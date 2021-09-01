百度文库回应有店铺售卖他人论文：已下线全部文档

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:今日，有媒体报道称，百度文库第三方店铺“学姐帮帮忙”涉嫌售卖班上同学的论文材料和答辩ppt，价格从两元到十几元不等，泄露论文的总数有200多篇。

对此，今日下午，百度文库发布声明回应称，已紧急组建处理小组进行核查。

百度文库表示，经查实，该店铺确实存在相关侵权行为，百度文库已下线其全部文档，并永久封禁该店铺。接下来，百度文库将全面排查平台文档，全部下线所有涉及个人信息内容，杜绝此类事件再次发生。百度文库还将完善文档审核机制，保障个人隐私与信息安全。

以下为百度声明全文:

今日，有媒体报道称，百度文库第三方店铺“学姐帮帮忙”涉嫌售卖他人论文，对此，我们已紧急组建处理小组进行核查。

经查实，该店铺确实存在相关侵权行为，百度文库已下线其全部文档，并永久封禁该店铺。对于任何侵害用户权益的行为，百度文库绝不姑息。接下来，百度文库将全面排查平台文档，全部下线所有涉及个人信息内容，杜绝此类事件再次发生。百度文库还将完善文档审核机制，保障个人隐私与信息安全。

同时，百度文库常设专项投诉反馈通道，用户遇到任何问题，均可向百度文库客服电话4009217005反馈，我们会第一时间核查处理。再次感谢社会各界监督!