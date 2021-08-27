违禁敏感词检测神器 一键文本识别违禁、违法内容

很多站长和自媒体人都有这样的烦恼，因为不慎发布违禁、违规内容比如涉黄、恐怖暴力、赌博、低俗辱骂、政治敏感等，导致文章下架或者网站整改。

另外，自从新《广告法》出台后，作为广告、营销人等群体在写文案的过程中必须时时注意新法规定的禁用词，一旦误用，就有可能面临高额的罚款。

日常工作中，如果想要避免违规最基本要求无意识避开使用违禁词，问题在于违禁、违法内容涵盖敏感词范围和数量众多，稍有不慎就会误用。

在一长串的文案中，如果采用人工核对审查的方式不仅耗时，还容易出现漏查的现象。在这里建议大家可以使用违禁检测工具，可以大大提高检测效率。

比如站长工具的「违禁敏感词检测工具」就可以协助大家排查自身发布内容是否包含敏感违禁词，工具适用于各类行业文案检查。

工具网站:https://ntool.chinaz.com/forbid/word（建议用PC端体验）

为了向大家提供更好的体验，最近站长之家对违禁敏感词检测工具进行了功能升级，除了广告法中的违禁词，还新增了涉黄、恐怖暴力、赌博、低俗辱骂、政治敏感等多个行业违禁词检测功能，以及风险等级提示功能。

快速检测出敏感违禁词

「违禁敏感词检测工具」使用起来非常简单，支持一万字内查询，只将文本复制到检测文本框，点击查询，工具就能智能识别检测出敏感词汇。另外，检测结果还会显示敏感词不同的风险等级。

我们以上文提到佛山皇域新材料科技公司违规广告词为例，文本复制进去之后，可以看到高风险等级的敏感词会有飚红提示，而低风险等级的则显示为灰色字体。

违禁词风险等级提示

上面我们提到，「违禁敏感词检测工具」可以显示敏感词不同的风险等级，包括高风险、中风险、低风险。

在查询结果，根据不同风险等级罗列了具体的敏感违禁词汇、出现次数、违规说明。让大家对违规内容有更全面的了解，也方便进行替换处理。

以上就是关于「违禁敏感词检测工具」功能的介绍，该工具移动端还在优化中，建议访问PC端网址体验:

https://ntool.chinaz.com/forbid/word

接下来，我们将不断完善功能，提供更好的服务。如果你有其它想法和建议，欢迎大家在下面的留言区评论。