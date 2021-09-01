王者荣耀体验服9月1日更新维护公告 重塑弈星技能

王者荣耀体验服在9月1日开启了更新维护，此次的更新内容主要是重塑弈星技能，很多玩家还不清楚具体的更新内容，下面就来为大家分享一下。

亲爱的召唤师:

为了增加版本的稳定性，我们计划在2021年9月1日15:20-16:20对《王者荣耀》体验服进行停机维护。

【更新时间】9月1日15:20-16:20（15:00关闭PVP）

【更新方式】停机更新

【更新范围】王者荣耀修炼之地体验服

【下载地址】

体验服更新完毕后，您打开王者荣耀-体验服客户端即可直接进行自动更新!

若您无法进行自动更新，可以通过王者荣耀修炼之地体验服专区，下载最新的体验服客户端。

【更新内容】

一、英雄调整

体验服的英雄调整公告将直接对比正式服配置进行描述，但并非所有调整都将上线正式服

测试版本不代表最终品质，请召唤师们多多理解。

1. 重塑弈星

在重塑弈星的设计和调整中，我们对于原版弈星玩家的使用习惯及战斗经验的保留有所不足。在本次调整中，我们尝试将原版弈星的棋子探视野，初始被动便能获得【入神·脱先】的免疫一次致命伤害的效果，利用该效果进行反打等特性和玩法进行更多的保留，希望通过本次调整，使得钟爱弈星的玩家们能够更好的继承之前的使用经验。

被动:【脱先】从需要升级三技能获得调整为一级时即获得

被动:【脱先】触发时，会在弈星脚下产生一颗棋子

一技能:新增棋子会获得250范围内视野的功能

二技能:第一段的施法距离:850→800;第二段的最大距离:550→500

二、限时点券活动

登录领好礼，点券&限时点券登录送

活动时间:9月1日更新后-9月5日23:59

活动期间登录游戏，即可领取888点券和888限时点券

限时点券可通过活动面板，进入限时点券商城兑换英雄，皮肤及道具使用

限时点券商城开启，英雄皮肤免费换

活动时间:9月1日更新后-9月5日23:59

活动入口:活动面板-活动-限时点券 兑换限时开启

活动规则:

1、限时点券商店可使用限时点券兑换奖励;奖励包含永久皮肤，英雄及道具。

2、限时点券商城内购买优先扣除限时点券，当限时点券不足时可消耗点券补足，点券补足时和限时点券关系为1:1。

3、限时点券商城的开放时间为9月1日更新后~9月5日，兑换时间结束后限时点券余额将清空不保留，请召唤师注意提前兑换使用。