绝地求生8月25日更新内容汇总 8.25吃鸡更新维护公告

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绝地求生8月25日更新内容汇总 8.25吃鸡更新维护公告

2021-08-24 17:23 · 稿源：站长之家

2021年8月25日，在这天绝地求生的正式服将开启不停机的更新维护，此次的更新内容很少，下面就来为大家分享一下绝地求生的更新维护公告。

image.png

【绝地求生正式服不停机维护公告】

我们将在北京时间8月25日（星期三）10点开始正式服的不停机维护。

- 维护开始时间:8月25日（星期三）10点

- 维护内容:优化服务器

对于上述问题带来的不便，敬请谅解。请大家重启客户端获取更新。

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