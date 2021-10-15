首页 > 业界 > 关键词  > 天猫双11最新资讯  > 正文

天猫双11加码4项商家新举措：免费流量奖励商家自播

2021-10-15 16:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日 消息:今年天猫双十一活动即将来袭，而继9月份推出10项商家扶持举措后，天猫今日宣布再加码4项新举措，助力商家双11大卖。

双十一 (2)

据悉，这4项新举措分别为:首次上线绿色会场、升级公益宝贝、免费提前回款服务、免费流量奖励商家自播等方面，具体如下:

首次上线绿色会场:双11期间，绿色商品可申请进行标识认证，上架绿色会场。同时天猫将单独投入营销资源，并发放绿色购物券，拉动绿色消费。

升级公益宝贝:年度爱心商家、公益宝贝商品将获得专属标识，并发布双11爱心商家榜单，让商家的善意能被更多人看见。

免费提前收回货款:在10月20日至10月31日，天猫预售商家可使用“提前收款手动收款”服务享免费「预售即回款」，只要消费者一下单，商家就能提前收到货款。

在11月1日至11月30日，淘宝和天猫商家可免费使用“提前收款”服务，只要商家一发货，就能提前收回货款。以上全周期，符合申请条件的商家提前收回的货款由网商银行垫付，且无需任何手续费，商家免费零账期。

免费流量奖励商家自播:在10月20日至11月11日，对首次开播商家、完成目标挑战计划的商家，天猫都有免费流量奖励，最高50万个流量券。

想要了解此前天猫双十一的10项商家扶持举措可点击这里查看

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 京东天猫双11预售不熬夜

    昨日，京东宣布，今年京东双11不熬夜，10月20日晚8点预售开启，10月31日晚8点全面开抢!11月10日晚8点，还将开启第三波抢购。据悉，上述活动开启后，都将在每天晚8点发放红包雨，头号京贴每满200-30跨店使用。

    ​京东 ​天猫 ​双11

  • 天猫双11互动游戏首次公测 和往年玩法有较大区别

    近日，天猫双11互动游戏项目组首次举办公测，部分媒体和达人参与内测反馈。天猫方面表示，今年的互动游戏规则和玩法大变，和往年有较大区别，将于10月21日零点正式上线。

    ​天猫 ​双11 ​互动游戏

  • 淘宝直播推出新机制，这些方法或成天猫双11决胜点

    一周前，淘宝直播举行了一场面向商家和直播机构的生态大会，打响了双11排兵布阵的第一枪。“这是淘宝直播投入力度最大的一届双11”，活动现场，淘宝事业群直播事业部负责人程道放这样说道。

    ​淘宝直播 ​天猫 ​双11

  • 玩法大变！天猫双11互动游戏首次公测：21日零点上线

    上淘宝盖楼”、养猫”成为这届网友的双11必选节目，往年组队和PK带来的刺激感仍历历在目。近日，天猫双11互动游戏项目组首次举办公测，部分媒体和达人抢先参与内测反馈。据介绍，今年互动游戏规则和玩法相比往年有较大区别，将于10月21日零点正式上线。

    ​游戏 ​淘宝 ​天猫

  • 天猫双11加码4项商家新举措：提前收回货款0账期0成本

    下周即将开启双11预售，商家进入冲刺阶段。在推出10项商家扶持举措后，10月15日，天猫再加码4项新举措，助力商家双11大卖。我们获悉，这4项新举措分别是：首次上线绿色会场”、升级公益宝贝”、免费提前回款服务”、免费流量奖励商家自播”等方面。具体如下：1、首次上线绿色会场：双11期间，绿色商品可申请进行标识认证，上架绿色会场。同时天猫将单独投入营销资源，并发放绿色购物券，拉动绿色消费。2、升级公益宝贝：年度爱心商

    ​天猫 ​淘宝 ​商品

  • 双十一互动游戏21日上线

    相信前年、去年的天猫“盖楼”“养猫”瓜分20亿红包的特别游戏大家还记忆犹新。随着今年双十一临近，一年一度的双十一游戏玩法也即将浮出水面。站长之家了解到，近日，天猫双11互动游戏项目组首次举办公测，公测后游戏将根据反馈建议来进一步优化。

    ​双十一 ​天猫 ​双11

  • 双11生意新经：在别处种草、在天猫成交

    最近，在和品牌、商家聊今年双11时，我们发现，“在抖音做网红，在天猫做品牌”成了很多品牌商的共识。​这个做法，和十年前“全网营销，淘宝成交”有相似的地方，但又不太一样，以前是全网打广告，落脚点是“成交”，但现在是进阶版本，新消费品牌一边在内容平台如抖音、小红书等打造网红，一边在天猫做品牌。

    ​天猫 ​双11 ​双十一

  • 市场监管总局：将围绕双十一商品、服务开展行政指导

    今日，国家市场监管总局在《对十三届全国人大四次会议第6187号建议的答复》中表示，将聚焦网络交易监管领域风险压力最大、民生最怨、社会最关注的违法行为，查处一批大案要案和典型案件，并及时向社会公布

    ​双十一 ​电商 ​大数据

  • 抖音商城双十一百亿补贴招商正式开启报名

    今日，抖音商城宣布双十一百亿补贴招商活动正式开启报名。根据官方公布的信息，《抖音商城百亿补贴招商》报名时间为:10月11日-10月19日，活动时间为:10月27日-11月11日。

    ​抖音商城 ​双11 ​抖音双11

  • 双十一投影推荐？这款当贝投影F3值得入手么？

    一年一度的双十一即将气势汹汹的到来，随着今年家用投影的热度不断上升，越来越多的朋友开始尝试为自己的家中入手一部投影仪。小编自己也是非常热衷新鲜玩意的，早在前几年就给自己的家里买过一台投影仪，不过几年前的投影体积比较大，而且画质还不是特别清楚，使用的时候还需要额外配置一个电视盒子才好使。但现如今的投影仪发展十分迅速，在即将到来的双十一，为大家盘点了几款时下值得入手的几款投影，快来看看吧！①:当贝投影F

    ​当贝投影F3

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM