米哈游：《原神》未成年人防沉迷系统将于8月31日0点进行调整

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日消息:国家新闻出版署在今日下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，进一步严格管理措施，提出了严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间、严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录等要求。

今日晚间，米哈游官方发布消息称，《原神》未成年人防沉迷系统将于2021年8月31日0点进行调整，调整后，《原神》游戏仅会在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时，向未成年人提供1小时游戏服务。

据了解，在此之前，腾讯、网易等游戏公司已经发表公告，针对针对国家新闻出版署的最新通知、要求，将严格遵守，积极落实。

以下是《原神》未成年人防沉迷系统调整说明：

亲爱的旅行者:

为了积极响应国家新闻出版署印发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，守护未成年人的成长环境，引导未成年人享受健康游戏生活，《原神》未成年人防沉迷系统将于2021年8月31日0点进行调整。

根据相关通知的要求:

调整后，《原神》游戏仅会在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时，向未成年人提供1小时游戏服务。

此外，《原神》游戏不会以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。

关于未成年人防沉迷系统进行相应调整后可能带来的游戏体验变化，我们将尽快在后续提供处理说明，请大家关注官方公告。

感谢各位旅行者的支持和理解。