英雄联盟十周年战斗之夜活动地址 2021LOL战斗之夜官方活动入口

2021年8月16日，在今天英雄联盟的官方发布了LOL十周年战斗之夜的开放预约公告，将会8月16日到9月12日之间开启，很多玩家还不清楚战斗之夜的活动地址，下面就来为大家详细的介绍一下。

2021英雄联盟十周年战斗之夜活动地址

>>>>>>点击进入

活动预告：



8月16日到9月12日战斗之夜开启

领取条件:

1、当天在任意大区角色，完成1场任意模式对局

2、在9月3日-9月12日期间，有登录1次掌上英雄联盟或在9月3日-9月12日期间，有登录1次金铲铲之战以上2个任务，需要同时完成，才可获得宝箱钥匙，开启永久皮肤宝箱

升级说明:完成任务获取积分，积分可为宝箱升级到对应级别宝箱。

提醒:请使用常玩大区角色升级宝箱后再开启

领取时间:9月13日12:00至10月17日23:59，掌盟提前到10点开放领取

活动规则：



问:单个QQ可以多个大区角色参与活动吗?

答: 不可以。仅可选择1个大区角色参与。

问:如果9月12日没有完成游戏对局，还可以开启宝箱吗?

答: 不可以。一定要当天完成游戏对局，获得钥匙，才可以开启宝箱。

问:如果9月12日当天，常玩大区排队，进入不了服务器怎么办?

答: 当天可以用任意大区角色完成对局，先获得钥匙。再重新绑定已升级宝箱的大区角色，开启奖励。

问:皮肤和图标是否会产出已拥有的道具?

答:优先产出对应奖池内未拥有的道具。如奖池道具已全拥有，则会产出已拥有道具，可领取到其它大区。

问:完成任意游戏对局，包含哪些模式?

答: 除自定义，训练模式。其他模式均可，包括人机。

问:赢得1场PVP模式对局，包含哪些模式?

答: 召唤师峡谷，极地大乱斗、轮换模式、云顶之弈（含狂暴模式）前4名算胜利。

问:我去了特权网吧完成游戏，但没有获得积分是怎么回事?

答: 有的特权网吧不是所有机器都有特权，可以咨询下网吧管理员，在有特权的机器上游戏。

问:活动开放时间是?

答: 战斗之夜宝箱升级时间为:2021年8月16日0点—2021年9月12日23:59分。奖励领取截止时间:2021年10月17日23:59分。

问:我是微信号登录的金铲铲之战，如何领取活动积分?

答: 可根据金铲铲之战活动页面引导，通过1个微信小程序绑定QQ后，再回到本页面领取。