首页 > 业界 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

苹果宣布将Siri整合到Apple Music 发布“声控”套餐

2021-10-19 08:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月19日 消息:苹果公司在今天凌晨的发布上，除了发布MacBook Pro、AirPods3硬件之外，还带来了一个全新的服务——声控（Voice Plan）套餐。这一套餐是将语音助理Siri整合到Apple Music，售价为每月5元。

AirPods3.jpg

根据苹果官网的介绍，Apple Music 声控方案是一项与 Siri 配合使用的流媒体服务，让你通过语音声控，就能聆听上千万首好歌。各种歌曲、专辑、歌手或歌单，只要开口吩咐就能听。你还可收听适合不同心情或活动的个人专属电台，在各种 Apple 设备上聆听，获得我们编辑精选的歌单，以全新方式配合 Siri 使用个性化的 Apple Music，畅享众多独家和原创内容等。

声控方案套餐与现有的Apple Music不同之处包括：不支持在其他支持 Apple Music 的设备上聆听、不支持杜比全景声的空间音频、不支持全曲库无损音频、不支持歌词显示、不可以下载数以十万计的歌曲到你的资料库。

声控套餐的价格为每月5元，而个人版的Apple Music价格为每月10元，这是两者另一大不同。需要注意的是，声控套餐必须是通过Siri来使用。

Apple AirPods (第三代) 配MagSafe无线充电盒 无线蓝牙耳机 Apple耳机 适用iPhone/iPad/Apple Watch
京东自营
￥1399
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 苹果宣布将把语音助手Siri整合到Apple Music服务中

    据国外媒体报道，在周二举行的苹果发布会上，苹果宣布将把语音助手Siri整合到Apple Music服务中。

    ​苹果

  • 苹果SiriApplebot被控专利侵权

    据外媒报道，专利控股公司Parus Holdings于上周提起诉讼，称苹果的Siri语音助手侵犯了其拥有的跟语音设备搜索互联网方法相关的专利。Parus向美国德克萨斯州西部地区法院提起诉讼，它利用了两项专利--涉及到使用语音设备搜索网络的“强大且高度可靠”系统，Siri被指侵犯了这些技术。具体来说，该诉讼主张侵犯了美国672.1705号和818.5402号专利，这两项专利的标题都是Robust voice browser system and voice activated device contro

    ​网站 ​苹果 ​数据库

  • 苹果已确认iPhone 13无法使用Apple Watch解锁问题

    现在据苹果官网消息，苹果已经确认使用 Apple Watch 解锁功能在 iPhone13上无法正常工作，并承诺将会在之后的软件更新中进行修复。使用 Apple Watch 解锁功能在今年4月推出，让用户在佩戴口罩时可以借助 Apple Watch 解锁iPhone 。此功能需要使用面容 ID（iPhone X 或更新机型）并装有 iOS14.5或更高版本的 iPhone，以及装有 watchOS7.4或更高版本的 Apple Watch Series3或更新机型。

    ​iPhone13 ​苹果 ​AppleWatch

  • 消息称苹果 Apple Music 或将登陆索尼 PS5 平台

    此前，PS5系统仅支持 Spotify 音乐服务，让用户可以在玩游戏时播放音乐，而 Apple Music 可能将成为第二款支持 PS5的流媒体音乐平台。据悉，苹果目前正在和索尼进行合作，为PS5用户推出了Apple TV +的订阅促销活动。

    ​AppleMusic ​苹果 ​PS5

  • 苹果表示将解决iPhone 13无法用Apple Watch解锁的问题

    【TechWeb】9月27日消息，据国外媒体报道，苹果公司表示，“苹果手表解锁”功能可能不适用于新的iPhone 13设备，并承诺将“在下一次软件升级中得到修复”。据悉，此前有多位网友反馈，iPhone13系列上无法开启Apple Watch解锁功能，试图连接时会显示“无法与Apple Watch建立连接”的弹窗。对此，苹果已经确认这一问题确实存在，但没有说明是什么原因导致，只是承诺将在接下来的软件升级中得到修复，也并没有透露下一次升级是什么时?

    ​苹果 ​watch ​手表

  • 苹果：从备份中恢复可能会导致iPhone13上的Apple Music出错

    站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:苹果在今天发布的一份新支持文件中表示，购买iPhone13系列、iPad9或iPad mini6并从备份中恢复新设备的客户可能会遇到影响Apple Music的错误。从备份恢复后，新的?iPad?可能无法访问 Apple Music?目录、?Apple Music?设置或使用同步库。为了解决这个问题，苹果表示必须更新设备，这可以通过转到“设置”“通用”“软件更新”来完成。已经收到设备的?iPhone13?用户确认需要安装第一天的iOS15安全

    ​苹果 ​iPhone13 ​AppleMusic

  • 苹果曾考虑推出基于 Apple Arcade 的云游戏服务

    苹果公司曾考虑推出自己的云游戏服务，类似于英伟达的GeForce Now和谷歌的Stadia。云游戏服务通过在云端渲染游戏，并将实时视频传输到用户的设备上，为游戏玩家提供了一种高水平图形质量的游戏方式。

    ​AppleArcade ​云游戏 ​苹果

  • 苹果公司招募雷达测试工程师加入Apple Car项目

    据外媒AppleInsider报道，苹果公司正在继续扩大其从事 Apple Car项目的团队，新的招聘启事寻求一名雷达测试工程师加入其特别项目组，该项目组似乎与苹果的汽车工作直接相关。10月1日发布在苹果公司网站上的"雷达测试工程师--SPG"的招聘信息要求新的工程师 “加入我们的传感器团队，该团队正在开发用于自主系统的新雷达技术”。这个岗位的职责涉及定义、记录和执行与传感器系统有关的测试程序。这包括为"雷达性能特征"设计实验，审?

    ​苹果 ​car ​理想

  • Apple Watch Series7怎么使用血氧App 苹果手表血氧监测步骤

    苹果推出的Apple Watch Series7智能手表也支持血氧监测，那么要怎么在苹果手表上使用血氧监测功能的操作呢，这里我们来看下具体的操作方法介绍。

    ​AppleWatchSeries7 ​血氧 ​苹果手表

  • 苹果官网暗示 Apple Music 即将登陆 PS5 等游戏主机

    据9to5Mac报道，日前用户注意到Apple Music应用图标已经出现在PlayStation5的音乐菜单中。现在，苹果公司自己暗示，其订阅音乐平台很快就会出现在「游戏机」上。

    ​AppleMusic ​苹果 ​PS5

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM