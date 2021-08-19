宁德时代与上海市人民政府签署战略合作框架协议

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 宁德时代最新资讯 > 正文

宁德时代与上海市人民政府签署战略合作框架协议

2021-08-19 09:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:8月18日，上海市政府与宁德时代签署战略合作框架协议。根据协议，双方将在新能源领域全面深化合作，推进宁德时代（上海）创新中心及国际功能总部、高端制造基地、未来能源研究院等相关项目落地。

宁德时代

双方将在新能源领域全面深化合作，推进宁德时代（上海）创新中心及国际功能总部、高端制造基地、未来能源研究院等相关项目落地，在新能源前沿技术攻关与创新应用、城市交通电动化转型、新能源高端人才培育等领域深化合作对接，瞄准碳达峰、碳中和工作目标，为上海城市数字化转型、绿色化发展与软实力提升注入新动能。

宁德时代董事长曾毓群表示，上海资源要素集中、各类人才集聚、市场前景广阔，宁德时代高度重视在沪战略布局与项目合作，将充分依托上海优势加大科技创新和业务拓展力度，合力推动新能源汽车加快发展，共同把握碳达峰、碳中和战略机遇，更好助力上海科创中心建设与经济高质量发展。

今年7月份，宁德时代宣布，该公司已延长与特斯拉的电池供应协议。根据新协议，宁德时代将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

数据显示，宁德时代在动力电池市场中的份额达到了45%-50%左右，牢牢占据着动力电池行业第一的位置，排名第二的是LG化学。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 宁德时代：钠离子电池与锂离子电池可混搭

    宁德时代发布第一代钠离子电池，单体能量密度160Wh/L，常温下充电15分钟，电量可达80%；而在零下20C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率，展现出极高耐寒性。

    宁德时代

  • 宁德时代回应582亿融资

    8月12日，宁德时代发布公告称，拟定增募资不超过582亿元，用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）等7个项目。据悉，这或将成为A股史上最大的民企定增融资。

    宁德时代 宁德时代融资 融资

  • 宁德时代市值破万亿，科技创新为重要推动力

    6 月 28 日，宁德时代股价又创新高，市值站稳 1 万亿元关口。当晚，宁德时代发布公告称将与新能源汽车龙头特斯拉签订 4 年大单。同时，宁德时代还持续保持与上汽、东风、广汽、吉利、一汽等重要车企客户的合作关系。众多知名企业纷纷向宁德时代抛出橄榄枝，表明其产品质量以及生产能力都深受行业认可。宁德时代在上市仅仅三年的时间里就冲破万亿市值大关，究其背后原因，科技创新是不可忽视的重要推动力之一。七年成就万亿“电池茅

    宁德时代 宁德时代市值

  • 宁德时代发布钠离子电池 15分钟可充80%

    今日下午，宁德时代举办钠离子电池发布会。据介绍，第一代钠离子电池能量密度略低于磷酸铁锂电池，但在低温和快充方面有明显优势。

    宁德时代 钠离子电池 电池

  • 宁德时代抢发的钠电池真那么香？欣旺达：与铁锂电池仍有差距

    我国动力电池一哥宁德时代宣布，将在明天（7月29日）15点30分举办钠离子电池发布会，早在5月份的股东大会上，董事长曾毓群就表示宁德时代的钠电池已经成熟了。实际上，钠离子电池并非宁德时代首发或者独创的技术，国内企业欣旺达、中科海纳等已经有相关布局。有媒体采访到欣旺达相关工作人员，对方表示，目前来看，钠电池的能量密度比铁锂还是要差一点。她表示，在钠离子电池这块，公司一直保持与南开大学合作研发，但还没有成熟。

    宁德时代 曾毓群

  • 中航锂电回应被宁德时代起诉：确信其产品不侵犯他人的知识产权

    今天上午有媒体报道称，动力电池巨头宁德时代已经正式起诉中航锂电专利侵权。该人士透露，中航锂电涉嫌侵权范围覆盖其全系产品。

    宁德时代 中航锂电 专利侵权

  • 宁德时代正式起诉中航锂电 五菱宏光MINI EV或遭殃

    7月21日消息，据媒体报道，宁德时代已正式起诉中航锂电专利侵权。该人士还透露，中航锂电涉嫌侵权范围覆盖其全系产品。不过对此，中航锂电作出回应称，公司坚持自主研发，提供给客户的产品都经过专业知识产权团队全面风险调查，我们确信其产品不侵犯他人的知识产权。目前，中航锂电还没有上市，不过已经成为了国内第四大的动力电池供应商，2021年一季度，中航锂电的国内装机量为1.41GWh，排在宁德时代、比亚迪和LG化学之后位列第四

