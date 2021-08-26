大学生网恋一个半月被骗318万 没想到女神是......

近日，义乌警方破获了一起网恋诈骗案。小傅通过游戏陪玩平台结交了一名“女神”游戏主播，并添加了对方微信。
期间，双方发展成恋爱关系，该女主播以各种理由为由要钱，小傅总共向主播刷礼物、转账了300多万元。
在多次要求见面被拒之后，小傅随即报警。
据警方通报，该女主播竟是一个200斤的“女汉子”，其诈骗金额预计超500万元。目前该案还在进一步办理中。
近日，义乌警方破获了一起网恋诈骗案。小傅通过游戏陪玩平台结交了一名“女神”游戏主播，并添加了对方微信。
期间，双方发展成恋爱关系，该女主播以各种理由为由要钱，小傅总共向主播刷礼物、转账了300多万元。
在多次要求见面被拒之后，小傅随即报警。
据警方通报，该女主播竟是一个200斤的“女汉子”，其诈骗金额预计超500万元。目前该案还在进一步办理中。
如今，支付宝已经成为人人必备的APP，衣食住行动动手就能在上面完成，大大方便了我们的日常生活。不过与支付宝相关的网络诈骗也层出不穷，最近就出现了一种升级学生账户”的诈骗方式，这种骗局与此前的注销学生账户”一致，都是利用受害者的紧张心理实施诈骗。据报道，电话中对方自称为支付宝调查中心客服”，并表示检测到支付宝账户尚未完成学生账户升级，需要接入变更专员帮忙对接升级，期间不产生任何费用，否则会产生一定的滞?
抖音发布《抖音网络诈骗打击治理报告（2021年1月至6月）》（以下简称“报告”）。报告显示，2021年1月至6月，抖音安全中心主动封禁涉嫌诈骗帐号超过80万个，拦截下架涉嫌诈骗视频内容超过100万条。同时，抖音安全中心与多地警方跨平台联动，落地打击网络诈骗团伙57个，抓获诈骗分子273人。
据外媒报道，巴西已经创建了一个网络攻击响应网络，旨在通过联邦政府机构之间的协调促进对网络威胁和漏洞的更快响应。根据7月16日签署的总统令，该国的联邦网络事件管理网络将包括总统机构安全办公室及联邦政府管理下的所有机构和实体。上市公司和混合资本公司及其子公司可以自愿成为该网络的成员。据悉，该网络将由巴西总统机构安全办公室的信息安全部门通过政府的网络安全事件预防、处理和响应中心进行协调。隶属经济部管理和数?
据报道，《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，未成年网民规模持续增长，触网低龄化趋势更为明显。2020年，我国未成年网民达到1.83亿人，互联网普及率为94.9%，有超过三分之一的小学生在学龄前就开始使用互联网，而且呈逐年上升趋势。在接触和使用互联网的过程中，出现了沉迷游戏、短视频等问题，为社会各界所关注。从理论和实践来看，沉迷网络，不管是游戏还是短视频抑或其他网络功能，也不管是未成年人还是成年人?
昨日晚间，恒腾网络发布公告称，控股中国恒大与腾讯等签订股权转让协议，腾讯控股全资公司将按每股3.20港元的价格收购7%的股份，总代价为2，068，561，052.80港元。买方二将按每股3.20港元之价格收购本公司4%的股份，总代价为1，182，034，886.40港元。
7月27日消息，在今日举行的ISC2021互联网安全大会上，360集团创始人、董事长周鸿祎在发言中称，“我知道很多公司对我不是很服气，老是要跟我争一争谁是网络安全一哥，我觉得争这个没有意义”。他称，在当下数字化的新背景下，网络安全需要新的战法。网络安全是动态的而非静态的，需要形成体系化的作战能力。周鸿祎还在发言中回顾了360的发家史，称360是“乱拳打死了老师傅”。他说，360以免费安全起家带来的好处是他?
8月25日，浙江义乌警方公布：19岁的大学生与美女游戏主播网恋”一个半月，向对方刷礼物、转账共计318万元，最后发现女神竟然是近200斤的女汉子”。据报道，今年6月，这名在杭州上学的大学生和女友分手心情低落，便下载了一款语音聊天APP，结识了一名语音主播，两人边玩网游边语音聊天，很快发展成恋爱关系。聊天中，主播给他发来自己的生活照片，陪玩游戏，这个漂亮女神”让他不由心生爱恋。之后主播提出的任何要求，这名大学生都?
今天，字节跳动宣布加入“开源发明网络”（Open Invention Network，简称 OIN）。OIN 是全球最大的专利不侵犯联盟，它保护 Linux 和相关的开源软件以及它们背后的公司免受专利攻击和专利巨头的影响。
近日，某网络游戏中又出现了歪曲历史的现象：把岳飞设计为肉袒牵羊”的投降者形象，把秦桧定位为高等级的天”等等。对此，央广网评称，网络游戏具有公共文化产品的属性，也是一种历史和文化传播的载体，容易在潜移默化中影响参与者的思想和判断，从而被动接受人为加工”的历史。历史是文化的支撑，肆意篡改历史的网络游戏是一种劣质甚至是有害的文化传播。网络游戏玩家的主体是青少年，错误地改编、戏说、调侃历史，容易引起历史观
网络安全是很多组织的一个主要头痛问题，特别是在网络武器被私人公司出售的情况下。就在最近，我们了解到eCh0raix勒索软件正在威胁NAS设备，而PrintNightmare继续成为微软的噩梦，尽管该公司几天前刚刚发布了一个补丁，本应关闭这个漏洞。现在，在一篇详细的博客文章中，微软已经概述了企业需要采取的步骤，以加强他们对网络攻击的防御。这些方法中的大多数可以由全球任何规模的组织实施。访问：阿里云"88帮帮节"：商业计划书、传?
今日10点左右，大量网友在微博反馈称，知乎评论区出现了加载慢的情况，页面显示“网络故障，请检查网络连接”。目前，“知乎评论区崩了”登上微博热搜，阅读量超1300万。
凤凰网科技讯 北京时间8月24日消息，知情人士称，苹果公司CEO蒂姆库克(Tim Cook)、微软公司CEO萨提亚纳德拉(Satya Nadella)计划在本周参加一场白宫会议，与美国总统拜登讨论私营公司如何努力改进网络安全。过去一年，勒索软件和在线攻击数量急剧上升。这场会议定于当地时间周三下午举行。据熟悉该活动的高级官员称，其他大型科技公司、银行、能源公司以及供水公司的CEO也接到了与会邀请，包括谷歌、亚马逊、IBM、摩根大通以及美国?
援引以色列时报报道，网络安全公司 Check Point 发现了令人不安的统计数据：每周针对教育机构的网络攻击数量显著增加。学校、学院和研究机构是目标组织之一。2021 年 7 月，每个机构平均每周发生 1739 次攻击，比去年同月增长 29%。受该问题影响最大的 3 个国家包括：● 印度 - 平均 5196 次袭击，比 2020 年增加 29%● 意大利 - 平均 5016 次袭击，比 2020 年增加 70%● 以色列 - 平均 4011 次袭击，比 2020 年增加 41%根据这些数
编者按 6月以来，网络安全相关的政策密集发布，网络安全板块一度出现多家企业涨停、全线飙升的景象。 许多扎根安全圈多年的老炮儿们，都不禁感概政策的利好“终于从十八线行业熬成了一线”“千亿级网安行业迎来政策风口”。 然而，当我们在讨论政策利好网安产业时，似乎忽略了“故事的主角”——众多互联网企业，乃至几乎所有“插上网线”的企业。 这些公司正是迫切需要熟悉政策，找准跑道的边界线，快速适应并奔跑。本文将尝试从
据国外媒体报道，当地时间周三在白宫由美国总统乔·拜登（Joe Biden）召开的网络安全工作会议上，拜登呼吁苹果、谷歌和摩根大通等公司的领导人采取更多措施来应对网络安全威胁。而这些美国商界领袖承诺将投入数十亿美元加强网络安全建设。
亨通集团是全球光通信与能源互联系统集成商与网络服务商，也是全球光纤通信前三强、中国企业 500 强、中国民企百强企业。 2018 年央视的《大国重器》就曾将镜头聚焦亨通，重点介绍了亨通在海洋通信领域抢占行业制高点的创新案例。近些年，亨通集团一直致力于智能制造的转型升级。先后搭建了SRM、CRM、电子包装系统、MES、OA等多个系统，覆盖集团90%的公司。近期，亨通集团又引入了电子签约行业领跑者上上签电子签约，在供应链、金?
随着人工智能和5G等配套技术的飞速发展，自动驾驶迎来了爆发式增长。日前，福特汽车发布了《福特汽车自动驾驶发展报告2.0》，在报告中，福特表明将 2022 年向外界正式开启L4 级自动驾驶服务。国内对自动驾驶的需求更加迫切， 2021 年正值“十四五”开启之年，在燃油车市场逐渐转型为新能源车市场的同时，自动驾驶技术成为众多车企关注、研发、攻坚的课题之一。2021 年 4 月 10 日，北京市政府正式批复《北京市智能网联汽车政策先行
8月1日晚间，腾讯发布了一则关于落实清朗饭圈乱象整治”专项的公告。此前，@平安北京朝阳 官方发布消息称：针对网络举报的吴某凡多次诱骗年轻女性发生性关系”等有关情况，经警方调查，吴某凡（男，30岁，加拿大籍）因涉嫌强奸罪，目前已被朝阳公安分局依法刑事拘留，案件侦办工作正在进一步开展。但之后，大量不理智的粉丝”在网上发表各种偏激言论，甚至做出过激行为，引来诸多媒体痛批。腾讯在公告中表示，近日，通过用户举报和
今日，有媒体报道称，滴滴在7月中旬左右开始考虑私有化计划。受此消息刺激，滴滴盘前一度大涨逾40%。对于私有化一事，滴滴出行官方回应称，有关滴滴私有化的传闻为不实信息，目前公司正积极全面配合网络安全审查。据国家互联网信息办公室官方消息，网络安全审查办公室有关负责同志表示，按照网络安全审查工作安排，7月16日，国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门，联合进驻滴?
