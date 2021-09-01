王者荣耀体验服9月1日更新维护公告 重塑弈星技能

分享文章
撤稿纠错
首页 > 部落 > 关键词 > 王者荣耀最新资讯 > 正文

王者荣耀体验服9月1日更新维护公告 重塑弈星技能

2021-09-01 15:34 · 稿源：站长之家
文章目录

王者荣耀体验服在9月1日开启了更新维护，此次的更新内容主要是重塑弈星技能，很多玩家还不清楚具体的更新内容，下面就来为大家分享一下。

image.png

亲爱的召唤师:

为了增加版本的稳定性，我们计划在2021年9月1日15:20-16:20对《王者荣耀》体验服进行停机维护。

【更新时间】9月1日15:20-16:20（15:00关闭PVP）

【更新方式】停机更新

【更新范围】王者荣耀修炼之地体验服

【下载地址】

体验服更新完毕后，您打开王者荣耀-体验服客户端即可直接进行自动更新!

若您无法进行自动更新，可以通过王者荣耀修炼之地体验服专区，下载最新的体验服客户端。

【更新内容】

一、英雄调整

体验服的英雄调整公告将直接对比正式服配置进行描述，但并非所有调整都将上线正式服

测试版本不代表最终品质，请召唤师们多多理解。

1. 重塑弈星

在重塑弈星的设计和调整中，我们对于原版弈星玩家的使用习惯及战斗经验的保留有所不足。在本次调整中，我们尝试将原版弈星的棋子探视野，初始被动便能获得【入神·脱先】的免疫一次致命伤害的效果，利用该效果进行反打等特性和玩法进行更多的保留，希望通过本次调整，使得钟爱弈星的玩家们能够更好的继承之前的使用经验。

被动:【脱先】从需要升级三技能获得调整为一级时即获得

被动:【脱先】触发时，会在弈星脚下产生一颗棋子

一技能:新增棋子会获得250范围内视野的功能

二技能:第一段的施法距离:850→800;第二段的最大距离:550→500

二、限时点券活动

登录领好礼，点券&限时点券登录送

活动时间:9月1日更新后-9月5日23:59

活动期间登录游戏，即可领取888点券和888限时点券

限时点券可通过活动面板，进入限时点券商城兑换英雄，皮肤及道具使用

限时点券商城开启，英雄皮肤免费换

活动时间:9月1日更新后-9月5日23:59

活动入口:活动面板-活动-限时点券 兑换限时开启

活动规则:

1、限时点券商店可使用限时点券兑换奖励;奖励包含永久皮肤，英雄及道具。

2、限时点券商城内购买优先扣除限时点券，当限时点券不足时可消耗点券补足，点券补足时和限时点券关系为1:1。

3、限时点券商城的开放时间为9月1日更新后~9月5日，兑换时间结束后限时点券余额将清空不保留，请召唤师注意提前兑换使用。 

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 王者荣耀小孩能玩吗？能！王者荣耀防沉迷系统帮助家长管理孩子玩游戏的时间

    很多家长由于不了解王者荣耀这款游戏，所以不免会疑问:“我家孩子还未成年，那王者荣耀小孩能玩吗?”事实上关于这个问题答案是:能!但是一定要注意孩子玩游戏的时间。对此，王者荣耀特推出了防沉迷系统，轻松帮助家长们管理孩子玩游戏的时间。第一步:在微信中找到“成长守护”平台并关注;第二步:找到“管孩子玩游戏”入口;第三步:绑定孩子的游戏账号（注意:开始进入绑定和管理孩子游戏账号的环节，请家长朋友根据实际情况选择对应步

    王者荣耀 王者荣耀防沉迷系统

  • 王者荣耀升级系统规则

    今日，腾讯旗下游戏王者荣耀发布健康系统升级公告称，在国家新闻出版署《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》相关规定的基础上，腾讯为进一步加大未成年人的保护力度，将升级健康系统规则，今天开始陆续生效。

    王者荣耀 腾讯 反沉迷

  • 王者荣耀禁止小学生消费

    就在刚刚，针对有关主管部门提出开展未成年保护工作、履行社会责任的要求，腾讯宣布向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。

