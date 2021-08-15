快手：共处置直播间内审丑卖惨、恶意炒作等违规帐号133个，违规直播241场

站长之家(ChinaZ.com) 8月15日消息:据“快手黑板报” 8 月 14 日消息，快手发布关于打击直播间不良行为的公告（第七期）。快手称，为维护良好的平台直播环境，一直以来，快手严厉打击直播间内的不良行为，坚决抵制直播间内审丑卖惨、恶意炒作，吃播喝播，不良PK等内容。
快手已开展专项整治行动，通过术手段与人工审核等方式全面清理直播间内的不良信息，一经发现违规将给出直播封禁、帐号封禁等处罚。本次共处置违规帐号 133 个，违规直播 241 场。
站长之家(ChinaZ.com) 8月15日消息:据“快手黑板报” 8 月 14 日消息，快手发布关于打击直播间不良行为的公告（第七期）。快手称，为维护良好的平台直播环境，一直以来，快手严厉打击直播间内的不良行为，坚决抵制直播间内审丑卖惨、恶意炒作，吃播喝播，不良PK等内容。
快手已开展专项整治行动，通过术手段与人工审核等方式全面清理直播间内的不良信息，一经发现违规将给出直播封禁、帐号封禁等处罚。本次共处置违规帐号 133 个，违规直播 241 场。
近日，快手宣布推出“快手状元——直播答题季”互动活动，在奥运赛程期间进行20天不间断趣味脑力全民竞猜直播。淘特App作为本次活动的总冠名，将会提供丰厚的平台补贴。
近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快去推”商标申请信息，国际分类为广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。
随着2020东京奥运会正式开幕，全民体育氛围也被推到顶峰。7月24日，快手奥运特别节目《大话奥运》即将开播!节目中，快手将通过特有“放映厅”功能，邀请专业解说员、运动员、明星、快手达人组成嘉宾团，在每晚18:30通过直播畅聊的方式，全景式回顾赛事内容，用户也可以参与互动挑战、直播抽奖等玩法。射击项目通常被设置在奥运首日，也是中国军团“首金”的头号热门，吸引海量体育迷关注。据了解，《大话奥运》在7月24日当天首期节
如果没有直播电商，快手电商商家@陶子家可能还是山东临沂服装批发市场里为生计发愁的“二批青年”。
“大家放心买我家榴莲，质量绝对有保证。” 7 月的一天晚上，在“水果大叔”的直播间里，不少人正在下单抢榴莲，这是他今年在快手销量最好的水果品类之一。作为快手电商平台代表性的水果垂类主播，水果大叔的自信并不是盲目的，而是源自自己之前丰富的水果供应链和线上经营经验。2020年，水果大叔从线下水果批发转战快手，从 0 粉丝做起，逐渐摸索出了自己的线上经营经验。在他看来，相比于其他平台，快手的电商氛围更接地气，自己
东京奥运会自 7 月 23 日开幕，从杨倩在女子 10 米气步枪项目摘得首金开始，中国军团捷报频传，同时，国乒选手许昕“欲吹又止”、樊振东“欲摸又止”等话题频频冲上热搜。此前，东京奥运会被称为奥运史上最特别的一届，目前赛程近半，其特别之处也在不断得到印证。除了大部分比赛均以不同以往的“完全无观众模式”举行外，本届奥运会同时也是赞助商最多、转播方式更多元化的一届。作为奥运会的国内独家全媒体及拥有分授权权利的平?
距离 7 月 23 日东京奥运会开幕仅剩几天时间，全球观众的热情再度被点燃。奥运期间，快手特别推出以“上快手看奥运，答题夺金一起赢”为主题的“快手状元·奥运答题季”直播答题活动。从 7 月 20 日起至 8 月 8 日，每晚 8 点准时开始，活动将邀请众多明星、冠军齐助力，带领广大网友通过答题的形式，了解奥运知识、近距离感受奥运氛围，并获得赢 200 克金牌、抢 2000 万奖金的机会。据了解，本次“快手状元·奥运答题季”活动模式
随着生态、营销、产品等多方面的加速赋能升级，快手在电商领域的开拓不断创新。 7 月 23 日至 8 月 8 日，快手电商计划推出“快手夺金特卖季”，紧贴今年暑假运动潮流和中国队夺金等热点再造购物狂欢节。目前，为了丰富特卖季参与商品的品类，覆盖更多元化的站内流量，快手特向全平台发布无门槛招募令，邀请商家、品牌、主播参与，一起为中国健儿和国货品牌加油。“产品+主播+品牌+服务商”，多端多节奏融合玩法本次快手夺金特卖季
作为专业快手数据分析平台，飞瓜快数自从推出起就一直深受广大快手从业者和商家品牌方的欢迎。为了打造更好的用户体验，满足大家随时随地查看快手数据的需求，飞瓜快数APP版现已正式上线，支持Android和iOS版本。安卓用户可以在各大应用市场搜索【飞瓜快数】下载使用，iOS用户登陆App Store搜索【飞瓜快数】下载使用。△飞瓜快数APP飞瓜快数APP版本致力于为用户提供及时准确个性化的快手数据服务，围绕快手生态下的播主、商品和直?
