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QQ炫舞手游回应抄袭ASOUL：相关道具下架并重新设计

2021-10-19 15:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:今天，《QQ炫舞》手游于官网发布道歉公告，对于被指抄袭A-SOUL成员【嘉然】形象表示歉意，官方将下架相关道具，并重新设计和替换，对于已获得道具的玩家进行回收并发放相应补偿。

QQ炫舞手游.jpg

（图源：QQ炫舞手游官网）

据悉，在昨天虚拟偶像团体A-SOUL官博指出《QQ炫舞》手游中的限定奖品侵犯其团员“嘉然”的形象著作权。

【以下是QQ炫舞手游官方公告】

关于魔法奇遇记版本中的活动奖品“元气焦糖（头发）”与A-SOUL成员【嘉然】形象存在高度相似一事，我们进行了紧急自查与核实，确认相关问题确实存在，对此我们深表歉意。

经团队讨论，后续处理方案如下:

1、相关活动现已结束，原“元气焦糖（头发）”无法再从游戏中获取;

2、预计在3个工作日内，对游戏内原“元气焦糖（头发）”进行下架，并重新设计和替换;

3、对已获得原“元气焦糖（头发）”的玩家进行收回并发放相应补偿，具体补偿内容详见后续游戏内公告和邮件。

针对本次事件，我们已与A-SOUL团队取得联系，充分沟通意见建议，并积极处理。

后续，我们也会进一步强化相关设计流程的审核力度，杜绝类似问题再次发生。

再次诚挚致歉。

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