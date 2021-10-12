支付宝口碑搬家 将移至首页九宫格

站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:口碑要“搬家”了!官方公告显示，2021年10月12日15时起，支付宝APP内的口碑服务将从底栏移除，搬迁至支付宝首页“口碑好店”入口（限10.2.33及以上版本）。
近半年来，支付宝为第三方小程序上线或内测了多个首页曝光位，这些变化均让小程序商家拥有更多曝光机会。
目前，九宫格里所有的单独应用均可进行编辑，除“我的小程序”和“更多”这两个频道入口是固定的外，“饿了么”“口碑”等应用均可通过长按图标移动位置。
站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:口碑要“搬家”了!官方公告显示，2021年10月12日15时起，支付宝APP内的口碑服务将从底栏移除，搬迁至支付宝首页“口碑好店”入口（限10.2.33及以上版本）。
近半年来，支付宝为第三方小程序上线或内测了多个首页曝光位，这些变化均让小程序商家拥有更多曝光机会。
目前，九宫格里所有的单独应用均可进行编辑，除“我的小程序”和“更多”这两个频道入口是固定的外，“饿了么”“口碑”等应用均可通过长按图标移动位置。
支付宝今天在App内发布公告，宣布口碑即将搬家”。根据公告，10月12日也就是今天15点起，支付宝App内的口碑服务，将从底部Tab标签页入口，搬迁至支付宝首页口碑好店”入口，也就是九宫格”小程序区域。支付宝App 10.2.33及以上版本用户，这两天陆续可以看到上述变化。口碑网成立于2004年，为用户提供本地生活服务信息与评论，2006年获得阿里巴巴投资，2015年由阿里巴巴、蚂蚁集团共同出资60亿重整为互联网本地生活服务平台，并启动
据上海市场监管微信公众号消息，近日，微信、支付宝接连宣布，与银联云闪付深化互联互通，阿里巴巴旗下应用也陆续接入微信支付。相关话题引发关注。
最近圈里有两个项目很火，很多做网赚和自媒体的朋友都在大力推这两个项目。大部分人应该都知道是什么，一个就是支付宝的现金红包，另一个就是之前抖音上的盲盒交友，只不过现在被复制到了微信上来。
近日，支付宝上线“穗学车”小程序，广州学员报名驾校可享受先学后付服务。据了解，这是广州市为拓宽驾培学费第三方存管服务渠道上线的小程序，第一批参与支付宝存管服务的驾校共有38家。
腾讯发布声明称，微信支付正与银联云闪付在支付、服务两个层面推进更深入的互联互通。目前，双方合作已取得多项重要进展，其中包括微信小程序逐步支持银联云闪付。
28日，阿里巴巴表示，旗下应用陆续接入微信支付消息属实。目前，饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入。淘特、闲鱼、盒马等App还在等待微信审核中。
最近要结婚登记的新人看过来!即日起，通过支付宝开展结婚登记线上预约的省份又新增了7个，分别是天津、河北、吉林、黑龙江、河南、西藏和甘肃。
今日，支付宝公布与中国银联推进互联互通的进展:已向银联云闪付开放线上场景，首批覆盖85%淘宝商家;在线下，与银联云闪付在多个城市实现收款码扫码互认，计划明年3月份覆盖全国所有城市。
2021年9月24日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于蛇果的，问题是“蛇果和蛇有什么关系吗?”这个蛇果可能很多人都没见过，那么蛇果和蛇到底有什么样的关系呢?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。
明天（9月21日）就是中秋节了，为了纪念这个传统节日，支付宝推出34款特别定制的收付款码中秋皮肤，上支付宝搜“故乡”，完成3个任务能免费领取。
北京环球度假区将正式向公众发售包括北京环球影城指定单日门票在内的多种票务产品，用户可通过官方及官方授权渠道预订及购买门票。记者进入支付宝“北京环球度假区”小程序，发现该小程序“门票预定”已经启动，14日凌晨第一时间可启动购票，预约入园。
支付宝开放平台发布国庆报告显示，在有序防疫的背景下，长假推动经济火爆，景区、商超、便利店、免税店消费全部上涨，主题乐园、博物馆和不夜城等景区、商圈人气十足。
近段时间，在有关部门的协调整顿下，国内各大平台都在逐渐解开限制，实现互通，比如此前腾讯旗下的QQ、微信已经开放了外链。现在，支付方式也将进一步相互融合。据报道，10月2日上午支付宝今日发布消息称，正在与中国银联开展合作，在安全有序的原则下，推动线上、线下的多场景支付互联互通。根据声明，支付宝与中国银联互联互通目前已取得如下进展：1、向银联云闪付开放线上场景，首批覆盖85%淘宝商家今年8月，支付宝已完成接入银
明天（9月21日）就是中秋节了，又称祭月节、月光诞、月夕、秋节、仲秋节、拜月节、月娘节、月亮节、团圆节等，是中国民间的传统节日。为了纪念这个传统佳节，支付宝根据网友们的故乡记忆，特别定制了34地的收付款码的中秋皮肤，上支付宝搜故乡”能免费领用，喜欢哪款就拿走！看看二维码角标上的地区，有没有你的家乡。中秋皮肤每人可免费领取一款，还能分享给朋友，如果都想要的话，就要多交朋友，可以通过向好友要一个”的方式，?
