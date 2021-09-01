百度文库回应有店铺售卖他人论文：已下线全部文档

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 百度最新资讯 > 正文

百度文库回应有店铺售卖他人论文：已下线全部文档

2021-09-01 15:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:今日，有媒体报道称，百度文库第三方店铺“学姐帮帮忙”涉嫌售卖班上同学的论文材料和答辩ppt，价格从两元到十几元不等，泄露论文的总数有200多篇。

对此，今日下午，百度文库发布声明回应称，已紧急组建处理小组进行核查。

百度文库表示，经查实，该店铺确实存在相关侵权行为，百度文库已下线其全部文档，并永久封禁该店铺。接下来，百度文库将全面排查平台文档，全部下线所有涉及个人信息内容，杜绝此类事件再次发生。百度文库还将完善文档审核机制，保障个人隐私与信息安全。

QQ截图20210901155918.jpg

以下为百度声明全文:

今日，有媒体报道称，百度文库第三方店铺“学姐帮帮忙”涉嫌售卖他人论文，对此，我们已紧急组建处理小组进行核查。

经查实，该店铺确实存在相关侵权行为，百度文库已下线其全部文档，并永久封禁该店铺。对于任何侵害用户权益的行为，百度文库绝不姑息。接下来，百度文库将全面排查平台文档，全部下线所有涉及个人信息内容，杜绝此类事件再次发生。百度文库还将完善文档审核机制，保障个人隐私与信息安全。

同时，百度文库常设专项投诉反馈通道，用户遇到任何问题，均可向百度文库客服电话4009217005反馈，我们会第一时间核查处理。再次感谢社会各界监督!

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 百度文库知识店铺售卖学生论文 百度文库回应了

    据媒体报道，百度文库上有知识店铺公然售卖学生论文，售卖价格从两元到十几元不等，且出售的文档、PPT里都清晰地标有个人信息，造成信息泄露。

    百度 个人信息 微博

  • 已经实现L5级自动驾驶？百度李彦宏重磅发布

    在百度世界大会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏首次提出了“汽车机器人”的概念，并发布了Apollo“汽车机器人”。

    百度 自动驾驶 汽车机器人

  • 百度Apollo”汽车机器人“亮相 李彦宏现场体验

    在今日举办的百度世界大会2021上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏与央视主持人撒贝宁在央视直播间畅谈AI出行生活。李彦宏首次提出了“汽车机器人”的前瞻概念，并发布了具有跨时代意义的Apollo“汽车机器人”。

    百度 李彦宏 apollo

  • 大量论文被售卖致姓名泄露！百度文库回应：永久封禁涉事店铺

    日前，关于大量论文在百度文库售卖，导致作者姓名、学号被泄露的事件引发网友热议。今日下午，百度文库官方微博发布关于第三方店铺违规行为处理声明”。声明指出，今日，有媒体报道称，百度文库第三方店铺学姐帮帮忙”涉嫌售卖他人论文，对此，我们已紧急组建处理小组进行核查。经查实，该店铺确实存在相关侵权行为，百度文库已下线其全部文档，并永久封禁该店铺。对于任何侵害用户权益的行为，百度文库绝不姑息。接下来，百度文库

    百度 微博 侵权

  • 百度李彦宏乘坐无人车上班：称永远不会违反交通规则

    据媒体报道，近日，百度创始人、董事长兼CEO 李彦宏在北京亲自体验一回打无人车上班。他表示，无人车的感受还是挺平稳的，一直希望能够尽快普及无人车，它会比人安全，因为它配备了很多传感器，而且永远不会去违反交通规则，更能帮助提升交通效率。李彦宏指出，在不增加拥堵的情况下，可以放开出行的各方面的限制，无人车也是一个绿色出行的方式，对于碳排放的减少也是有一定帮助作用的。在前不久的百度世界大会2021上，李彦宏正式

    百度 李彦宏 自动驾驶

  • 百度世界大会2021 李彦宏：未来将进入汽车机器人时代

    AI这时代 星辰大海——百度世界2021”大会在线上召开。百度创始人、董事长兼CEO李彦宏与央视主持人撒贝宁在直播间畅谈AI出行生活。会上也生动展示百度人工智能在出行、生活、等领域的最新成果和应用。

    百度世界大会 李彦宏 汽车机器人

  • 百度成立百度松果学堂：坚持AI人才培养

    ​AI的发展面临着巨大的人才缺口。为产学结合培养更多AI人才。百度成立百度松果学堂，坚持长期主义赋能中国AI人才培养。

    百度松果学堂 AI人才 百度世界大会

  • 百度申请多项“V聊楼市”商标

    近日，百度在线网络技术（北京）有限公司新增多项“百V聊楼市”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、通讯服务、教育娱乐等，目前商标状态均为“注册申请中”。

