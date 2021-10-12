王者荣耀10月12日部分机型高帧率设置异常说明公告

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王者荣耀10月12日部分机型高帧率设置异常说明公告

2021-10-12 17:28 · 稿源：站长之家

王者荣耀官方在10月12日发布了部分机型高帧率设置异常说明公告，将针对高帧率设置异常的问题进行修复。

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 亲爱的召唤师:

老亚瑟收到反馈部分机型出现高帧率设置异常的问题，针对该问题我们正在定位，将在后续版本进行修复。

我们对给各位召唤师带来的影响感到非常抱歉，同时我们也将在官网和其他官方平台为您更新处理进度，感谢您对《王者荣耀》的持续理解与支持。

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