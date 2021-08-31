王者荣耀8月31日更新维护公告 秋季回馈送永久英雄皮肤

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王者荣耀8月31日更新维护公告 秋季回馈送永久英雄皮肤

2021-08-31 09:54 · 稿源：站长之家

2021年8月31日，王者荣耀在今天开启了更新维护，此次的更新内容主要是参与秋季回馈活动，兑永久英雄自选宝箱等活动，下面就来为大家详细的介绍一下更新维护公告。

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亲爱的召唤师:

      我们计划在2021年8月31日8:30-9:30对全服进行不停机更新。

【更新时间】8月31日8:30-9:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

【更新内容】

活动相关

重庆QGhappy夺得世冠总冠军，多重回馈福利来相送

一、秋季回馈送永久英雄皮肤

活动时间:8月31日更新后-9月13日23:59

参与秋季回馈活动，兑永久英雄自选宝箱、永久皮肤自选宝箱、回城特效自选宝箱等好礼!

兑换活动详情:

兑换活动时间:9月4日00:00-9月13日23:59

永久皮肤自选宝箱:打开后可任意选择以下奖励之一:女娲-尼罗河女神、哪吒-三太子、黄忠-芝加哥教父、镜-冰刃幻境、孙膑-未来旅行、皮肤碎片*5

永久英雄自选宝箱:打开后以下奖励任选其一:典韦（永久）、伽罗(永久)、李信(永久)、东皇太一(永久)、干将莫邪(永久)、英雄碎片*5

打开后可任意选择以下奖励之一:峡谷探秘回城特效（永久）、纸鸢寄愿回城特效(永久)、千灯之约回城特效(永久)、铭文碎片*200

峡谷探秘回城特效

纸鸢寄愿回城特效

千灯之约回城特效

收集活动详情:

第一期

①累计签到I

通过累计签到I活动总共可获得枫叶勋章*26

活动时间:8月31日更新后-9月6日23:59

②秋季挑战

通过秋季挑战活动总共可获得枫叶勋章*25

活动时间:8月31日更新后-9月6日23:59

对战模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

第二期

①累计签到II

通过累计签到II活动总共可获得枫叶勋章*18

活动时间:9月7日00:00-9月13日23:59

②每日对战

通过每日对战活动总共可获得枫叶勋章*28

活动时间:9月7日00:00-9月13日23:59

对战模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

二、世界冠军杯限时回馈

1.神秘商店开启

恭喜重庆QGhappy获得2021世界冠军杯总冠军，神秘商店即将开启，李白-千年之狐、韩信-街头霸王等热门皮肤已加入本期神秘商店，各位召唤师赶快来抽取属于你的专属折扣和物品吧!

开启时间:8月31日10:00~9月6日23:59

2. 信物兑换开启

活动时间:8月31日更新后-9月6日23:59

2021世界冠军杯总决赛圆满结束，恭喜重庆QGhappy获得2021世界冠军杯总冠军，兑换奖励开启!

信物兑换详情:

1.冠军战队信物可兑换世冠荣耀宝箱*1

2.FMVP选手的信物可兑换世冠英勇礼包*1

3.其余的每个信物可兑换世冠应援礼包*1

重庆QGhappy:

佛山GK:

世冠荣耀宝箱:打开后必定获得铭文碎片*30+英雄碎片*1+团战精神回城特效之一（3日）*1;还有几率获得下列永久英雄之一(马超、露娜、沈梦溪、伽罗、孙膑)。

世冠英勇礼包:打开后必定获得铭文碎片*20+亲密玫瑰*1+团战精神回城特效之一（3日）*1。

世冠应援礼包:打开后可获得以下奖励之一:铭文碎片*15、坚韧/敏锐/掌控/沉稳/守护精神回城特效（3日）*1。

3. 对战掉落冠军回馈礼

活动时间:8月31日更新后-9月6日23:59

对战模式:5V5匹配、排位、娱乐模式

恭喜重庆QGhappy获得2021世界冠军杯总冠军，每日参与对战即可获得1个重庆QGhappy冠军纪念宝箱，胜利可额外获得1个，每日最多获得3个

重庆QGhappy冠军纪念宝箱:打开后可获得以下奖励之一:铭文碎片*5、钻石*5、永久英雄/皮肤/1日体验卡（马超、露娜、沈梦溪、伽罗、孙膑、幸存者、绯红之刃、棒球奇才、花见巫女、未来旅行）

三、周末对局送头像框

活动时间:9月4日00:00-9月5日23:59

对战模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式

参与周末对局活动累计参与8场对局即可免费领取头像框好礼!