    宁德时代 侵权 lg

  • 推582亿定增！宁德时代回应：融资量并没有想象那么大

    昨日晚间，全球锂电池巨头企业宁德时代发布公告称，拟非公开发行股票募资不超过582亿元，投向锂电池及补充流动资金。今日，据媒体报道，宁德时代就582亿定增融资”回应称，融资主要是为了长期规划，按监管规定定增最高可以到30%，而此次582亿按市值计算占比不到6%。此次定增面向不超过35名特定对象，并不存在大家认为的会对市场造成冲击。据数据显示，此次融资规模已超过宁德时代2020年503亿元营业收入。从融资金额来看，若成功发?

    宁德时代 融资 a股

  • 15分钟充电80%！宁德时代获钠离子电池专利授权

    7月29日，动力电池一哥宁德时代正式发布第一代钠离子电池。据悉，第一代产品的电芯单体能量密度达到160Wh/kg，为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟，电量可达80%。而在零下20C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率，同时在系统集成效率方面，也可以达到80%以上。今日，从企查查网站获悉，8月6日，宁德时代新能源科技股份有限公司获钠离子电池”专利授权，公开号为CN111525099B，申请日期为2019年2月。专利摘要显示，本申请

    宁德时代 曾毓群 网站

  • 宁德时代发布钠离子电池 赣锋锂业回应：对锂盐影响不大

    前不久动力电池巨头宁德时代发布了钠离子电池，引发热议，因为它用钠取代了锂，后者是一种成本高昂的材料，国内储量更少，所以钠离子电池意义重大。基于材料体系的一系列突破，宁德时代研发的第一代钠离子电池具备高能量密度、高倍率充电、优异的热稳定性、良好的低温性能与高集成效率等优势。其电芯单体能量密度高达160Wh/kg，这也是目前全球最高水平。而热稳定方面，钠离子电池达到了远超国标的水平。总体来看，钠离子电池的能量

    宁德时代 股价

  • 宁德时代：钠离子电池可以实现与锂离子电池生产设备、工艺的完美兼容

    7月29日，宁德时代发布了第一代第一代钠离子电池，同时，创新的锂钠混搭电池包也在发布会上首次亮相。据悉，钠离子电池有着与锂离子电池相似的工作原理，主要通过钠离子在正负极之间的嵌入、脱出实现电荷转移。相较锂离子，钠离子体积较大，在材料结构稳定性和动力学性能方面要求更严苛，这也成为钠离子电池迟迟难以商用的瓶颈。基于材料体系的一系列突破，宁德时代研发的第一代钠离子电池具备高能量密度、高倍率充电、优异的热稳?

    宁德时代

  • 宁德时代董事长曾毓群身价超越马化腾 跻身中国第二大富豪

    20天前，宁德时代董事长曾毓群的身价超过马云，如今又超越了腾讯马化腾，成为中国第二大富豪，仅次于农夫山泉董事长钟睒睒。福布斯财富榜最新数据显示，曾毓群目前身家477亿美元（折合人民币3088.7亿元），马化腾身家缩水至455亿美元（折合人民币2946.26亿元），马云身家则缩水至440亿美元（折合人民币2849.13亿元）。从今年3月25日以来，宁德时代股价累计上涨81.4%，最高总市值1.34万亿元。位列深市第一、A股第四，仅次于贵州茅台

    宁德时代 马云 马化腾

  • 5月份动力电池装机量LG超过宁德时代位列第一

    市场研究机构SNE Research7月19日发布报告显示，今年5月全球注册的电动汽车电池总能量为19.7GWh，一年内增长3.3倍以上，数据包括PHEV和HEV并且不包括电动巴士和卡车。

