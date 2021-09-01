Windows11正式版10月5日发布 可免费升级

本周二，微软正式宣布Windows11将于10月5日发布。和过去许多Windows升级一样，它将分阶段提供。
和Win10相比，Windows11的体积减小了40%，响应更快且更省电。
而它最大的亮点是可以直接运行安卓APP，你可以像在手机上一样在电脑上刷抖音。
微软营销总经理表示:预计到2022年中期，所有符合条件的设备都将被提供免费升级到Windows11。
本周二，微软正式宣布Windows11将于10月5日发布。和过去许多Windows升级一样，它将分阶段提供。
和Win10相比，Windows11的体积减小了40%，响应更快且更省电。
而它最大的亮点是可以直接运行安卓APP，你可以像在手机上一样在电脑上刷抖音。
微软营销总经理表示:预计到2022年中期，所有符合条件的设备都将被提供免费升级到Windows11。
微软官方宣布，Windows 11正式版将于2021年10月5日推出，面向现有正版Windows 11 PC陆续开始推送。微软强调，为保证更新质量和用户体验，Windows 11的更新推送将分地区、分阶段进行，预计要到2022年年中，才会推送完毕。Windows 11的硬件要求如下：－ 处理器：支持64位，双核或多核，频率不低于1GHz－ 内存：4GB－ 硬盘：64GB或更大－ 固件：支持UEFI安全启动－ TPM：可信赖平台模块2.0版本－ 显卡：支持DX12或更高版本，支持WDDM
微软已经官宣10月5日推出Windows 11正式版，不过，稍稍遗憾的是，系统仍非完全版，早先承诺的运行安卓APK功能将不予提供。可能是因为所剩时间不多，微软最近频繁就Win11升级的相关问题做新解释，甚至直接下手。有Insider通道的会员发现，已经在Update内收到提示称，电脑因为不满足Windows 11的最低硬件要求，需要退出Win11预览计划，回滚到Win10。据悉，Windows 11的最低硬件需求骤然增加，其中CPU型号和TPM 2.0成了两道让不少老爷
上月，微软正式发布Windows 365云电脑，用户可以随时随地通过Web浏览器或者远程桌面应用程序访问个性化Windows 10/11桌面，且配置弹性，任何设备都能跑，包括iOS、安卓、Linux、Mac等。正如此前官方公示的时间，Windows 365现在正式上线，包括上夜班和企业版：Windows 365商业版：上限300名用户；每个用户20美元（约合人民币129元），可配置 1个虚拟核心、2GB内存和64GB存储空间以及Windows Hybrid Benefit（不含的话是24美元）；?
微软昨天发布新闻稿，宣布2021年10月5日正式开始推送 Windows11，10月5日起，符合条件的 Windows10PC 将可免费升级到 Windows11，预装 Windows11的各种全新 PC 设备也将开始上市发售。
今天，微软官方正式宣布，将于2021年10月5日正式开始推送Windows 11。据悉，10月5日起，符合条件的Windows 10 PC将可免费升级到Windows 11，预装Windows 11 的各种全新PC设备也将开始上市发售。微软称，Windows 11将于10月5日开启免费升级，为保证升级效果，将进行分阶段和可评估的升级形式。在从Windows 10 中吸取了大量经验之后，希望为用户提供更出色的体验。因此，微软将首先为符合条件的新设备提供升级服务。接下来，将根据硬
微软解释说:"转向现代驱动使驱动和相关软件能够通过Windows Update以协调的方式进行安装和服务，并提供更好的机制来跟踪驱动健康状况。从运行Windows Insider计划中的构建的PC上收集的数据使其非常明显，如果他们运行新的操作系统，会有BSOD的重大风险。"
在 Windows11系统中，将会在 Windows10现有 Snip & Sketch 工具基础上进一步升级，为用户提供更优秀的截图体验。在大约17秒长的预告视频中，可以看到新工具的一些小的设计更改。
微软始终没有公布 Windows 11 系统的准确发布日期，基于此前的谣传会在今年圣诞购物季前推出。而近日官方披露的一份新文件表示，Windows 11 将会在今年 10-11 月期间某个时间点发布，而 OEM 厂商需要在 9 月的第 3 周前提交它们的驱动程序。这份文件是微软在 6 月 24 日发布的“Windows 11 version 21H2 hardware driver submissions”。“硬件驱动提交”是微软用户给 OEM 厂商提交驱动最后期限的参考文件，这样他们就不会推迟重要
Windows 11的变化之一是改善用户的更新体验，这涉及到在Windows Update中显示的时间估算系统，让他们知道完全安装可用的更新需要多长时间。这样的信息给用户带来了方便，但关于它的一个关键问题是，该公司必须使其尽可能准确。最新的Windows 11预览版构建在这方面有一个重要的变化，因为微软已经决定禁用带有机械硬盘的计算机的估算功能。换句话说，只有内部装有固态硬盘的电脑才会继续显示更新估计值，尽管微软说这只是暂时的，直
由于Windows 11的ISO镜像很早就流出，一些朋友想必已经学习”尝鲜。不过，不同于微软口中所谓的7代酷睿、二代锐龙及以上平台才能运行Windows 11，手动部署镜像时限制并没有这么强硬。微软日前确认，不会在技术上阻止用户在官方非建议的硬件平台上通过ISO镜像的方式安装Windows 11。不过，微软警告，这样做的坏处在于，系统更新将失灵，也就是后续不会下发任何质量补丁、安全补丁、驱动更新等。显然，这会打消一部分用户使用Windows
今天下午，realme首款笔记本realme Book正式发布，起售价4299元（i5+8GB+512SSD版本），这款笔记本将于8月25日正式发售，今天18：30开启预售。在realme Book上，realme为期开发了全新的PC Connect，实现Windows与安卓系统的无缝链接。你可直接在电脑上操控手机，访问手机App；而且它支持文件与图片双向传输，鼠标或触摸板拖放即可。从文件的互传，到消息的同步，再到文本的跨屏分享，realme Book让交互更便捷。此外，realme Book预
Windows 11更新何时推送呢，很显然微软已经在全力准备了。根据各种官方文档，预告和相关报道，这家软件巨头计划在2021年10月面向所有合作伙伴的兼容硬件推出Windows 11系统。微软尚未就Windows 11的发布时间发表任何正式声明，但是，鉴于该公司最近在活动期间预热了2021年10月的日期，相信即将推出稳定版。微软目前计划在10月的第3/4周发布Windows 11更新，有些人认为它会在10月19日发布。事实上，预计在未来几周内会发布公告，我?