勇者皮肤限免卡礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:吕布-野性能量（3日）、牛魔-西部大镖客(3日)、花木兰-兔女郎(3日)、钻石*15

头像框自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:玫瑰之秘头像框、桂冠女神头像框、夺鲲大作战头像框、铭文碎片*180

玫瑰之秘头像框

桂冠女神头像框

夺鲲大作战头像框

四、累计充值活动

上架时间:8月31日更新后~9月3日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

五、钻石语音&每月1月好运礼盒上架

1.钻石语音上架

限时语音1:裂开吧!敌人!

限时语音2:我很强，我知道

上架时间:9月1日0:00~9月7日23:59

道具有效期:9月1日0:00~9月30日23:59（最长可使用30天，2021.9.30过期后无法使用）

价格:180钻石/个

2. 每月1元好运礼盒上架

上架时间:9月1日0:00-9月31日23:59

打开后必得皮肤碎片*2、铭文碎片*100和以下随机奖励之一:永久皮肤或皮肤体验卡（7日）1张(鲁班七号-电玩小子、白起-星夜王子、小乔-青蛇、大乔-猫狗日记)

价格:10点券

概率公示:

六、英雄秘宝上架

上架时间:9月3日0:00~9月6日23:59

打开后可随机获得以下奖励之一:镜、嫦娥、鬼谷子、英雄体验卡3天、双倍金币卡:1日、双倍经验卡:1日、188/138/108铭文碎片。

价格:1200金币

概率公示:

七、商城更新

1.夺宝更新

更新时间:8月31日更新后

积分夺宝奖池更新:孙悟空、司马懿、幻想奇妙夜替换为吕布、李白、死神来了

钻石夺宝奖池更新:张良、典韦、孙膑、水果甜心（3天）替换为盘古、程咬金、芈月、黄金武士(3天)

幸运夺宝自选礼包更新:打开后可任意选择以下奖励之一:我是风儿头像框、我是沙头像框、猪事顺利击败（永久）、猪事顺利回城(永久)、熊猫回城(永久)、英雄碎片*5

2.碎片商店更新

更新时间:8月31日更新后

3.赛事商城更新

逐梦KPL荣耀播报礼包

打开礼包后可随机获得以下奖励之一:逐梦KPL荣耀播报（永久）、英雄碎片*1、皮肤碎片*1、荣耀积分*10、战令经验*300、钻石*20、战令经验*100、铭文碎片*40。

上架时间:9月1日0:00-9月30日23:59

首周价格:9点券（首周结束后价格为10点券）

首周时间:9月1日0:00-9月7日23:59

限购:30次

累计30次必得逐梦KPL荣耀播报（永久）。

概率公示:

逐梦KPL荣耀播报

2021年8月31日23:59下架【天狼之星头像框宝箱】

王者营地-营地商城-赛事专区将同步进行以上道具更新。

版本相关

一、部分安卓机型高帧率模式开启

为了让玩家们能享受更平滑，更精美的王者荣耀操作画面体验，我们在设置界面提供了高帧率模式的开关按钮。

本次新增开放的机型如下:

二、问题修复

1、修复了龙鳞利剑和学识宝石同时出时经济分配异常的问题，现在两件装备同时出时，优先生效游走装的游击效果;

2、优化了赵云-淬星耀世皮肤局内普攻第三下直刺、一技能和二技能受击效果;

3、修复了赵云-淬星耀世皮肤挑衅语音台词不一致的问题;

4、修复了大乔-白鹤梁神女发送联动消息语音丢失的问题;

5、修复了梦奇局外展示动画特效异常，模型下方有阴影闪烁的问题;

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