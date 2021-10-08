饿了么回应美团因二选一被罚：坚决不从事“二选一”行为

近些年，随着智能手机的发展，越来越多的需求都能通过手机App来解决，对于年轻人来说十分便利，但是对于父母长辈们来说却非常复杂，各种操作并不友好，且很多App中使用系统的字体调节完全没用。尤其是疫情暴发以来，大量老年人开始习惯使用外卖平台点餐。以早餐为例，根据饿了么数据，2020年51岁以上人群的订单量增长达到125%。根据官方消息，饿了么9月28日正式上线对老年人更加友好的长辈模式。除了简化界面、增大字体外，长辈模?