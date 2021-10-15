天猫双11加码4项商家新举措：免费流量奖励商家自播

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日 消息:今年天猫双十一活动即将来袭，而继9月份推出10项商家扶持举措后，天猫今日宣布再加码4项新举措，助力商家双11大卖。

据悉，这4项新举措分别为:首次上线绿色会场、升级公益宝贝、免费提前回款服务、免费流量奖励商家自播等方面，具体如下:

首次上线绿色会场:双11期间，绿色商品可申请进行标识认证，上架绿色会场。同时天猫将单独投入营销资源，并发放绿色购物券，拉动绿色消费。

升级公益宝贝:年度爱心商家、公益宝贝商品将获得专属标识，并发布双11爱心商家榜单，让商家的善意能被更多人看见。

免费提前收回货款:在10月20日至10月31日，天猫预售商家可使用“提前收款手动收款”服务享免费「预售即回款」，只要消费者一下单，商家就能提前收到货款。

在11月1日至11月30日，淘宝和天猫商家可免费使用“提前收款”服务，只要商家一发货，就能提前收回货款。以上全周期，符合申请条件的商家提前收回的货款由网商银行垫付，且无需任何手续费，商家免费零账期。

免费流量奖励商家自播:在10月20日至11月11日，对首次开播商家、完成目标挑战计划的商家，天猫都有免费流量奖励，最高50万个流量券。

想要了解此前天猫双十一的10项商家扶持举措可点击这里查看。