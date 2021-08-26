大学生网恋一个半月被骗318万 没想到女神是......

近日，义乌警方破获了一起网恋诈骗案。小傅通过游戏陪玩平台结交了一名“女神”游戏主播，并添加了对方微信。

期间，双方发展成恋爱关系，该女主播以各种理由为由要钱，小傅总共向主播刷礼物、转账了300多万元。

在多次要求见面被拒之后，小傅随即报警。

据警方通报，该女主播竟是一个200斤的“女汉子”，其诈骗金额预计超500万元。目前该案还在进一步办理中。