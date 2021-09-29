乐视更换影视综艺守底线logo

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乐视更换影视综艺守底线logo

2021-09-29 17:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:近日，乐视视频更换影视综艺守底线新logo，该logo目前已是第七版。

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今年6月份，乐视视频 App 安卓版曾在“Le”底部新增了“老板造车美利坚”字样，这里的很明显就是指乐视网创始人贾跃亭远赴美国实现造车梦。

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企查查显示，乐视视频关联公司为乐视网信息技术（北京）股份有限公司，近日，该公司再成被执行人，被冻结、划拨超14亿人民币。

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