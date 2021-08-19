DNF8月19日更新维护公告 修复创世之书bug

8月19日，在今天DNF进行了更新维护，此次的更新内容是修复创世之书bug，此外还新增了两个活动，很多玩家还不清楚具体的更新内容，下面就来为大家分享一下。

尊敬的DNF用户:

为了给各位勇士带来更优质的游戏体验，进一步加强游戏的安全性，我们将于8月19日（周四）05:00 - 09:00对所有大区进行停机维护，整个维护过程预计需要4小时，因开机顺序以及数据维护内容差异，部分大区会提前开放。因停机给大家带来的不便，我们深表歉意。

明天维护时会有游戏内嵌浏览器的变更，玩家在第一次登录游戏时会出现安装弹窗。请玩家们留意。如不安装新的内嵌浏览器可能导致部分内容或功能无法正常使用。例如:小酱油的补票功能

如果第一次出现弹窗时选择了‘取消’键，重新登录游戏后就会再次出现弹窗。

停机时间:8月19日（周四）05:00 - 09:00

更新大区:所有大区

【修复bug】

*修复[创世之书]活动中的建筑物[哥布林王高格的车库]召唤的怪物死亡后出现怪物等级不一致的问题

*修复角色参与[创世之书]活动挑战时有一定概率会出现副本地图选择的错误背景问题

*修复角色参与[创世之书]活动挑战成功后有一定概率会出现修理NPC的问题