    腾讯 腾讯游戏 游戏

  • 慎重！王者荣耀防沉迷解除可能是骗术

    众所周知，王者荣耀是一款风靡全网的手游，操作简单易上手，获得了很多玩家的青睐。其中不乏一些未成年玩家。但由于腾讯的防沉迷机制限制未成年游戏时间，让很多未成年玩家觉得无法尽兴，想尽一切办法想要解除防沉迷机制获得更多游戏时间。于是不少骗子利用未成年想要获取更多游戏时长的心理，在游戏里或者各大平台发布能够解除防沉迷的信息。他们诱导未成年人加其社交软件好友，然后通过花言巧语各种话术，哄骗未成年人假意帮解防

    王者荣耀

  • 王者荣耀8月24日维护到几点 8.24王者荣耀维护延期公告

    王者荣耀在8月24日开启了更新维护，此次的更新内容不是很多，不过官方计划在2021年8月24日8:30-9:30对全服进行不停机更新将延期进行，延期更新时间请关注后续官方公告。

    王者荣耀

  • 未成年王者荣耀能玩几个小时？有经验的家长这样说

    众所周知，当下《王者荣耀》最流行的一款手游，很多人都把王者荣耀作为放松的娱乐方式，但是因为由于未成年人自控能力比较弱，对新鲜事物好奇心重，所以掌握不好玩游戏的时间尺度，有家长就会比较着急，想知道未成年王者荣耀能玩几个小时。对此王者荣耀推出的防沉迷系统，将孩子的游戏时长交给家长把控，方便家长管理。如何操作设置呢？主要有以下简单几步。第一步：在微信中找到“成长守护平台”并关注；第二步：找到“管孩子玩游

    王者荣耀

  • 王者荣耀健康系统升级：禁止小学生充值

    王者荣耀官网今日发布健康系统升级公告，对未成年人的游戏时长和消费等作出限制。

    游戏 王者荣耀

  • 王者荣耀惊喜彩蛋答案汇总 与你相遇共赴荣耀活动惊喜彩蛋全部答案

    王者荣耀在最近开启了《与你相遇，共赴荣耀》活动，这个活动是需要回答一些惊喜彩蛋的，很多玩家还不清楚《与你相遇，共赴荣耀》活动的惊喜彩蛋答案，下面就来为大家详细的介绍一下。

    王者荣耀

  • 王者荣耀qg控分事件处罚公告 QG控分事件是怎么回事

    王者荣耀在8月8日开启的世界冠军杯的一场QGhappy对阵南京Hero久竞的比赛中，QGhappy存在消极比赛行为，对此官方进行了处罚。

    王者荣耀

  • 全红婵自称爱玩《王者荣耀》 夺金后发现只能玩1小时

    8月5日，东京奥运会女子单人10米跳台决赛，中国14岁小将全红婵惊鸿一跃，成功夺冠，这也是中国代表团在东京奥运会收获的第33枚金牌。年仅14岁的全红婵首次参加奥运会，出道即巅峰，五跳三次拿到96分满分，一跳95.70分几乎满分，她的超强表现震惊了全世界。赛前接受采访时，全红婵透露自己喜欢玩《王者荣耀》，但限时间只能玩两盘。可是它限时间，没到年龄啊，只能玩两盘，不够啊，哎！”前2天，一篇精神鸦片”的文章给了中国游戏业

    王者荣耀 游戏 腾讯

  • 王者荣耀》健康系统升级！未满12周岁用户禁止充值

    昨日，腾讯官方表示，为进一步加大保护力度，腾讯将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出双减、双打、三提倡”的七条新举措。今日，《王者荣耀》发布健康系统升级公告称，为进一步加大未成年人的保护力度，将从今日起陆续升级健康系统规则。升级后的规则如下：游戏时长限制未成年用户每日22时至次日8时禁玩，国家法定节假日每日限玩2小时，其他时间每日限玩1小时。游戏消费限制未满12周岁的用户无法进行游戏充值；12周岁（含?

    游戏 腾讯 王者荣耀

  • 王者荣耀》世冠打假赛被罚100万！QG俱乐部道歉

    《王者荣耀》是目前国内热度最高的手游之一，并且已经在收入榜、下载榜霸榜多年，成为一款国民级”手游。除了深受普通玩家们喜爱之外，《王者荣耀》的电竞赛事也非常受人关注，其中最受关注的赛事之一就是《王者荣耀》世界冠军杯比赛。作为一场电竞赛事，其严格程度不亚于任何的传统运动项目赛事，但是却有战队在这样的比赛中违背体育竞技精神，并造成恶略影响，此事近日在网络上引发热议，被质疑打假赛。根据KPL王者荣耀职业联赛?

    王者荣耀 体育 阵容

  • 王者荣耀新赛季预下载功能上线公告 预下载功能详细说明

    王者荣耀新赛季预下载功能开启了，预下载还可以获得很多奖励，很多玩家还不清楚这个预下载是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

    王者荣耀

  • 王者荣耀》七夕节皮肤上线 同款苏绣成衣亮相：中国刺绣的巅峰

    金风玉露一相逢，便胜却人间无数。一年一度的七夕节就要来了，《王者荣耀》推出了王昭君乞巧织情传说皮肤，将于2021年8月13日0:00上架商城。首周价格：1350点券（首周结束后价格为1688点券）。乞巧织情皮肤采用现代服饰轮廓，注入加载中式旗袍元素。从七夕节日中汲取灵感，牵牛花的浪漫蓝粉色基调，结合乞巧刺绣习俗，展现出王昭君作为设计师对新时代下的东方美学理念的理解。于此同时，《王者荣耀》携手苏州姚建萍刺绣艺术馆的姚?

    王者荣耀

  • 王者荣耀升级防沉迷措施 暂时关闭单机、iOS游客体验模式

    8月30日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》明确，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务;

    王者荣耀 防沉迷 手游

  • 王者荣耀西施fmvp皮肤什么时候上线 西施游龙清影皮肤具体上线时间

    王者荣耀在最近就要上线西施fmvp皮肤，这也是2020年冬季冠军杯FMVP南京HERO久竞·清融定制传说级皮肤西施游龙清影，很多玩家还不清楚什么时候上线，下面就来为大家详细的介绍一下。

    王者荣耀

  • 王者荣耀》被批精神鸦片！腾讯推出游戏未保双减双打新措施

    今日，据鹅厂黑板报公众号消息，在刚刚结束的第19届中国国际数码互动娱乐展览会上，有关主管部门对全行业主动开展未成年保护工作、履行社会责任提出了更多希望与要求。腾讯对此高度重视。尽管从2017年开始，我们通过不断升级未成年保护措施，平均每天对580万个帐号进行登录和支付环节限制，但深感任重道远。为进一步加大保护力度，腾讯将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出双减、双打、三提倡”的七条新举措。双减：1、减时

    游戏 腾讯 王者荣耀

  • 王者荣耀七夕丝线染料配方一览 锦绣七夕丝线配方详情

    王者荣耀在最近开启了锦绣七夕的活动，玩家需要获取很多配方才能拿到一些奖励，下面就来为大家分享一下王者荣耀七夕丝线染料配方一览。七夕丝线所需染料说明朝颜紫:红色x4，黄色x0，蓝色x4，白色x1;茜衫粉:红色x2，黄色x2，蓝色x0，白色x1;琼簪翠:红色x1，黄色x4，蓝色x4，白色x1;秋露白:红色x1，黄色x2，蓝色x0，白色x3。①获取染料:活动期间，玩家通过登录、参与对局、获得对局胜利等任务即可领取红、黄、蓝、白4种染料;②解锁七

    王者荣耀

  • 腾讯禁止未满12周岁未成年人在游戏内消费 将从《王者荣耀》试点

    腾讯官方今日发文称，为进一步加大保护力度，腾讯将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。

    游戏 腾讯 加速器

  • 王者荣耀诸葛亮小黑板彩蛋一览 诸葛亮小黑板彩蛋是什么

    王者荣耀在最近开启了中秋的魔法诸葛亮的小黑板，很多玩家还不清楚有什么彩蛋，下面就来为大家详细的介绍一下。

    王者荣耀
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM