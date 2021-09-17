小米注册小爱女友商标 网友：赶紧注册小爱老婆

站长之家(ChinaZ.com) 9月17日 消息:企查查 APP 显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册小爱女友商标，国际分类涉9类科学仪器，目前商标状态为注册申请中。
据悉，小爱同学为小米公司于2017年7月26日发布的首款人工智能音箱的唤醒词及二次元人物形象。现在已经是小米 AIoT 的重要组成部分。
对此，有网友表示，除了小爱女友，还应该注册小爱老婆，你们看?
站长之家(ChinaZ.com) 9月17日 消息:企查查 APP 显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册小爱女友商标，国际分类涉9类科学仪器，目前商标状态为注册申请中。
据悉，小爱同学为小米公司于2017年7月26日发布的首款人工智能音箱的唤醒词及二次元人物形象。现在已经是小米 AIoT 的重要组成部分。
对此，有网友表示，除了小爱女友，还应该注册小爱老婆，你们看?
今天小米手机宣布，旗下语音助手「小爱同学」已支持粤语，深度优化常用语，语音互动更亲切。用户需使用小爱同学5.0 版本及以上，在「小爱实验室」—>「方言设置」中选择「粤语」。
手机打卡成为很多上班族的日常，目前主流的打卡APP就是钉钉和企业微信了。9月8日消息，小爱同学官方微博表示，小米手机的小爱同学新上线了工作打卡功能，可实现上班、下班打卡，操作办公App。据介绍，用户只需要对手机上的小爱同学说企业微信打卡”，或者钉钉打卡”，就可实现上下班打卡，解放双手，提高工作效率。作为国内最忙智能语音助理，小爱同学今年6月的月活跃用户数就已经破亿。目前小爱同学已经迭代到5.0版本，特色功能包
爱心为翼，公益起航，一年一度的“ 99 公益日”再次到来。 9 月 3 日，北京微爱基金会面向互联网发布“ 99 公益日，一块做好事”的号召，为公益站台，为爱心赋能。在此次 99 公益日中，北京微爱公益基金会“微爱1+1”、“白衣战士守护基金”、“大病家庭救助计划”、“童行动 同行动”、“病房图书馆”等多个项目齐上阵，共同构成了基金会爱心公益矩阵。除此之外，为了帮助经济困难的大病患者，中华慈善总会特设立“善济病困工程”
前不久，小米在MIX 4新机发布会上，宣布该机将支持多种AI翻译功能，直接在下拉控制中心，就能秒开全局翻译浮窗Al字幕、屏幕翻译、拍照翻译、同声传译等。8月17日下午，小米@小爱同学官微宣布，小爱翻译重磅升级，将为更多机型带来控制中心全局入口、AI字幕、屏幕翻译等功能，首批将率先在15款机型的MIUI开发版上线。具体包含以下机型：小米MIX 4、小米11 UItra、小米11Pro、小米11、小米11青春版、小米10Pro、小米10、小米10青春版
一句话传遍全屋是什么神奇体验？今日，小爱同学宣布，家庭传声功能正式上线，可实现多端对讲。官方表示，以后，只需对手里的小爱同学说：小爱同学，对卧室广播，宝贝来吃饭”，就能和家人对话了。据了解，家庭传声功能可使多台音箱之间实现对讲功能，同时也支持手机、电视等设备对讲，不出房间，就能轻松与家人对话。值得一提的是，前不久发布的小米Sound高保真智能音箱也将支持家庭传声功能。对于小米Sound，小米创办人、小米集团
马斯克女友、歌手格兰姆斯(Grimes)周二在TikTok上公布了一段有关她儿子X AE A-Xii的罕见视频。视频显示，格兰姆斯与马斯克以及他们的1岁儿子在意大利旅行。视频短暂拍到了她的儿子，还包含了她去博物馆以及其他意大利风景胜地的镜头。
随着近年来短视频的盛行，一些网红”青睐的取景地也越来越大胆奇特，有的为博眼球拍短视频，完全忽视安全隐患。近日，据媒体报道，在广东河源，俩年轻女孩趴在斑马线上爬行拍照引网友们的热议。根据网传视频可以看出，当时还是白天，这条路上车水马龙，私家车、电动车都有经过。然而负责拍摄的女孩不为所动，依旧跪在地上拿起手机对着旁边的另一名同伴一阵拍摄。随后，负责拍摄的女孩也加入了进来，两人互相拍摄摆pose，其中一名女
9月15日晚间消息，小米手机宣布，小米MIX 4陶瓷白将于9月16日上午10点全渠道开售。在9月21日之前购买还赠送价值149元的手机保护壳。小米MIX 4陶瓷白主打温润如玉的纯白陶瓷机身，手感、质感等上乘。据悉，小米MIX 4主打屏下摄像头，也是小米旗下第一款使用屏下相机技术的量产机。相比市面普通方案，小米屏下相机的显示区域实现与正常显示区域完全一致的像素密度，点对点物理像素全显示，并达到相同的亮度、色域及色准，使得整块屏?
距离小米宣布造车已经过去了5个多月的时间，然而一时的轰动之后，很长一段时间，关于小米造车的消息却沉寂了不少。8月19日，据《科创板日报》报道，恒大集团目前与蔚来、小鹏等多家造车新势力公司，以及小米会谈出售电动汽车业务，截至目前，商谈结果尚未最终确定。不过，小米仍会选择自己造车，地址最快将于下周正式公开。对于上述信息，蔚来、小鹏、小米等公司相关媒体部门尚未给予回应。今日早些的时候，市场消息称，中国恒大集
8月30日，福建厦门瑞景广场一家小米专卖店凌晨被盗。监控视频显示，多位年纪不大的少年将店门强行破开后，仅30秒内就将展台上的手机一扫而空。视频曝光后引发热议。31日，厦门警方通报，2021年8月30日9时40分许，莲前派出所接到报警称：思明区瑞景商业广场小米专卖店内手机、平板电脑等电子产品被盗。思明分局刑侦大队、莲前派出所立即到场处置。经全力侦查，警方迅速锁定对象，并组织警力赶赴宁德蕉城。31日0时30分许，在宁德警方
民政部近日公布《关于表彰第十一届“中华慈善奖”获得者的决定》，中国妇女发展基金会联合支付宝公益发起的“加油木兰”公益项目名列其中。中国妇女发展基金会官方微博表示:感谢支付宝公益爱心网友们，帮助欠发达地区的女性获得免费的教育健康保障，让她们拥有更多的人生选择。
8月26日，有网友惊奇的发现，饿了么头像居然变成了征婚广告。头像是一张饿了么外卖箱上张贴的征婚启事，上面写道跟华华处对象就送铠甲勇士、游乐王子同款面具、奥特曼全套”怎么也飞不出，华华的世界。”据悉，本次事件是有部分网友找饿了么帮他扩散征婚广告。饿了么24日发布投票，得票最多的小广告可以变成饿了么头像一天。最终华华的世界夺得第一。网友看后喷饭：宝，你认真的吗？其实，这不是饿了么第一次帮人贴征婚广告，今年?
今日，有网友发现，饿了么官方微博的头像竟然变成了外卖骑手的相亲征婚广告。站长之家获悉，今年七夕节，饿了么发起了“外卖箱贴相亲广告”活动。但有骑手反馈称没有找到对象。
美好的一天从安利开始......“这个方便面炒鸡好次”、“真香”、“一口闷”......在B站某up主发布的试吃白象大骨面视频上，诸多网友发来弹幕，为白象大骨面的好味道点赞。白象大骨面是方便面里元老级的产品，是白象食品于2003年推出的国内首款骨汤方便面。白象食品也凭借这一创新成为中国骨汤方便面品类开创者和领导品牌，在方便面大发展时期成功逆袭为行业黑马。而从另一方面来说，白象大骨面陪伴了这一代年轻人成长。有网友评论?
师资是教育的基础，在线教育也不例外。只有构建完善的师资体系、建立强大的师资队伍，才能形成竞争优势，实现良性、可持续发展。友样教育在成立之初，就致力研究“高素质教师”选拔标准和体制，教师选拔标首先是考察教师对所教学科的知识掌握程度，要求极高的专业程度，其次是对专业领域内的成绩，需要在行业有多年从业经验，深入了解行业发展，最后教师还需具备优秀教学能力，能以最大的效率为学员传授知识。课程是教育的核心。友
近日，湖南文和友小龙虾有限公司（以下简称“文和友”）完成了自己的B轮融资，有分析人士认为，此轮估值或超过100亿元。这轮融资，也为文和友定下的“餐饮界迪士尼”目标提供了有力支持。2019年，文和友提出了它的“五年计划”——在国内外一线城市开出10家超级文和友，成为“餐饮界迪士尼”。
人们总说要成为新时代的女性，可是新时代的女性又该如何定义？是有气质？经济独立？还是什么？对于大多数女性朋友来说，真正的新时代女性，是独立且自信，浑身上下散发着迷人的气质。可是气质的打磨并非一日之功，也需要掌握一定的技巧方法，才可以实现这样的目的。想看看新时代女性到底是怎么样？由司法人员、医务工作者，通过她们与Keep气质芭蕾的不解之缘，来助你做自己。图说：谭元元成为Keep气质探索官一个十八岁就成为旧金山
近日，多个小米汽车商标状态变更为驳回复审中，商标国际分类涉运输工具、广告销售等。据悉，小米2021年共申请79个小米汽车相关商标，包括小米车联网、小米造车等。
进口血糖仪哪个牌子好？由于年轻人的不规律作息、不健康饮食，目前已有大量数据显示，糖尿病患病人群年轻化趋势明显，家用血糖仪作为日常血糖监测的一大帮手，已成为许多年轻人的选购对象，在众多进口品牌中，原强生稳捷血糖仪作为血糖监测领域的领航者和创新者,四十年来，一直占据着不可撼动的地位。进口血糖仪哪个牌子好？认准稳捷血糖仪！品质有保障从1981年在美国诞生，到1994年引入中国参与国家首次糖尿病普查工作，再到2021?
