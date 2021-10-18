英雄联盟手游亲密度作用解析 各等级亲密度用处

英雄联盟手游中是有亲密度的设定的，很多玩家还不清楚这个亲密度的作用是什么，下面就来为大家详细的介绍一下英雄联盟手游亲密度作用解析。

一、如何建立亲密关系

1、召唤师通过以下行为增加亲密度:

① 组队完成对局（自定义除外）+5点

②赠送礼物:

（1）赠送英雄 +10点

（2）赠送不同等级皮肤 +20~25点

（3）赠送其他内容 +5点

③与每个好友组队对局可获得亲密值周上限为300点，赠送礼物获得的亲密值不计入周上限。

2、两名召唤师的亲密值达到100点时，亲密关系升至1级，可以由其中一方主动申请成为亲密关系，经过另一方同意后，成功建立亲密关系，并可以在4种关系称谓（情侣、兄弟、姐妹、知己）中任选一种。

目前只提供这4种亲密关系称谓，不支持自定义称谓。

二、亲密等级和默契之心

1、亲密等级分3级，可通过增加亲密度来提升亲密等级。每一级亲密关系都可以获得对应的特权，等级越高特权越多:

亲密度1级:双方组队参加除了排位之外的对局时，可共享英雄池。

亲密度2级:组队时在游戏载入界面，可以看到亲密关系的展示。

亲密度3级:双方组队参加对局，开局时会在泉水展示专属图标。若存在默契之心，会同时展示特效。

2、默契之心

当亲密等级满级时，可继续组队以激活默契之心。组队10场对局即可激活1颗默契之心，最多可获得3颗。当默契之心积满3颗，每周只需要组队1场，即可保持默契之心。若激活默契之心后一周无组队对局，则会失去1颗默契之心，此时若在一周内组队对局5场，即可恢复1颗默契之心。

三、其他规则

1、最多可同时拥有20个亲密关系，其中情侣关系仅能存在1个，其他关系不限。

2、一旦建立某种亲密关系，无法更改关系类型，除非解除此关系后再重新建立。

3、当一条亲密关系申请发送24小时后，没有收到回应，则该条申请超时，需要重新发起申请。

四、解除关系

1、解除亲密关系时，双方亲密度各下降50点。

2、解除好友关系或将好友加入黑名单时，双方亲密度将清零，亲密关系自动解除，请慎重操作!

五、独家记忆

1、建立亲密关系后，与好友的互动行为可能触发“独家记忆”自动记录;可从“亲密关系”页面进入独家记忆时间轴进行查看与分享。

2、一旦解除与对应玩家的亲密关系，独家记忆将全部清楚，请慎重操作!