    百度 娱乐 教育

  • 百度推出汽车机器人

    今天上午9点30分，百度世界大会2021正式召开。据悉，在会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏首次提出了“汽车机器人”的前瞻概念，并发布了具有跨时代意义的 Apollo“汽车机器人”。

    百度 百度汽车机器人 汽车机器人

  • 百度港股开盘跌超3%

    今日港股开盘，百度股价下跌3.3%，盘中，百度股价跌幅扩大至超3.5%。

    百度 百度股价 百度财报

  • 百度昆仑芯2实现量产

    在今日的百度世界大会2021上，百度宣布自主研发的第二代百度昆仑AI芯片——昆仑芯2实现量产。据介绍，昆仑芯2采用7nm制程，搭载自研的第二代XPU架构，相比一代性能提升2-3倍，适用云、端、边等多场景，未来将在自动驾驶、智能交通、智能助手等多个场景大显身手。

    百度 AI芯片 昆仑芯2

  • 百度港股收跌3.08%

    百度港股收盘下跌3.08%，报154.1港元每股，市值约4359.24亿港元。百度昨晚发布2021年第二季度财报。财报显示，百度第二季度营收314亿元人民币，同比增长20%；净亏损5.83亿元人民币，其中包括31亿元人民币投资快手科技，后者市值波动导致间接损失。非美国通用会计准则百度二季度净利润53.59亿元，去年同期50.82亿元。

    百度 快手 通用

  • 百度副总裁沈抖：百度APP语音搜索识别准确率达98%

    关于AI在生活应用方面，百度集团执行副总裁沈抖表示，AI在我们生活中应用非常广泛，大家每天都在用的百度APP就是个“AI浓度”很高的应用。在AI技术的加持下，搜索功能有了更多的交互形式，从文字输入到语音、图片、人工问答，搜索的展现形式和应用场景正在不断扩大，能够提供的服务也更加全面和智能。目前，百度APP语音搜索识别准确率已经达到98%啦。

    沈抖 百度APP 语音搜索

  • 华为原GR副总裁璩静加入百度

    华为公共及政府事务部副总裁、中国媒体事务部部长璩静已入职百度，任副总裁（VP），负责集团公众沟通部工作。

    百度 华为 璩静

  • 百度推出龚俊虚拟数字人“俊俊”

    就在刚刚，百度推出了百度代言人龚俊的虚拟数字人“俊俊”，龚俊数字人唱歌和说话的声音均由AI技术合成。目前，百度APP已上线了龚俊数字人的语音包，用户可以上百度APP下载。用户可以使用同款语音包听新闻，同时通过录制20句语音，用户也可以独家定制个性化语音包，实现用

    百度 虚拟数字人 语音搜索

  • 百度执行副总裁沈抖：百度App语音搜索识别准确率已达98%

    据沈抖介绍，在 AI 技术的加持下，百度 App 的搜索功能有了更多的交互形式，从文字输入到语音、图片、人工问答，搜索的展现形式和应用场景正在不断扩大，能够提供的服务也更加全面和智能。同时能准确识别多轮对话、长句、中英文混杂、生僻字、方言等。

    百度App 语音搜索 沈抖

  • 百度Q2赚翻了：净利润54亿元 百度APP月活直逼QQ

    8月12日晚，百度发布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。第二季度，百度实现营收314亿元，归属百度的净利润（非美国通用会计准则）54亿元，再超市场预期。第二季度，百度核心在线营销服务收入同比增长18%。百度APP月活跃用户达5.8亿，日登陆用户占比达77%。作为对比，一季度QQ移动终端月活6.064亿，同比减少12.6%。第二季度，百度研发费用支出63亿元，占营收比重超20%。事实上，过去十年，百度累计研发支出占比也在

    百度 小度 apollo

  • 百度百家号开展财经内容违规专项行动

    百度百家号发布关于开展财经内容违规专项行动的公告，称百度百家号积极响应国家网信办开展的整治专项行动的要求，对照专项要求，第一时间组建工作专班开展集中整治工作，深入开展自查清理，严厉打击扰乱财经领域传播秩序

    百度 百家号 金融

  • 2021百度世界大会直播地址 百度世界大会直播在哪看

    2021年8月18日，在今天百度开启了百度世界大会的直播，很多朋友想观看这次直播，但是不知道在哪看，下面就来为大家分享一下直播地址。

    百度世界大会

  • 百度发行10亿美元票据

    百度公司今日发布公告，公司拟发行10亿美元票据，其中，3亿美元于2027年到期的1.625厘优先票据及7亿美元于2031年到期的2.375厘优先票据。

    百度
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM