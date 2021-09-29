乐视更换影视综艺守底线logo

01当威士忌逐渐从小众成为主流曾几何时，威士忌这一类的洋酒是许多人眼中的小众爱好，确实是无数家庭可望而不及的高奢生活。但作为一个国际酒种，威士忌近年来在中国呈现迅猛发展之势，从小众高奢生活到夜生活主流产品，威士忌的发展是值得认可的。从近期发布的《2019-2025年中国威士忌行业高端市场开拓策略制定与实施研究报告》中不难看出，在年轻富裕的都市人群，尤其是海归群体中，它正变得越来越受欢迎。数据显示，2019年威士?