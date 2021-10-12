王者荣耀10月12日部分机型高帧率设置异常说明公告

都说免费的最贵，国内的游戏厂商完美诠释了这句真理”，号称免费玩的王者荣耀，如今却达成了百亿美元收入的钞能力成就”，看到这里，你有没有觉得自己也为这百亿美元贡献一份力量。10月5日消息，根据Sensor Tower的最新数据报告，腾讯旗下MOBA手游《王者荣耀》已经达到了新里程碑。自2015年发售以来，《王者荣耀》 已经累计收入突破100亿美元(约合人民币644亿元)，成为第一个达到这一成就的移动游戏。网上不少网友调侃，在马化腾眼