自从小米MIUI 12系统饱受吐槽开始，官方就成立了专项修复组，专门针对每周反馈的问题进行修复和解答，每周还会有负责人在线”活动，让用户能和小米负责人直接对话。本周，小米举行了米家App专场活动举行，生态链-IoT平台部总经理王博、智能设备接入负责人孙铭泽和米家App产品经理马璇在线回答了米粉关心的问题。活动上，小米负责人表示，目前新的MacBook已经支持运行iPad版本的米家App，新版Win11也将支持运行安卓应用。小米表示将
6月底微软发布了Win11系统，相比Win10的硬件要求并不夸张，但很多人被提示不能升级Win11，主要就是因为微软要求TPM 2.0所致，现实中很多人都没有或者禁用了该功能。TPM是受信任的平台模块缩写，最新规范版本为2.0。TPM是一种硬件芯片，一般采取主板或者处理器直接集成的方式。TPM的目的是提高安全性，微软强制Win11升级需要TPM 2.0也是为了系统安全，它拥有多重安全机制，可以抵御黑客攻击，防止恶意软件影响系统。理论很美好，然?
Windows 11仍处于测试阶段，它被各种问题所困扰。根据用户报告，微软最近发布了一个有问题的更新，它似乎给Windows Security应用带来了一些严重的问题，该应用用于管理Windows Defender和其他安全功能。Windows 11 Build 22000.160或更早的版本正在导致Windows Security显示错误信息，说"你需要一个新的应用程序到这个windowsdefender链接"。虽然用户仍然可以查看防病毒、防火墙和保护状态，但有些人无法再打开不同的保护功能，如?
对于微软来说，他们已经铁了心要淘汰一些老旧的硬件，所以你的设备能够升级Windows11吗?微软此前公示了 Windows11系统的兼容性设备的详细清单，基本上Intel第八代、Ryzen2000及更新处理器可以兼容支持新系统。
之前曾有消息称，Intel要联手微软，让Alder Lake处理器专门针对Windows 11进行优化，现在官方已经证实此事。Intel方面表示，Alder Lake处理器Windows 11做了优化，其与微软合作。微软方面则表示，借助线程控制器（Thread Director），Windows 11线程调度功能在根据工作负载动态调整内核方面可带来更强的功率和性能调度。在台北电脑展上，Intel再度确认Alder Lake采用混合架构，分别是高性能大核（Golden Cove）和高能效小核（Grace
Windows 11 系统带来了大量的视觉变化，只是其中一些调整并未得到用户的认可。在FeedBack Hub上，有数百名用户呼吁微软将任务栏位置调整重新添加到Windows 11系统中，并解释说它们可能会极大地影响他们在计算机上的工作方式。有用户在Feedback Hub上留言道：删除此功能完全没有意义-从我记事起就存在于Windows中。作为习惯左侧任务栏的重度用户来说，缺少位置设置使Windows 11不再成为我的首选”。
你用上或者体验了Windows 11系统吗？由于Windows 10发布6年一直在持续更新，所以Windows 11尽管属于迭代，可变化并没有想象中那样大。即便如此，微软团队还是在视觉UI方面下了不少功夫，以提前出新鲜感和差异化。比如Windows 11大量引入Mica”设计元素，从而让打开窗口和桌面背景的取色尽可能保持统一，资源管理器、设置、Teams等均已用上。此外，还有大量窗口的圆角设计，微软强调，其优化了渲染性能，圆角并不会消耗更多算力或者
尽管微软表示 Windows 11 会在今年圣诞季时候发布，但我们可能不需要等待这么长的时间。根据各种官方文档，预告和相关报道，这家软件巨头计划在 2021 年 10 月面向所有合作伙伴的兼容硬件推出 Windows 11 系统。微软尚未就 Windows 11 的发布时间发表任何正式声明，但是，鉴于该公司最近在活动期间预热了 2021 年 10 月的日期，相信即将推出稳定版。微软目前计划在 10 月的第 3/4 周发布 Windows 11 更新，有些人认为它会在 10 月
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