快手：共处置直播间内审丑卖惨、恶意炒作等违规帐号133个，违规直播241场

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快手：共处置直播间内审丑卖惨、恶意炒作等违规帐号133个，违规直播241场

2021-08-15 10:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月15日消息:据“快手黑板报” 8 月 14 日消息，快手发布关于打击直播间不良行为的公告（第七期）。快手称，为维护良好的平台直播环境，一直以来，快手严厉打击直播间内的不良行为，坚决抵制直播间内审丑卖惨、恶意炒作，吃播喝播，不良PK等内容。

快手3

快手已开展专项整治行动，通过术手段与人工审核等方式全面清理直播间内的不良信息，一经发现违规将给出直播封禁、帐号封禁等处罚。本次共处置违规帐号 133 个，违规直播 241 场。

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