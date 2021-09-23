2021上半年全球60%新车配备车联网 具备辅助驾驶车型达43%

站长之家（ChinaZ.com）9月23日消息:彭博社新能源财经（BNEF）发布研究报告称，2021上半年全球范围内网联汽车比例达到58%，具备辅助驾驶能力的车型达到43%，共享汽车达到4%，电动车比例达到7%，代表了全球范围内的汽车四大发展趋势。

据BNEF估计，截至今年上半年，全球近60% 的乘用车都已装载嵌入式车载信息技术，其中一些车载信息技术提供了软件升级、信息娱乐服务以及主动安全服务。这些功能在司机中很受欢迎。目前市面上还没有完全自动驾驶的汽车。但目前市场上的很多智能汽车都配备了先进的驾驶辅助系统，大大提升了司机驾驶体验。比如 L2级自动驾驶汽车可提供自动紧急制动和车道保持辅助等功能。这些功能为司机提供了更好的安全性和便利性。

根据 BNEF 的数据，在未来30年，汽车行业将不断加快智能化、网联化、共享化、以及电动化的步伐。而这一转变可能需要多达173万亿美元的能源供应和基础设施投资，并将推动对锂、钴、铜和稀土等原材料的需求大幅增长。

此前据彭博新能源财经的《2021年新能源市场长期展望报告》显示，要想将全球温升控制在2℃以下，到2030年末全球新能源汽车保有量可能需要达到3.55亿辆。换而言之，届时，20%的汽车将是新能源汽车。