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微软官网招聘信息显示正在为 Surface 系列自研芯片

2021-10-15 15:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日消息:据Hothardware报道，微软官网发布的最近的一份招聘信息显示，该公司正在为其 Surface 部门寻找一名「Soc芯片架构技术总监」，这对于 Surface 部门而言是一个全职的职位。

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微软的岗位要求表明，需要与半导体、软硬件工程师、设计师与制造部门等携手合作，需要定义 Surface 设备使用的 SoC 芯片组特色与功能，文中多次提到 SoC，猜测或与微软芯片计划有关。

该招聘信息简述了该职位所需的资质和在工作中需要承担的职责。微软在这则招聘信息中写道，「你对创造前沿的设备和技术充满热情么?Surface 团队正在用下一代设备点亮人们对微软产品的体验。通过拥有全新体验的设备，将生产力和移动性结合在一起是我们的基本战略。用来帮助个人和组织释放他们的创造力、激情和潜力。」

据了解，去年12月彭博社就报道称，微软正开发自己的服务器、Surface 电脑芯片。本月自于韩国供应链消息则指出，微软可能与 AMD 合作，开发用于 ARM 架构电脑的处理芯片，会交由台积电代工，用于后续的 Surface Pro X 系列，GPU 性能接近 GeForce GTX1050水准。

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