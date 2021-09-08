三星或将推出拥有 5.76 亿像素的相机传感器

站长之家（ChinaZ.com）9月8日消息:据SamMobile报道，三星在2019年发布了世界上第一个量产的1.08亿像素的移动摄像头传感器。上周，该公司发布了世界上第一个2亿像素的移动相机传感器，即ISOCELL HP1。然而，三星有计划推出更强大的移动摄像头传感器。这家韩国公司去年曾透露，它想开发一个6亿像素的相机传感器，但必须等上一段时间才能发布。

图片来自 Samsung

三星电子汽车传感器高级副总裁Haechang Lee在SEMI欧洲峰会的演讲中使用了一张有趣的幻灯片。该幻灯片显示了自2000年以来相机传感器像素大小和分辨率趋势的概况。它提到，三星计划在2025年的某个时候推出5.76亿像素的相机传感器。不过这一传感器可能不会出现在智能手机内。三星即将推出的5.76亿像素的相机传感器似乎将为汽车开发。

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三星网站早些时候曾提到，人眼匹配的分辨率约为5亿像素，而该公司希望超越这一水平。凭借其5.76亿像素的传感器，它可能会实现这一壮举，但这不一定意味着它将与智能手机相匹配。相反，这种传感器可用于自动驾驶车辆、无人机和医疗设备。自主车辆也需要超强的芯片来处理从这种高分辨率传感器出来的图像和视频。