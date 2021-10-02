高德：十一假期首日热门景区出炉 西湖、天安门、广州塔位列前三

站长之家（ChinaZ.com）10月2日 消息:高德交通出行大数据发布了今年国庆长假第一天的景区等热点数据。长假第一天10月1日上午9时到12时为高速出程高峰，峰值出现在10时-11时。10月1日截至15时，杭州西湖风景名胜区、天安门、广州塔、千岛湖风景区、颐和园、天坛公园、白云山风景区、八达岭长城、北京动物园、北海公园是全国最热门的十大景区。

据悉，今年的自驾游也十分的火爆。不少人选择自驾游来短途旅行，高德数据显示，全国驾车跨城热门迁入城市排行中，广州、东莞、佛山、深圳、惠州、苏州、杭州、成都、重庆、茂名位列前十，均为南方城市。全国驾车跨城热门迁出城市排行中，广州、东莞、成都、佛山、深圳、惠州、杭州、苏州、南京、北京位列前十，其中有5个都是广东城市。

在铁路及航空出行方面，截至10月1日15时，广州白云国际机场、北京大兴国际机场、深圳宝安国际机场、杭州萧山国际机场、上海浦东国际机场、成都双流国际机场、合肥新桥国际机场、郑州新郑国际机场、济南遥墙国际机场、青岛胶东国际机场等十个机场，成为驾车最热门机场;广州南站、成都东站、上海虹桥站、杭州东站、北京西站、北京南站、西安站、长沙南站、深圳北站、合肥南站等十个火车站，成为驾车最热门火车站。