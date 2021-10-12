支付宝口碑搬家 将移至首页九宫格

站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:口碑要“搬家”了!官方公告显示，2021年10月12日15时起，支付宝APP内的口碑服务将从底栏移除，搬迁至支付宝首页“口碑好店”入口（限10.2.33及以上版本）。

近半年来，支付宝为第三方小程序上线或内测了多个首页曝光位，这些变化均让小程序商家拥有更多曝光机会。

目前，九宫格里所有的单独应用均可进行编辑，除“我的小程序”和“更多”这两个频道入口是固定的外，“饿了么”“口碑”等应用均可通过长按图标移动位置。