英特尔第12代酷睿i5-12600K处理器测试参数曝光

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:据报道，英特尔在其第11代产品系列中推出了多款处理器后，现已开始测试下一代（第12代）处理器。据Tom's Hardware报道，Benchleaks发现了即将推出的英特尔酷睿i5-12600K “Adler Lake”处理器和测试的部分参数。

到目前为止，已经透露英特尔酷睿i5-12600K处理器将采用10核配置，具有六个Golden Cove内核和四个Gracemount内核。其中，Golden Cove具有超线程功能，带来了10核16线程的非正统设置。

据报道，它将配备20MB的L3缓存，据说在Golden Cove内核上具有4.9GHz 双核核心提升，而全核提升据称固定在4.6GHz。另一方面，似乎 Gracemont 内核可能会通过3.6GHz 双核提升和3.4GHz 全核提升进行检查。

在图形性能方面，Core i5-12600K 与Nvidia RTX3080GPU配合使用时，在 Crazy1080p 预设上获得了10，800分，这显然比 Core i5-11600K 提高了10.2%。它轻松超过其竞争对手AMD Ryzen5 5600X的8，100分。

如果关于11月宣布Alder Lake的报道属实，那么我们将很快会看到这代处理器的更多信息。