广州互联网法院于7月23日公开多则《辛有志与北京微播视界科技有限公司网络侵权责任纠纷一审民事裁定书》，原告为辛有志（辛巴），被告为抖音关联公司北京微播视界科技有限公司。
就在今日，vivo官方正式宣布，9月13号起将实行双休工作制。vivo称，将朝着为员工营造快乐进取的氛围的企业使命继续努力奋斗!不久前，一封“vivo将..
苹果最新宣布了一项新的服务计划，针对在拨打或接听电话时出现声音问题的iPhone 12和iPhone 12 Pro机型。按照苹果官方公布的细节，有问题的机型涵..
8月27日晚，中芯国际发布了2021半年报，实现营业收入160.9亿元，同比增长22.30%；净利润为52.41亿元，同比增长278.1%。基本每股收益0.66元。中芯国..
昨日晚间，为响应中央网信办发布的《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，微博方面罗列了近期采取的相关举措。1.8月6日主动下线“明星势力榜..
凤凰网科技讯 北京时间8月28日消息，苹果公司今天在其官网推出了iPhone12和iPhone12Pro服务计划，以解决少数机型出现的“无声音”问题。苹果称，由..
凤凰网科技讯 8月28日消息，今日，微信在其官方公众号“微信派”发布公告称，根据国家网信办2021年“清朗”系列专项行动要求，即日起至2021年10月..
近段时间，演艺界饭圈乱象”十分严重，各类粉丝疯狂打榜，阵营互撕、集资应援等行为屡禁不止，网信办为此发布了《关于进一步加强饭圈”乱象治理的..
比亚迪发布上半年业绩公告，数据显示，比亚迪上半年实现营业收入908.85亿元，同比增长50.22%；归属于上市公司股东的净利润11.74亿元。..
宁德时代对外发布公告称，公司于2021年8月26日与上海国策投资管理有限公司等合作方签署了《上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)有..
人工智能独角兽企业商汤科技正式向港交所递交上市申请，中金、海通国际、汇丰为联席保荐人。商汤科技收入主要来源于软件平台的销售，其中包括软件..
不出意外的话，两三周之后苹果就要推出iPhone 13系列手机了，大家都说十三香，这一代改进、升级不少。不过最让人关注的还是价格，消息称iPhone 13..
微软正在向 Beta 和 Dev 通道的测试者们推送 Windows 11 Build 22000.168 编译版本，可知其改进了集成 Teams 体验的新聊天语言、为企业 AAD 账户用..
据“微信派”微信公众号消息，根据国家网信办2021年“清朗”系列专项行动要求，即日起至2021年10月26日，微信公众平台开展整治违规采编发布财经类..
就在刚刚，腾讯发布公告进一步加强“饭圈”乱象治理的通知称，将彻底抵制饭圈不良风气和“无底线追星”行为，净化网络环境。腾讯表示，自6月12日开..
据央视新闻报道称，近期广州市公安局网警支队会同增城区公安分局成立专案组，侦破一起利用手机木马程序、远控摄像头的新型网络犯罪案件，抓获犯罪..
凤凰网科技讯 8月28日消息，今日，腾讯发布公告称，将加强饭圈乱象整治，涉明星艺人榜单、应援集资类小程序将下线整改。原文如下：为贯彻中央网信..
苏宁易购对外发布公告称，根据业务发展需要，公司及子公司拟增加与关联方武汉昊超商品采购金额，增加后2021年度预计商品采购总金额不超过120亿元（..
A卡战未来，N卡负优化是很多游戏玩家津津乐道的一个梗，前者基本上可以证实，后者也被辟谣多次了，NVIDIA也不会坑老卡，但玩家的观点依然根深蒂固..
凤凰网科技讯 8月28日消息，今日，微信在其官方公众号“微信派”发布公告称，根据国家网信办2021年“清朗”系列专项行动要求，即日起至2021年10月..
据外媒报道，和解方案显示，苹果将为解决集体诉讼而设立的1亿美元开发者基金中至少有30%将用于支付律师费。苹果于当地时间周四宣布了一项和解协议..