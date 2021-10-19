苹果宣布将Siri整合到Apple Music 发布“声控”套餐

站长之家(ChinaZ.com) 10月19日 消息:苹果公司在今天凌晨的发布上，除了发布MacBook Pro、AirPods3硬件之外，还带来了一个全新的服务——声控（Voice Plan）套餐。这一套餐是将语音助理Siri整合到Apple Music，售价为每月5元。

根据苹果官网的介绍，Apple Music 声控方案是一项与 Siri 配合使用的流媒体服务，让你通过语音声控，就能聆听上千万首好歌。各种歌曲、专辑、歌手或歌单，只要开口吩咐就能听。你还可收听适合不同心情或活动的个人专属电台，在各种 Apple 设备上聆听，获得我们编辑精选的歌单，以全新方式配合 Siri 使用个性化的 Apple Music，畅享众多独家和原创内容等。

声控方案套餐与现有的Apple Music不同之处包括：不支持在其他支持 Apple Music 的设备上聆听、不支持杜比全景声的空间音频、不支持全曲库无损音频、不支持歌词显示、不可以下载数以十万计的歌曲到你的资料库。

声控套餐的价格为每月5元，而个人版的Apple Music价格为每月10元，这是两者另一大不同。需要注意的是，声控套餐必须是通过Siri来使用。