微信已核查饭圈违规小程序85个 封禁小程序支付能力

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 微信最新资讯 > 正文

微信已核查饭圈违规小程序85个 封禁小程序支付能力

2021-08-25 19:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月25日 消息:今年6月，中央网信办开展了为期两个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，多款追星应用被集中下架进行整改。

小程序

其中，针对“诱导未成年人应援集资”“诱导未成年人高额消费”“诱导未成年人投票打榜“等违规小程序进行清理。

腾讯表示，从6月24日至8月17日，微信平台已核查违规小程序85个，封禁了小程序支付能力，并针对部分应援打榜小程序引导至H5等渠道进行支付的行为进行上线拦截措施。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 微信支付上线一款科普公益小程序 答题正确可获公益金

    今天是全国低碳日，为提升全民低碳意识，微信支付宣布联合腾讯碳中和实验室、腾讯金融研究院，投入亿级流量资源和千万级公益金，正式发起科普公益活动“碳中和问答”。

    微信支付 小程序 公益

  • 微信支付正式上线科普公益小程序 每天3道题，答对将捐公益金

    今天是低碳日，为提升民众低碳意识，微信支付联合腾讯碳中和实验室正式发起科普公益活动“碳中和问答”。用户进入“碳中和问答”小程序，每天有3道碳中和科普题目可解答。

    微信 微信支付 小程序

  • 微信小程序客服选型指南：环信等小程序客服哪家强？

    微信小程序客服是用微信公众后台的原生客服功能，还是选择第三方客服产品？这可能是困扰许多小程序运营者的问题。今天我们来分析一下微信原生客服功能与第三方客服产品的优缺点以及适用场景。微信平台提供了原生客服功能，访客可通过该功能与在微信公众后台提前设置好的客服人员发起会话，客服人员可通过PC端/客服小程序与访客沟通，完成与客户的简单沟通。市面上的第三方客服产品有很多，比较知名的品牌包括环信、芝麻小客服、米

    微信小程序

  • 微信支付将下线支付后推荐关注公众号功能

    今日，腾讯旗下在线支付平台财付通宣布，将于2021年9月1日起下线支付后推荐关注公众号功能。据悉，微信支付是腾讯集团旗下中国领先的第三方支付平台。目前微信支付已覆盖数百万门店、30多个行业，用户可以使用微信支付来看病、购物、吃饭、旅游、交水电费等。2018年6月，腾讯移动支付业务活跃账户已逾8亿。

    微信支付 微信 公众号

  • 腾讯起诉倒置微信支付商标一审被驳回

    8月4日，腾讯科技（深圳）有限公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公开。法院查明诉争商标为21824105号“迷你过”商标，腾讯诉称，该商标与引证商标“微信支付”近似，诉争商标的注册损害原告主张的在先著作权，违反了2013年商标法第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。

    腾讯 微信支付 微信

  • 如何用微信小程序发布日常投票活动

    说到投票大家肯定很熟悉，生在新中国，长在红旗下，中间不知道经过多少次的选举投票，无论工作、生活中使用都非常多，但是往往找不到理想的工具，用问卷系统吧又太复杂，于是投票小程序可以很轻量便捷得完成你的日常小投票。

    微信小程序

  • 微信支付分推出先寄后付服务 寄件无需等待减少接触风险

    今日，微信宣布，微信支付分推出了先寄后付服务，快递揽件完成后可自动付款。通过该方式，用户寄快递无需等待，也能有效减少接触风险。

    微信 微信支付分 快递

  • 淘宝天猫将支持微信支付！腾讯阿里9月或开始合作

    据国外媒体报道，腾讯和阿里巴巴正在制定互通计划，腾讯将允许阿里系电商信息分享到微信，阿里巴巴会将腾讯的微信支付引入淘宝和天猫。也就是说，在微信上、朋友圈里，户终于可以看到关于阿里系电商的分享，而在淘宝和天猫上购物也能用微信支付了。此前在7月4日，阿里巴巴CEO张勇公开表示：将按照政府要求，与其他平台一起面向未来，相向而行。”这一发言被媒体解读为阿里巴巴将与腾讯进一步建立合作关系。还有国内消息称，阿里巴?

    阿里 腾讯 微信

  • 微信或支持刷手支付

    近日，微信支付正在内测全新支付功能“刷掌支付”。据悉，刷掌支付是由腾讯优图和微信支付合作推出的新支付方式，目前还处于内测阶段，用户可在刷脸支付设备上体验刷掌支付。

    微信 刷手支付 支付

  • 买买买更方便了！小米手环6喜提版本更新：微信支付来了

    前不久，小米方面表示，小米手环6的微信支付功能已在测试之中，预计会在年底支持。没想到刚进入8月，小米手环6的微信支付就提前到来。今日，小米手环官微宣布，微信支付功能正式上线，小米运动版本号V 5.3.0-固件版本号1.0.4.38。除支持微信支付外，本次更新手环还新增希腊语、越南语、罗马尼西亚语、荷兰语、印尼语；新增手电筒功能。据悉，手环的微信支付每日支付额度上限为1000元，与支付宝的单笔上限相同，是支付宝每日上限的?

