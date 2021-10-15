王者荣耀10月15日觉醒之战玩法异常说明公告 无法普攻锁定怎么办

王者荣耀的官方在10月15日发布了关于觉醒之战的玩法异常说明公告，其中将修复觉醒之战时偶现部分英雄无法普攻锁定的异常问题。

亲爱的召唤师:

老亚瑟收到反馈部分召唤师在参与觉醒之战时偶现部分英雄无法普攻锁定的异常问题，针对该问题我们正在紧急定位处理中，出现该问题的召唤师，可先尝试将自动追击距离设置为【标准】模式。

我们对给各位召唤师带来的影响感到非常抱歉，同时我们也将在官网和其他官方平台为您更新处理进度，感谢您对《王者荣耀》的持续理解与支持。