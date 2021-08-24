绝地求生8月25日更新内容汇总 8.25吃鸡更新维护公告

2021年8月4日，今天是周三，绝地求生的正式服在今天的早上8点半开启了更新维护，此次的更新时间非常长是九个小时，也就是到下午的5点半才可以更新完毕，很多玩家还不清楚具体的更新内容和时间，下面就来为大家详细的介绍一下绝地求生的更新维护公告。