《王者荣耀》是由腾讯游戏天美工作室群开发并运行的一款运营在Android、iOS、NS平台上的MOBA类国产手游。该手游推出后受到了玩家的广泛追捧，其一举一动也牵动着广大玩家的心。9月4日晚，《王者荣耀》崩了”登上热播热搜榜。大量网友在《王者荣耀》官方微博下留言吐槽进不去。一位网友反映，《王者荣耀》匹配一直转圈，我以为我的电信网不好，换WiFi还是进不去，换移动数据还是进不去，热搜解答了我的疑惑 。《王者荣耀》官方微博?
河南卫视中秋奇妙游又出圈了。从《2021年河南春晚》《元宵奇妙夜》，到《清明时节奇妙游》《端午奇妙游》，今年以来河南卫视的奇妙游”系列节目屡..
近日，Tamron腾龙推出一款适用于sony全画幅无反相机的E-mount神镜，35-150mm F/2-2.8 Di IIIVXD（型号 A058）。该镜头涵盖35-150mm焦段，却有F2-F..
在全球绝大多数国家不承认比特币为合法货币的时候，美洲国家萨尔瓦多本月初正式将比特币作为法定货币，尽管一天后就遭遇比特币暴跌7000美元，但该..
据外媒报道，印度竞争委员会（CCI）在经过为期两年的反垄断调查之后发现，谷歌滥用旗下的Android系统在印度的主导地位，利用其财务和技术实力非法..
9月19日，喜茶全球首家手造店在深圳南头古城正式营业，并以回归手造的方式，现场制作全新的创新饮品，在极具灵感与艺术的空间中，让顾客体验喜茶的..
9月19日，综合媒体报道， Faraday Future（法拉第未来）今天在919未来主义者共创节”上宣布，FF与吉利控股的双方合作取得了实质性进展，实现了技术..
据媒体报道，恒大财富目前针对兑付过程中存在的重大疾病与特殊困难群体，提供了优先退出方案，即恒大财富重大疾病应急兑付计划执行细则”。退出方..
相比传统燃油车，电动车智能化程度更高，有些厂商喜欢宣传所谓的自动驾驶功能，现在开始惹上麻烦了。特斯拉的FSD全自动驾驶（FSD）就被美国美国国..
如果你对太空遨游有兴趣的话，维珍银河公司（Virgin Galactic）可以帮你实现这个愿望。随着公司创始人理查德布兰森在今年7月份和3名员工成功打卡太..
元宵、端午、七夕之后，河南卫视又又又来炸场”了。9月19日、中秋小长假第一天中午，河南广播电视台全媒体营销策划中心正式对外公布了旗下的中国节..
9月24日，《暗黑破坏神2重制版》将面对全世界玩家发售。近日，本作开发商Vicarious Visions的游戏设计总监Rob Gallerani在接受访问时谈及了动视暴..
近日，天津的程女士通过中国邮政EMS向河南商丘市宁陵县的周大福邮寄275.06克黄金，却不料黄金竟然不翼而飞。而现在，这一事件终于水落石出。据媒体..
近日，艺术生活方式品牌野兽派正式官宣青年演员周也为首位青春香氛大使，她也在品牌的十周年大片中俏皮亮相，特别的复古造型时髦得恰到好处，尽显..
2021中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会在广州举行9月17日，2021中国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会在广州举行。大会由广东..
9月15日，2021“张江杯”浦东新区大数据创新应用竞赛暨上海市“一网通办”“一网统管”专项立功竞赛浦东赛区竞赛圆满落幕。竞赛以城市数字化转型为..
9月18日，由中国国际经济交流中心和TCL联合主办的“2021中国企业转型升级与全球化发展论坛”在京举办。与会嘉宾围绕“产业转型升级”“全球化”“..
9月17日，作为2021全球智博会的分论坛，由启智社区和鹏城实验室承办的“AI开源基础平台技术论坛”在苏州如期举行，新一代人工智能产业技术创新战略..
时代成就行业，塑造行业，也必将改变行业。当互联网逐渐发展，数字化不断兴起，流量成行业主流。各商业巨头纷纷占地为王、打造流量圈层，建立流量..
9月18日，为期三天的2021全球人工智能产品应用博览会（以下简称:2021全球智博会）在苏州国际博览中心圆满落下帷幕。本次大会以“数智融通 协创未来..
在装修期间，挑选一台合适满意的智屏绝对是所有家电中最重要的，别的家电是出自便利考虑，更多属于物质层面的需求，而客厅智屏是娱乐产品，满足的..