蔚来工作人员私自接触事故车辆被传唤？官方：公司没有任何删改数据的行为

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:日前，美一好创始人林文钦（昵称“萌剑客”）驾驶蔚来ES8启用自动驾驶后发生交通事故不幸逝世一事件引发不少关注。

今日，有报道称，林某钦家属委托代理此案的北京权佑律师事务律师披露了此案的最新进展，称蔚来技术人员未经交警同意，私自接触涉案车辆进行操作的情况。

对此，蔚来发布声明，从事故发生至今蔚来一直积极配合相关部门的事故调查工作按程序提交调查所需资料。公司没有任何删改数据的行为，也没有员工被警方传唤。

蔚来官方强调，为确保高速碰撞后的事故车电池安全，当天17点多，蔚来服务人员在事故车停车场进行了断电作业，该作业本身不会造成数据丢失。

此前，林文钦亲属曾出面发声称，目前正在和蔚来汽车工作人员、警方、第三方鉴定机构一起对事故车辆进行鉴定和数据提取工作，具体结束时间还不确定。

蔚来公司创始人、董事长兼CEO李斌表示，很痛心这样一位优秀的年轻创业者离世，沉痛哀悼!随后，蔚来联合创始人兼总裁秦力洪也留言悼念:非常难过，非常痛惜，哀悼逝者，愿他往生平安!

以下为声明全文:

今天网络上有北京某律所律师散布关于8月12日福建交通事故调查的言论特此声明如下:

8月12日14点多蔚来用户林先生在沈海高速涵江段与正在作业的工程车相撞不幸罹难。为确保高速碰撞后的事故车电池安全，当天17点多，蔚来服务人员在事故车停车场进行了断电作业，该作业本身不会造成数据丢失。

8月13日下午，经相关方要求，在林先生家属的委托人和警方的见证下，蔚来技术人员进行了第一次现场数据提取。8月16日下午，蔚来总部技术团队到达莆田配合警方及司法鉴定机关进行下一步数据读取作业。

从事故发生至今蔚来一直积极配合相关部门的事故调查工作按程序提交调查所需资料。公司没有任何删改数据的行为，也没有员工被警方传唤。

我们再次表示对去世用户的沉痛哀悼。为了表达对逝者的尊重，在调查结果最终确认之前我们不会再发布关于此次事故的信息。