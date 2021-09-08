苹果 MacBook Pro miniLED 供应商称将如期出货

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苹果 MacBook Pro miniLED 供应商称将如期出货

2021-09-08 13:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月8日消息:据9to5Mac报道，当所有的目光都集中在iPhone13和本月举行的苹果秋季新品发布会时，DigiTimes Asia报道说，即将推出的MacBook Pro的LED供应商表示出货量正在按计划进行。

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图片来自 Apple

虽然最近的报道显示，miniLED和其他部件出现了短缺，但据业内人士称，苹果方面的情况看起来不错。在今年年初推出采用mini-LED技术的新M1iPad Pro后，苹果将扩大采用这种新显示屏的设备。

消息人士说，苹果很可能在2021年10月或11月推出miniLED背光的MacBook Pro系列，2021年的总出货量估计接近400万台。供应商一直在投资数百万美元以扩大这种新显示器的生产能力。DigiTimes Asia报道称，由于对miniLED显示屏的需求不断增长，General Interface Solution、Epistar和Lextar Electronics都在扩大生产规模。

上个月，彭博社的Mark Gurman在他的Power On通讯中说，新的M1X MacBook Pro预计将在今年秋天亮相，即在第一款16英寸MacBook Pro推出两年后。就目前而言，有传言称新MacBook Pro的发布将在10月或11月。

同样在8月，可靠的苹果分析师郭明錤表示，MacBooks，而不是iPad，将主要推动miniLED面板的出货量，因为他预计MacBook的出货量在2021年和2022年将同比增长20%或更多。

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