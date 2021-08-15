快手：共处置直播间内审丑卖惨、恶意炒作等违规帐号133个，违规直播241场

“大家放心买我家榴莲，质量绝对有保证。” 7 月的一天晚上，在“水果大叔”的直播间里，不少人正在下单抢榴莲，这是他今年在快手销量最好的水果品类之一。作为快手电商平台代表性的水果垂类主播，水果大叔的自信并不是盲目的，而是源自自己之前丰富的水果供应链和线上经营经验。2020年，水果大叔从线下水果批发转战快手，从 0 粉丝做起，逐渐摸索出了自己的线上经营经验。在他看来，相比于其他平台，快手的电商氛围更接地气，自己