    手环 小米 微信

  • 微信支付宝更安全！今日起 北京地铁可用数字人民币买票充值

    上个月，北极地铁正式宣布开启全路网数字人民币支付渠道刷闸乘车体验测试，乘客可在北京轨道交通已有24条运营线路及4条市郊铁路范围内，通过亿通行APP参与数字人民币支付刷闸乘车体验测试。今日，北京轨道交通再次宣布，8月1日起新增支持数字人民币线下购票/卡、补票和充值，以及亿通行APP线上购票等场景的应用。官方表示，这是继6月30日亿通行APP支持数字人民币刷闸支付后的一次升级应用，实现了数字人民币在轨道交通过闸及购票支

    支付宝 微信

  • 荣耀新零售电商平台“星耀商城”微信小程序上线

    荣耀在微信上线了一款名为“星耀商城”的小程序，开发团队为荣耀终端有限公司。根据官方介绍，星耀商城是HONOR旗下新零售电商平台，涵盖移动办公、智能家居等场景的高端智能产品，为专属VP用户打造万物互联的智慧新世界。

    荣耀 电商平台 星耀商城

  • 抢先小米手环！Apple Watch上线微信支付功能：不用带手机了

    在智能手环和智能手表已经普及多年的今天，许多产品有已经支持了支付宝利离线支付功能，可以完全脱离手机通过二维码直接完成付款，在手机欠费或者出门运动时可以非常提供非常便捷的支付流程。可惜的是，作为两大主流支付方式之一的微信支付，一直未能支持在手环和手机产品上支付，不过今年开始微信就开始开放支付功能了。前几天，小米公司可穿戴部商务范淑花还公开透露，小米手环6的微信支付功能已经在测试，预计年底有望支持，令?

    微信 watch 手环

  • 戴口罩也能用！曝微信开始内测“刷掌支付支付功能

    自从2020年初疫情来临，大家就过上了出门必带口罩的日子，而且随着近期多地疫情防控升级，居民的防护需要更加严密了。这就让许多人脸识别的应用非常难用，比如支付功能，人脸识别的支付在带口罩的情况下十分尴尬，几乎完全无法用，甚至一度传出苹果将回归指纹识别的消息，这是目前全球、全行业都面临的一大难题。对此，腾讯微信似乎找到了一种新的应对方法。据相关媒体报道，微信支付于近期正在内测一项名为刷掌支付”的全新支付功

    微信 腾讯 人脸识别

  • 微信支持苹果手表支付

    7月16日，微信发布了iOS8.0.9版本，上线了多设备同时在线、关注微信群特定群员、个性来电铃声和消息提示音等功能。除了上述功能，还有网友发现，Apple Watch的微信APP现已支持付款功能。

    微信 微信支持 苹果手表

  • 支付宝首页持续开放，新增服务频道利好第三方小程序

    站长之家近日发现，支付宝首页新增一个名为「有点东西」的服务频道，相当于在首页为商家小程序提供单独展示的入口，用户在首页可一步直达服务。这是支付宝在首页新增的又一小程序入口。

    支付宝 小程序 支付宝首页

  • 支付宝“我的小程序”让复访更快，“收藏”后用户复访率占比翻2倍

    8月5日，十荟团的支付宝小程序数据显示，“收藏”正在成为主要复访入口之一。过去一个月，通过“收藏”进行复访的用户占比同比涨了2倍。数据显示，已收藏用户的重复消费意愿也更高。

    支付宝 支付宝小程序

  • 如祺出行进驻微信-支付-“交通出行”板块 在广州等地上线

    凤凰网科技讯 8月10日消息，如祺出行正式进驻微信-支付-“交通出行”板块，加上此前内嵌在微信“出行服务”的入口，如祺出行在微信-支付页面的入口数量升级为两个。不过，上述入口目前仅在广州等部分地区上线，凤凰网科技查证发现，北京等地的微信-支付-交通出行板块的入驻企业仍为滴滴出行。此前，2020年7月，如祺出行在微信支付页面“出行服务”小程序中上线，目前已在广州、佛山、珠海、深圳等地上线。如祺出行是一家根植于粤港

    微信 腾讯 滴滴

  • 便利店夏季指数榜：唐久便利推“支付宝价” 小程序访问涨15倍

    8月6日，支付宝开放平台发布便利店行业夏季指数榜，数据显示，便利店商家业绩近日迎来整体上涨。其中，“地方队”山西便利店表现尤为抢眼，唐久便利小程序一周访问增长涨超15倍，成为搜索量、收藏量、访问量增幅的“三料冠军”。

    便利店 支付宝

  • 做好搜索和收藏 蜜雪冰城支付宝小程序日访问量环比暴增43倍

    奶茶品牌的竞争，正从性价比、线下开店速度蔓延至对线上数字化运营手段的运用。继今年门店总量突破10000家后，蜜雪冰城正加速布局线上渠道，保持持续增长。8月16日，来自支付宝开放平台的数据显示，蜜雪冰城通过引导搜索、收藏等一系列自运营，4个月新增支付宝小程序会员2400万，小程序日均访问量、日均搜索量、单日新增收藏量均位列奶茶行业第一。

    支付宝 蜜雪冰城
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM