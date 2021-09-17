苹果新款iPad mini6与iPhone 13相比搭载「降频版」A15芯片

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苹果新款iPad mini6与iPhone 13相比搭载「降频版」A15芯片

2021-09-17 16:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月17日消息:据MacRumors报道，iPhone13和新iPad mini6都配备了苹果最新的A15仿生芯片，但基准测试结果显示，iPad mini的芯片被降频到2.9GHz，而iPhone13所有型号的芯片则为3.2GHz。

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图片来自 Apple

与iPhone13机型相比，降频后的芯片似乎对iPad mini的性能有2-8%的影响。在早期的Geekbench5结果中，新iPad mini的平均单核和多核分数约为1，595和4，540，而iPhone13Pro的平均分数约为1，730和4，660。MacRumors联系了Geekbench的创始人以验证报告的准确性。 Poole说这一基准测试结果看起来是合理的，包括2.9GHz的主频。

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目前还不清楚苹果为何对iPad mini中的A15芯片进行降频，但大多数用户在使用该设备时不太可能遇到任何性能问题。根据基准测试，即使采用降频的A15芯片，新iPad mini6的单核性能也比采用A12芯片的上一代iPad mini快40%，多核性能快70%。

据苹果介绍，新iPad mini6将于9月24日星期五上市。iPhone13和iPhone13Pro的预购将于今晚20点正式开始。

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