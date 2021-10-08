饿了么回应美团因二选一被罚：坚决不从事“二选一”行为

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饿了么回应美团因二选一被罚：坚决不从事“二选一”行为

2021-10-08 22:09 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:今日，国家市场监管总局对美团依法作出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，并处以其2020年境内销售收入3%，约34.42亿元的罚款。

国家市场监管总局表示，2018年以来，美团滥用在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场的支配地位，以实施差别费率、拖延商家上线等方式，促使平台内商家与其签订独家合作协议，并通过收取独家合作保证金和数据、算法等技术手段，采取多种惩罚性措施，保障“二选一”行为实施，排除、限制了相关市场竞争，妨碍了市场资源要素自由流动，削弱平台创新动力和发展活力，损害平台内商家和消费者的合法权益，构成“没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易”的滥用市场支配地位行为。

随后，美团回应称，将按照《行政处罚决定书》和《行政指导书》全面深入自查整改，杜绝“二选一”。同时将以此为戒，依法合规经营，自觉维护公平竞争秩序，切实履行社会责任。

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就在刚刚，针对美团被罚一事，饿了么表示，关注到国家市场监督管理总局对美团滥用市场支配地位的垄断行为作出处罚。饿了么坚决支持国家市场监督管理总局等相关行政部门对外卖行业公平竞争和长期健康发展的监管和指导，也将以此为鉴，坚决不从事“二选一”行为，坚持依法合规经营，自觉维护外卖行业公平良性的竞争环境。

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