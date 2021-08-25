微信已核查饭圈违规小程序85个 封禁小程序支付能力

站长之家(ChinaZ.com) 8月25日 消息:今年6月，中央网信办开展了为期两个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，多款追星应用被集中下架进行整改。
其中，针对“诱导未成年人应援集资”“诱导未成年人高额消费”“诱导未成年人投票打榜“等违规小程序进行清理。
腾讯表示，从6月24日至8月17日，微信平台已核查违规小程序85个，封禁了小程序支付能力，并针对部分应援打榜小程序引导至H5等渠道进行支付的行为进行上线拦截措施。
站长之家(ChinaZ.com) 8月25日 消息:今年6月，中央网信办开展了为期两个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，多款追星应用被集中下架进行整改。
其中，针对“诱导未成年人应援集资”“诱导未成年人高额消费”“诱导未成年人投票打榜“等违规小程序进行清理。
腾讯表示，从6月24日至8月17日，微信平台已核查违规小程序85个，封禁了小程序支付能力，并针对部分应援打榜小程序引导至H5等渠道进行支付的行为进行上线拦截措施。
今天是全国低碳日，为提升全民低碳意识，微信支付宣布联合腾讯碳中和实验室、腾讯金融研究院，投入亿级流量资源和千万级公益金，正式发起科普公益活动“碳中和问答”。
今天是低碳日，为提升民众低碳意识，微信支付联合腾讯碳中和实验室正式发起科普公益活动“碳中和问答”。用户进入“碳中和问答”小程序，每天有3道碳中和科普题目可解答。
微信小程序客服是用微信公众后台的原生客服功能，还是选择第三方客服产品？这可能是困扰许多小程序运营者的问题。今天我们来分析一下微信原生客服功能与第三方客服产品的优缺点以及适用场景。微信平台提供了原生客服功能，访客可通过该功能与在微信公众后台提前设置好的客服人员发起会话，客服人员可通过PC端/客服小程序与访客沟通，完成与客户的简单沟通。市面上的第三方客服产品有很多，比较知名的品牌包括环信、芝麻小客服、米
今日，腾讯旗下在线支付平台财付通宣布，将于2021年9月1日起下线支付后推荐关注公众号功能。据悉，微信支付是腾讯集团旗下中国领先的第三方支付平台。目前微信支付已覆盖数百万门店、30多个行业，用户可以使用微信支付来看病、购物、吃饭、旅游、交水电费等。2018年6月，腾讯移动支付业务活跃账户已逾8亿。
8月4日，腾讯科技（深圳）有限公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公开。法院查明诉争商标为21824105号“迷你过”商标，腾讯诉称，该商标与引证商标“微信支付”近似，诉争商标的注册损害原告主张的在先著作权，违反了2013年商标法第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。
说到投票大家肯定很熟悉，生在新中国，长在红旗下，中间不知道经过多少次的选举投票，无论工作、生活中使用都非常多，但是往往找不到理想的工具，用问卷系统吧又太复杂，于是投票小程序可以很轻量便捷得完成你的日常小投票。
今日，微信宣布，微信支付分推出了先寄后付服务，快递揽件完成后可自动付款。通过该方式，用户寄快递无需等待，也能有效减少接触风险。
据国外媒体报道，腾讯和阿里巴巴正在制定互通计划，腾讯将允许阿里系电商信息分享到微信，阿里巴巴会将腾讯的微信支付引入淘宝和天猫。也就是说，在微信上、朋友圈里，户终于可以看到关于阿里系电商的分享，而在淘宝和天猫上购物也能用微信支付了。此前在7月4日，阿里巴巴CEO张勇公开表示：将按照政府要求，与其他平台一起面向未来，相向而行。”这一发言被媒体解读为阿里巴巴将与腾讯进一步建立合作关系。还有国内消息称，阿里巴?