为了给创作者提供良好的直播环境，8月2日至8月29日，快手推出“百万主播夏季赛”活动。本次活动以“开播领流量现金，视频直播双扶持”为主题，“流量+现金+快币”多项福利激励达人开播。据悉，本次活动主要分为“新秀首播，第一桶金等你拿”、“周周直播，流量快币送不停”、“狂欢一夏，全民主播赢壕礼”三项任务，活动对象包含所有快手粉丝量在10万以上的达人，符合条件的快手达人在完成对应任务后均可获得不同奖励。在“新秀首
日前快手发布关于打击直播间不良行为的公告（第五期），截至目前，共处置违规帐号132个，违规直播228个。
近日，快手公布了关于打击直播间不良行为第三期公告，共处置违规帐号177个。对于直播间审丑卖惨、恶意炒作、吃播喝播、不良PK等不良行为，快手已开展专项整治行动。
在互联网营销领域，胡嫣可以说是一位 “幸运女神”。自2001 年进入互联网营销领域以来，她的每一次职业变动，可以说都稳稳踩在了时代的风口上。2018 年，胡嫣加入快手——接下来，短视频市场的井喷式发展人人有目共睹。今天，作为快手磁力引擎销售副总裁的胡嫣，又在见证着快手成立10 年来发展最为迅猛的商业化历程。1. 流量在谈及自己令人艳羡的职业生涯时，胡嫣只是轻描淡写地提到了对于市场的预判 。2020 年 CNNIC《中国互联网?
随着 2020 东京奥运会正式开幕，全民体育氛围被推向高潮，为进一步推动奥运内容丰富产出，满足广大国民的内容消费需求， 7 月 26 日- 8 月 10 日，快手特别策划#奥运一夏#活动，鼓励全国媒体机构和媒体人积极参与奥运内容生产，为奥运“打call”。本次活动采用做任务赢快币、粉丝投票助力PK赛等玩法，由邓亚萍、陈一冰、蔡赟、杨迪、宋小睿、丁真等奥运冠军、明星及快手达人担任活动发起官。活动分为媒体机构赛、媒体达人赛、粉丝?
8月4日，快手大数据研究院发布《2021快手内容生态半年报》，以“从心出发”为主题，回顾了2021上半年快手平台的内容生态发展情况，从数据和内容方面展现疫情防控常态化下，短视频平台在坚守抗疫、促进经济发展、丰富日常生活等方面的努力。报告显示，2021年第一季度，快手中国应用程序及小程序平均日活用户数达3.792亿，同比增长26.4%;快手每月平均新增内容创作者1000万+。截至2021年3月31日，一年内，近2400万用户通过不同形式在?
快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快去推”商标申请信息，国际分类为广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。
作为海淘带货主播的后起之秀，定居在俄罗斯的“丹丹在俄国海淘”（快手ID:naichaka）通过快手直播电商，带货自家设计的俄罗斯手工珠宝首饰，打造了“一饰一款”的销售模式，精准定位粉丝群体，在一年间积累超19万粉丝，取得月GMV破500万，单日最高成交额达47万的成绩。从2020年8月入驻快手开始，知性、有品位的珠宝主播人设，让丹丹和粉丝们建立了强信任关系。在俄罗斯原石产地建厂、自主设计生产等优势更是让丹丹的商品品质，获得
字节教育闪电大裁员，上市计划搁置;快手首次股票解禁日，股价跌破100元关口，从上市之初的最高点417.8港元，到现在的90港元以下，半年时间市值蒸发近1.37亿港元（约合1.14万亿元）。两家公司都在经历市场环境最为严峻的挑战。
“邦邦两拳”、“求怕累”、“窝嫩叠”......你知道这些最近刷屏短视频平台的话是什么意思吗?刷到带着#求怕累 、#邦邦两拳 的短视频，你会不会有些疑惑?
今天，港股快手股价再创新低，截至发稿，快手股价报104.6港元，跌幅为5.6%，目前总市值为4352亿港元。2021年2月5日，快手正式在港交所上市，暗盘股价一度冲顶421港元的高位。此前，快手发布的财报显示，2021年第一季度，快手营收达170.2亿元，日活用户2.95亿。
网购中，有不少消费者会想尽办法薅羊毛。现实中，有人连买25件商品退回一个空包裹的操作让不少网友看呆。..
这年头，杀毒软件宛若“隐形”。日前，诺顿LifeLock公司宣布，拟耗资86亿美元收购捷克杀毒软件开发商Avast，后者拥有4.35亿全球用户。..
2021 年已经过去大半，全球的疫情并没有阻挡住人们向往美好的步伐，热血激情的东京奥运虽然延期举办，但丝毫不影响掀起的全民时髦运动风潮；媒体、..
随着《全民健身计划(2021- 2025 年)》的公布，我国的体育产业迎来了一次空前的政策利好。其中，又尤以健身市场的热情最为高涨。特别是在新兴崛起的..
为了提升保险服务质量，国家和监管部门陆续下发多项措施引领行业在数字时代实现高品质发展，在此背景下，保险科技成为众多险企致力探索的热门赛道..
Galaxy S21 Plus的电池容量为4800mAh，只比Galaxy S21 Ultra中的电池小200mAh。然而，根据最新信息，三星在推出Galaxy S22 Plus时可能会使这种差异..
近日，FT中文网(英国《金融时报》)罕见地刊发了一篇中国头部电商主播辛巴(辛有志)的专访。 在这篇题为《辛巴的供应链江湖》的专访中，辛巴分享了自..
信也科技作为第三方金融科技公司，致力于把积累的科技能力赋能众多金融机构，充当幕后推手的角色来推动金融机构的数字化转型，以便其为用户提供更..
身为年轻人，追求更多的就是个性、潮流。在汽车行业，东风悦达起亚作为国内最受欢迎的品牌，其旗下的新款智跑Ace，坚持以年轻人为核心，独立创新，..
当两大热点——临期食品遇上盲盒，背后究竟会有什么不为人知的商业逻辑?一元一包大牌瓜子，两元一瓶知名奶茶，三元一罐进口薯片，四元一排酸奶....
王者荣耀在17号开启了最新的战令二期的返场，很多玩家还不清楚此次的战令返场情况，下面就来为大家分享一下王者荣耀s14战令皮肤返场详情。..
今日，有多家媒体报道称，DCM董事总经理魏萌去世，年仅32岁，多名风险投资业内人士发文悼念。据悉，DCM成立于1996年，是一家专注早期投资的风险投..
今年 3 月，摩托罗拉推出了代号为“Ibiza”的 Moto G50 5G 智能机。然而 Evan Blass 的最新爆料称，该公司似乎还准备发布另一款代号为“Saipan”的..
现在电动牙刷的销量在不断地增长，但也出现了越来越多电动牙刷伤牙的话题，这其实有一部分的原因是传统电动牙刷巨头不顾伤牙率，仍在力推“深度清..
都说爱马仕的包包每位女生都想拥有一个，可见其对女性们的吸引力有多大。爱马仕包包难买是众所周知的，常常一包难求，朋友圈中谁有个爱马仕的包，..
“智能化时代，智能电器的应用使我们的生活变得更加的高效便捷，那么我们在享受美好生活的同时，是否深究过应用在电器中的创新技术呢？”在京东 8..
今日，虎牙发布了2021年第二季度财报。财报显示，该季度，虎牙营收29.6亿元，同比增长9.8%。按照美国通用会计准则，归属于虎牙公司的净利润1.86亿..
小爱同学是小米旗下的人工智能语音交互引擎，智联万物的 AI 虚拟助理。搭载在小米手机、小米 AI 音箱、小米电视等众多小米生态链设备中，目前在个..
提起圆周率，恐怕多数人都不陌生。因为无理数也就是无限不循环小数的特性，对于其小数点后位数的探索一直在进行。本周，瑞士科学家宣布，已经把圆..
据外媒报道，安全研究公司Corellium本周宣布将推出一项新计划，该计划将“支持对移动应用的安全和隐私进行独立的公共研究”，该计划的首批项目之一..