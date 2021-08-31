王者荣耀升级防沉迷措施 暂时关闭单机、iOS游客体验模式

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王者荣耀升级防沉迷措施 暂时关闭单机、iOS游客体验模式

2021-08-31 21:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:8月30日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》明确，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务;

随后，腾讯方面向回应称，将围绕未成年人保护，持续进行了各项新技术、新功能的自发探索与应用。接下来，基于主管部门的最新要求，会严格遵守，积极予以落实。

就在今日，腾讯旗下手游王者荣耀宣布升级防沉迷措施，未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时进行游戏。

消费限制方面，未满12周岁的用户无法进行游戏充值;12周岁（含）以上未满16周岁的用户，单次充值上限50元人民币，每月充值上限200元人民币;16周岁(含)以上未成年用户，单次充值上限100元人民币，每月充值上限400元人民币。

此外，王者荣耀还将全面关闭 iOS 游客体验模式以及单机模式。

QQ截图20210831214420.jpg

以下为王者荣耀公告全文:

亲爱的召唤师:

我们会在2021年8月31日开始，根据国家新闻出版署发布的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，陆续升级防沉迷措施，升级后的规则如下:

【游戏时长限制】

未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时进行游戏。

【游戏消费限制】

未满12周岁的用户无法进行游戏充值;

12周岁（含）以上未满16周岁的用户，单次充值上限50元人民币，每月充值上限200元人民币;

16周岁（含）以上未成年用户，单次充值上限100元人民币，每月充值上限400元人民币。

【游客模式限制】

全面关闭 iOS 游客体验模式（此前规则为在 iOS 游客体验模式下，同一台硬件设备15天内累计游戏时长不超过1小时，且无法进行充值。）

【单机模式限制】

8月31日更新后，单机模式玩法暂时关闭。

健康系统新规则全量覆盖后，所有用户每日时长刷新时间为每日0点，通过健康系统强制的时段、时长和消费管理，我们希望可以帮助孩子建立健康的游戏习惯，同时也尽量避免因为孩子的游戏行为可能导致的家庭矛盾。

感谢您的支持与理解。

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