近日，微信支付正在内测全新支付功能“刷掌支付”。据悉，刷掌支付是由腾讯优图和微信支付合作推出的新支付方式，目前还处于内测阶段，用户可在刷脸支付设备上体验刷掌支付。
前不久，小米方面表示，小米手环6的微信支付功能已在测试之中，预计会在年底支持。没想到刚进入8月，小米手环6的微信支付就提前到来。今日，小米手环官微宣布，微信支付功能正式上线，小米运动版本号V 5.3.0-固件版本号1.0.4.38。除支持微信支付外，本次更新手环还新增希腊语、越南语、罗马尼西亚语、荷兰语、印尼语；新增手电筒功能。据悉，手环的微信支付每日支付额度上限为1000元，与支付宝的单笔上限相同，是支付宝每日上限的?
上个月，北极地铁正式宣布开启全路网数字人民币支付渠道刷闸乘车体验测试，乘客可在北京轨道交通已有24条运营线路及4条市郊铁路范围内，通过亿通行APP参与数字人民币支付刷闸乘车体验测试。今日，北京轨道交通再次宣布，8月1日起新增支持数字人民币线下购票/卡、补票和充值，以及亿通行APP线上购票等场景的应用。官方表示，这是继6月30日亿通行APP支持数字人民币刷闸支付后的一次升级应用，实现了数字人民币在轨道交通过闸及购票支
荣耀在微信上线了一款名为“星耀商城”的小程序，开发团队为荣耀终端有限公司。根据官方介绍，星耀商城是HONOR旗下新零售电商平台，涵盖移动办公、智能家居等场景的高端智能产品，为专属VP用户打造万物互联的智慧新世界。
在智能手环和智能手表已经普及多年的今天，许多产品有已经支持了支付宝利离线支付功能，可以完全脱离手机通过二维码直接完成付款，在手机欠费或者出门运动时可以非常提供非常便捷的支付流程。可惜的是，作为两大主流支付方式之一的微信支付，一直未能支持在手环和手机产品上支付，不过今年开始微信就开始开放支付功能了。前几天，小米公司可穿戴部商务范淑花还公开透露，小米手环6的微信支付功能已经在测试，预计年底有望支持，令?
自从2020年初疫情来临，大家就过上了出门必带口罩的日子，而且随着近期多地疫情防控升级，居民的防护需要更加严密了。这就让许多人脸识别的应用非常难用，比如支付功能，人脸识别的支付在带口罩的情况下十分尴尬，几乎完全无法用，甚至一度传出苹果将回归指纹识别的消息，这是目前全球、全行业都面临的一大难题。对此，腾讯微信似乎找到了一种新的应对方法。据相关媒体报道，微信支付于近期正在内测一项名为刷掌支付”的全新支付功
7月16日，微信发布了iOS8.0.9版本，上线了多设备同时在线、关注微信群特定群员、个性来电铃声和消息提示音等功能。除了上述功能，还有网友发现，Apple Watch的微信APP现已支持付款功能。
站长之家近日发现，支付宝首页新增一个名为「有点东西」的服务频道，相当于在首页为商家小程序提供单独展示的入口，用户在首页可一步直达服务。这是支付宝在首页新增的又一小程序入口。
8月5日，十荟团的支付宝小程序数据显示，“收藏”正在成为主要复访入口之一。过去一个月，通过“收藏”进行复访的用户占比同比涨了2倍。数据显示，已收藏用户的重复消费意愿也更高。
凤凰网科技讯 8月10日消息，如祺出行正式进驻微信-支付-“交通出行”板块，加上此前内嵌在微信“出行服务”的入口，如祺出行在微信-支付页面的入口数量升级为两个。不过，上述入口目前仅在广州等部分地区上线，凤凰网科技查证发现，北京等地的微信-支付-交通出行板块的入驻企业仍为滴滴出行。此前，2020年7月，如祺出行在微信支付页面“出行服务”小程序中上线，目前已在广州、佛山、珠海、深圳等地上线。如祺出行是一家根植于粤港
8月6日，支付宝开放平台发布便利店行业夏季指数榜，数据显示，便利店商家业绩近日迎来整体上涨。其中，“地方队”山西便利店表现尤为抢眼，唐久便利小程序一周访问增长涨超15倍，成为搜索量、收藏量、访问量增幅的“三料冠军”。
奶茶品牌的竞争，正从性价比、线下开店速度蔓延至对线上数字化运营手段的运用。继今年门店总量突破10000家后，蜜雪冰城正加速布局线上渠道，保持持续增长。8月16日，来自支付宝开放平台的数据显示，蜜雪冰城通过引导搜索、收藏等一系列自运营，4个月新增支付宝小程序会员2400万，小程序日均访问量、日均搜索量、单日新增收藏量均位列奶茶行业第一。
早在去年，New Atlas 就报道过一款有趣的医疗设备。通过将轮子安装到器械底部，它就能够很方便地将核磁共振成像（MRI）装置搬到患者身边使用。早期..
