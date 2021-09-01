Windows11正式版10月5日发布 可免费升级

本周二，微软正式宣布Windows11将于10月5日发布。和过去许多Windows升级一样，它将分阶段提供。

和Win10相比，Windows11的体积减小了40%，响应更快且更省电。

而它最大的亮点是可以直接运行安卓APP，你可以像在手机上一样在电脑上刷抖音。

微软营销总经理表示:预计到2022年中期，所有符合条件的设备都将被提供免费升级到Windows11。