家

2021年10月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于食品的，问题是“蚝油是一种食用油吗?”这个耗油大家都知道是什么，但是耗油是食用油吗?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

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蚝油是一种食用油吗 10月20日蚂蚁庄园小课堂最新答案

今天问题：蚝油是一种食用油吗？

A、不是哦

B、是

正确答案:不是哦

蚝油是用鲜蚝熬成的调味料，深啡色、质感黏稠，常见于香港、广东一带，常用于粤菜中。

蚝油普遍被认为是由李锦裳（香港品牌李锦记创办人）意外发明。他当时中国广东省珠海南水乡经营一家小茶寮，并售卖煮熟的蚝维生。李锦裳某日因忙碌而忽略了正在烹煮的蚝。他直至浓烈香味扑鼻才揭开锅盖。眼看奶白色的蚝汤在锅里已煮得棕褐浓稠，味道更是鲜味无比。

蚝油是用生蚝熬制、浓缩制成的一种调料，因生蚝富含谷氨酸盐，所以蚝油具有很浓的鲜味，又含有较高的盐分，可以调味、提鲜，已经成为厨房必不可少的一种调料。

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