    宁德时代 动力电池 电动汽车电池

  • 份额29.9% 宁德时代电池稳居全球第一：比亚迪第四

    7月29日消息，韩国能源市场分析公司SNE Research于29日发布的调查结果显示，中国电池巨头宁德时代（CATL）以29.9%的市占率排名第一，比亚迪第四。调查显示，宁德时代上半年的电池使用量为34.1GWh，占据29.9%的市场份额，位居第一。排名第四的比亚迪份额6.9%，同比增长了 203.6%。日本松下以15%的份额位列第三。韩国能源三巨头方面，LG能源解决方案以24.5%的市占率排名全球第二，三星SDI和SK创新各以5.2%的市占率排名第五和第六。今

    宁德时代 比亚迪 三星

  • 已经成熟了！宁德时代钠离子电池官宣：7月29日发布

    宁德时代宣布，定于7月29日15点30分举办钠离子电池发布会，揭秘钠”里密码。实际上早在5月份的股东大会上，董事长曾毓群就表示宁德时代将在7月份发布一些产品，比如我们的钠电池已经成熟了。

    宁德时代 曾毓群 股价

  • 宁德时代起诉侵权！中航锂电回应：将自主研发作为立身之本

    7月22日消息，昨日有媒体报道称，宁德时代已正式起诉中航锂电专利侵权，报道称，后者涉嫌侵权范围覆盖其全系产品。宁德时代称，涉案专利涉及发明与实用新型专利，此次涉嫌专利侵权的电池已搭载在数万辆车上。7月21日晚间，中航锂电”官方微信公众号发布声明称，截至目前，公司未接到起诉状。中航锂电表示，公司始终将自主研发、技术创新作为立身之本，面向未来进行全面的研发布局和投入规划。此外，公司知识产权工作长期坚持技术成

    宁德时代 侵权 lg

  • 独角兽企业宁德时代市值破万亿，科技创新为重要推动力

    6 月 28 日，宁德时代股价又创新高，市值站稳 1 万亿元关口。当晚，宁德时代发布公告称将与新能源汽车龙头特斯拉签订 4 年大单。同时，宁德时代还持续保持与上汽、东风、广汽、吉利、一汽等重要车企客户的合作关系。众多知名企业纷纷向宁德时代抛出橄榄枝，表明其产品质量以及生产能力都深受行业认可。宁德时代在上市仅仅三年的时间里就冲破万亿市值大关，究其背后原因，科技创新是不可忽视的重要推动力之一。七年成就万亿“电池茅

    宁德时代 独角兽企业

  • 宁德时代与上海市签订战略合作协议 深入合作绑定

    日前，宁德时代与上海市政府签订战略合作框架协议。根据战略合作框架协议，宁德时代将在上海落地全球创新中心及国际功能总部、未来能源研究院、高端制造基地等相关项目。同时，宁德时代未来还将在上海推广电动化及新能源储能领域的前沿技术示范应用，助力上海市加快落实碳中和、碳达峰”工作目标。当前，上海正全面贯彻落实国家双碳”战略，加快推动新能源汽车产业发展，全力打造世界级汽车产业中心。宁德时代的加盟布局”，对于上

    宁德时代 特斯拉 推广

  • 7月份国内动力电池企业装车量公布：宁德时代占比50%位列第一

    今天，中国汽车动力电池产业创新联盟发布了7月份国内动力电池企业装车量，前5名分别是：宁德时代（50.1%）、比亚迪（16.8%）、中航锂电（6.8%）、国轩高科（5.5%）、亿纬锂能（2.5%）。

    动力电池 宁德时代 电动汽车

  • 宁德时代打响电池专利“第一炮”！中航锂电：专利侵权无效

    7月中旬，据媒体报道，宁德时代已正式起诉中航锂电专利侵权。消息人士还透露，中航锂电涉嫌侵权范围覆盖其全系产品。在电动车赛道竞争的中场，电池企业间的技术之争，也被提前放到了台前。这也是宁德时代打响电池专利侵权”的第一炮。宁德时代方表示，中航锂电涉案专利涵盖发明与实用新型专利，涉嫌侵权电池也已经搭载在了数万辆车上。今日，针对宁德时代已经正式起诉中航锂电专利侵权一事，中航锂电官方发布消息称，已提交宁德时?

    侵权 宁德时代 电动车
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM