宁德时代与上海市人民政府签署战略合作框架协议

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:8月18日，上海市政府与宁德时代签署战略合作框架协议。根据协议，双方将在新能源领域全面深化合作，推进宁德时代（上海）创新中心及国际功能总部、高端制造基地、未来能源研究院等相关项目落地。

双方将在新能源领域全面深化合作，推进宁德时代（上海）创新中心及国际功能总部、高端制造基地、未来能源研究院等相关项目落地，在新能源前沿技术攻关与创新应用、城市交通电动化转型、新能源高端人才培育等领域深化合作对接，瞄准碳达峰、碳中和工作目标，为上海城市数字化转型、绿色化发展与软实力提升注入新动能。

宁德时代董事长曾毓群表示，上海资源要素集中、各类人才集聚、市场前景广阔，宁德时代高度重视在沪战略布局与项目合作，将充分依托上海优势加大科技创新和业务拓展力度，合力推动新能源汽车加快发展，共同把握碳达峰、碳中和战略机遇，更好助力上海科创中心建设与经济高质量发展。

今年7月份，宁德时代宣布，该公司已延长与特斯拉的电池供应协议。根据新协议，宁德时代将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

数据显示，宁德时代在动力电池市场中的份额达到了45%-50%左右，牢牢占据着动力电池行业第一的位置，排名第二的是LG化学。