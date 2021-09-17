小米注册小爱女友商标 网友：赶紧注册小爱老婆

站长之家(ChinaZ.com) 9月17日 消息:企查查 APP 显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册小爱女友商标，国际分类涉9类科学仪器，目前商标状态为注册申请中。

据悉，小爱同学为小米公司于2017年7月26日发布的首款人工智能音箱的唤醒词及二次元人物形象。现在已经是小米 AIoT 的重要组成部分。

对此，有网友表示，除了小爱女友，还应该注册小爱老婆，你们看?