丰田公司在几十年的汽车制造过程中建立了品牌忠诚度、经济性和耐久性的声誉。公司宣布，他们在7月售出了第5000万辆卡罗拉。该汽车制造商表示，这不..
为了倡导健康睡眠文化，引起人们对于睡眠质量的关注及重视，8月25日，2021慕思全球睡眠文化之旅在深圳“湾区之光”摩天轮云端开展。慕思将28座摩天..
由于受到疫情影响，从去年开始，苹果的发布会就开始采用线上直播的方式进行。当然，发布会每次都是提前录好再播的，并不是真实的直播。这不，近日..
北京时间2021年8月27日 ，社区零售企业每日优鲜（NASDAQ: MF）公布了截至2021年6月30日的第二季度业绩报告。财报显示，每日优鲜净收入同比增长40...
今年下半年，vivo将会推出X系列新成员vivoX70。今天，vivo执行副总裁胡柏山透露，搭载vivo自研影像芯片V1的机型vivo X70系列将于9月份登场。虽然v..
2个月前微软发布了Win11系统，硬件要求着实让大家被折磨了一番，除了TPM 2.0的硬性要求之外，微软将Win11的CPU最低要求限制在了8代酷睿及之后的，..
8月27日，中芯国际正式发布了2021上半年业绩报告，其中显示该集团上半年营收160.9亿元，同比增长22.3%。归属于上市公司股东的净利润52.41亿元，同..
7月20日，《英雄联盟手游》国服版的超燃测试正式开始，这也是正式版上线前的最后阶段，其整体完成度已经十分完善，在这一个月的时间中收获了无数中..
尽管挖矿没有那么疯狂，显卡的价格也回落了，可对于普通游戏玩家来说，想要顺利购买到一张，依然不容易。据媒体报道，8月26日，Bestbuy在全美投放..
永辉超市对外发布2021年半年报。上半年，永辉营业收入为468.27亿元，相较2020年同期疫情影响下的高基数下降7.3%。财报显示，2021年第二季度，永辉..
地球上最有钱的两大富豪，掐起来了。马斯克在个人社交平台公开吐槽，贝索斯从亚马逊退休，原来就是为了全职投入和SpaceX的法律战。他这么说当然事..
据国外媒体报道，特斯拉的一名高级顾问当地时间周二在社交媒体上透露，上海超级工厂所生产的Model Y，已于两天之前开始在欧洲市场交付。..
今年6月，NVIDIA借着台北电脑展发布了新一代GeForce安培显卡RTX 3080 Ti，定价1199美元，国行8999元。基本规格上，RTX 3080 Ti内建80组CU，10240个..
【TechWeb】8月27日消息，BOSS直聘对外发布了未经审计的2021年二季度财报，同时这也是BOSS直聘上市后发布的首份财报。数据显示，2021年二季度，BO..
凤凰网科技讯 8月27日消息，今日，BOSS直聘公布二季度财报。财报显示，BOSS直聘二季度实现营收11.68亿元，同比增长173.9%，高于市场预期；经计算现..
很多站长和自媒体人都有这样的烦恼，因为不慎发布违禁、违规内容比如涉黄、恐怖暴力、赌博、低俗辱骂、政治敏感等，导致文章下架或者网站整改。..
随着掠夺者高端电竞新品上市，六月即在英国、阿根廷、奥地利等国家和地区霸占销售排行榜冠军，并以惊人的年增率领先同业，展现掠夺者以不凡的技术..
8月27日，北京小米移动软件有限公司公开“车门控制方法、装置及介质”专利，公开号为CN113313857A。..
企查查App显示，8月25日，ofo关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司新增一则被执行人信息，案号(2021)京0108执22735号，执行标的419492元，执..