近期，为服务疫情的精准防控a，助力群众安全出行，国家政务服务平台“防疫健康码”整合“通信大数据行程卡”、核酸检测等多项服务信息，这意味着健康码、行程码已在全国全面实现一页通行式的“二码合一”，即打开健康码可同时查看行程。
国庆将至，秋高气爽是旅游出行的高峰期，但是眼下的疫情防控工作依然严峻复杂，不能有丝毫松懈。如何度过一个平安充实的假期?国庆出行防疫服务包送上，上支付宝搜“防疫出行”，不仅能够查到权威的“各地出行政策”，还有健康码行程码一页可查、同行自查、核酸检测查询、新冠疫苗接种预约、高速应急服务、违章查询等实用功能，让出门更安心。
9月22日是世界第24个“无车日”。9月20-22日，支付宝宣布推出“绿色出行周”五折出行活动。用户可上支付宝领取全场五折乘车的优惠权益，绿色出行还可获得蚂蚁森林能量。
今天中午微博博主“随机掉落一只桃”爆料，自己去年给饿了么想的创意直接被白嫖照搬拿去做了，并且在最近上了微博热搜，这位博主自嘲也算又达成一个的职业成就。
由EA制作发行的足球游戏《FIFA22》于10月1日正式登陆各大游戏平台，有PS5/XSX/PS4/Xbox One/PC（Steam及Origin）以及Stadia平台，NS玩家没有被落下，EA将在NS平台上推出《FIFA22传奇版》。相比较PC平台而言，主机平台的玩家无疑更多，主机手柄的操控和震感反馈等因素能让玩家提升更多游戏体验。虽然说Fifa22是在10月1日正式上线，但是早在9月22日的时候开启了免费试玩，每位拥有EA Play会员的玩家都可以玩10个小时，这波EA还是很良
今日，北京环球度假区盛大开园。根据疫情防控要求以及开园当日上午的盛典活动安排，当天的运营开始时间调整为中午12点，并将闭园时间延长至晚上10点。不少在园区的游客发现，支付宝首页上线智能服务展示卡片，就可一键直达北京健康宝防疫码和度假区相关服务，获取如导览地图、景区在线排队、附近充电宝等刚需服务。
《仙剑奇侠传七》来了，准备好再一次感动了吗？《仙剑奇侠传七》将于10月15日正式上市，目前预购活动已经停止，官网已在10月10号开启了正式销售通..
【TechWeb】10月14日消息，据国外媒体报道，众所周知，拥有三星显示和LG显示这两大面板制造商的韩国，在全球面板市场占有相当的份额，尤其是智能手..
【TechWeb】10月14日消息，日前，《财富》公布了“2021年度改变世界”排行榜，远景能源、拼多多等中国企业入选。其中，拼多多因在农业领域的特殊贡..
【TechWeb】10月14日消息，位于北京清华大学旁的奈雪书屋奈雪清华南门PRO店，将于10月15日正式营业。据悉，这是奈雪的茶京城首家书屋，而非“快闪..
【TechWeb】10月14日消息，据国外媒体报道，上市前，美国电动汽车初创公司Rivian的董事会不再包括福特汽车的代表。Rivian于10月1日向美国证券交易..
2021 年国家网络安全宣传周(以下简称网安周) 11 日在陕西西安拉开帷幕。本届网安周以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，由中央宣传部、中..
10 月12 日，在Amazfit跃我2021 全球新品发布会上，华米科技发布了Amazfit PowerBuds Pro真无线降噪耳机。作为华米科技第二款支持健康监测的耳机，..
“360人工智能算法服务每天被调用数十亿次，支持数亿用户的互联网服务。未来，这些AI能力都将投入到多模态大数据开放实验室的共建中。”近日，在智..
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投影仪市场这些年在不断变大，买的人也很多，不同价位投影仪的体验都不一样，适用的场景也不一样，个人认为性价比最高，适用场景最全面的的是5000..
“你有过网红博主的种草忽悠过的经历吗?最近的案例是，国庆出游的年轻人，又被骗了。疫情影响下，不能出国游玩，靠网红博主丰富的安利能力，国内..
凤凰网科技讯 10月14日下午消息，中概券商股盘前走低，截止发稿，富途控股、老虎证券盘前跌超6.5%。人民网此前发文称富途、老虎等跨境互联网券商在..
洗碗机作为近几年的新兴品类正在被越来越多家庭选择。而在挑选洗碗机品牌时，很多人最开始会比较偏向大众化一些的牌子，对于卡萨帝这种高端品牌了..
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又有吐槽小红书种草翻车的帖子火了。近日，一位微博网友发布了三张照片，前两张是小红书博主的种草图片，蓝色的小屋、嶙峋的石头，壮阔的大海，画..
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