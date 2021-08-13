OPPO静脉解锁专利获授权 可提高使用安全性

站长之家（ChinaZ.com）8月13日 消息:天眼查App显示，8月10日，OPPO（重庆）智能科技有限公司获得“静脉解锁方法和静脉解锁装置”专利授权，该专利申请日期为2019年6月。
专利摘要显示，本发明实施例提供了一种静脉解锁方法和静脉解锁装置，可提高使用安全性，灵活性强，适用场合多。包括:接收用户的解锁请求;响应于所述解锁请求，通知所述可穿戴式设备采集N张静脉图像等。
站长之家（ChinaZ.com）8月13日 消息:天眼查App显示，8月10日，OPPO（重庆）智能科技有限公司获得“静脉解锁方法和静脉解锁装置”专利授权，该专利申请日期为2019年6月。
专利摘要显示，本发明实施例提供了一种静脉解锁方法和静脉解锁装置，可提高使用安全性，灵活性强，适用场合多。包括:接收用户的解锁请求;响应于所述解锁请求，通知所述可穿戴式设备采集N张静脉图像等。
8月6日，OPPO广东移动通信有限公司“一种辅助睡眠的方法、装置、存储介质及终端”专利获授权，公开号为CN109432568B。
7 月 20 日，OPPO软件商店开发者沙龙在北京成功举行，沙龙以「破解流量密码 解锁增长关键」为主题，基于应用分发行业洞察，围绕流量增长、服务赋能、开发者出海、本地化运营等系列议题展开。此次沙龙参与人数超过 200 人，除了各类应用开发者，还有行业媒体、产品经理、运营专家、资深商务等伙伴从不同角度对议题进行深度探讨。日分发量突破8. 6 亿，国内应用诉求依然旺盛「 2021 年，OPPO软件商店（国内）日分发量突破8. 6 亿，日
今天，Oppo宣布了其新的充电技术，旨在确保快速充电时的电池安全。Oppo声称，使用其硬件和人工智能软件，电池在1500次循环后只会损失20%的容量，超过要求的300%。谈到热量，Oppo表示，它通过使用低阻抗保险丝成功地将热量产生减半。最后，Oppo声称使用这些技术，65W充电速度提高了20%，能够在30分钟内充满4500毫安时的电池。Oppo没有谈到即将推出的产品将使用这些技术，所以我们只能拭目以待
7月28日消息，OPPO预告Reno6 Pro+名侦探柯南限定版将于今天18：00正式登场。OPPO表示，这是一场你必看的发布会，本次发布会有5大新品登场，定制家族一网打尽。根据曝光的信息，这次除了手机是名侦探柯南定制版之外，智能手表、无线耳机等都将会有柯南限定版。其中最受关注的是OPPO Reno6 Pro+名侦探柯南限定版，它基于OPPO Reno6 Pro+顶配（12GB+256GB）打造，拥有强悍的旗舰级配置。具体来说，OPPO Reno6 Pro+采用了90Hz AMOLED全
OPPO Watch2 什么时候上市？成为很多智能穿戴者密切关注的动向。用户对OPPO Watch2 新品的关注，从侧面反映出OPPO Watch在市场上备受认可，因此对OPPO Watch2 的期待值一直居高不下。2020 年 3 月，OPPO Watch横空出世，好看的外表、舒适的佩戴体验，再加上独立通信、独立联网的智能体验，让OPPO Watch的销量持续飙升。此后，OPPO 还推出了极为出彩的OPPO Watch ECG版。OPPO Watch ECG版作为主打健康功能的单品，还是国内首款获得?
【TechWeb】企查查APP显示，7月13日，腾讯科技（深圳）有限公司获“社交应用中社交功能解锁方法及装置”专利授权，公告号CN109286554B。企查查专利摘要显示，本发明所述社交应用中社交功能解锁方法包括：第一用户通过社交应用向第二用户发起社交功能解锁邀请等。本发明解决了现有技术中社交功能的实用性不高的问题。
在本周发布iOS14.7、watchOS7.6和其他几个操作系统更新之后，苹果承认iOS14.7中的一个错误可能会阻止用户手上的Touch ID的iPhone自动解锁已配对Apple Watch。
Apple Search Ads 简介?简称ASA，即苹果搜索广告业务，是苹果在App Store的官方搜索竞价广告。 2016 年 9 月正式在美区AppStore上线，在2016- 2020 四年间已在全球 60 个地区上线，中国大陆成为第 61 个上线的地区。北京时间 6 月 23 日凌晨，苹果ASA后台开放了面向中国大陆的竞价计划创建，ASA广告服务正式在中国大陆登录。也就是说苹果正式允许开发者在 App Store 内部投放付费广告，使App有机会在搜索结果顶部等位置展示，从而?
三星即将召开 Galaxy Unpacked 硬件发布会，Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3 这两款折叠屏新机，无疑会成为全场的焦点。与此同时，还有许多 Android 智能机制造商在积极筹备相关竞品，比如传说中的一加双屏设备。有趣的是，我们我们竟然在 OPPO 的一份专利文档中，看到了此前未预览过的设备样式。文档中描述了一款具有两部分结构设计的移动设备，其中一部分为“显示端”、另一部分为“主机端”。关注过微软 Surface Book 的朋?
今天，Oppo推出了其新的显示下摄像机技术，两年后，它建立了第一个工作原型。该公司致力于提高顶部屏幕的质量和相机本身的图像质量，从而使产品更适合商业产品该面板是与中国主要显示器制造商之一的英格兰银行联合开发的。这些公司开发了一种创新的像素几何结构，可以缩小相机镜头上方区域中每个像素的大小，达到400ppi。Oppo还用一种新的透明布线材料取代了传统的屏幕布线，允许更多的光线通过当前的行业标准是1像素电路驱动2像素
今天，OPPO发布预告片，宣布OPPO即将推出柯南联名版定制旗舰手机。OPPO介绍，这次与柯南联名的定制手机是基于OPPO Reno6 Pro+打造，下周一正式跟广大柯南粉见面。OPPO Reno6 Pro+ 5G 【名侦探柯南限定版】5000万全焦段影像系统 65W超级闪充 12+256GB 旗舰拍照手机京东自营￥4499去购买我们知道，OPPO Reno6 Pro+是OPPO最新推出的超大杯旗舰，它采用6.55英寸90Hz AMOLED全面屏，搭载高通骁龙870旗舰处理器，最高配备12GB内存、256GB
8月5日，OPPO与上汽集团正式签署战略合作协议，双方将充分发挥各自在智能终端和汽车领域的领先优势，联合探索“SOA应用服务、生态域融合、车机互联”等领域的研究和应用，携手打造共赢共享的未来智能汽车生态。根据协议，OPPO和上汽集团将在SOA应用服务生态开展合作，打造多场景跨终端的应用服务。OPPO应用服务框架将被引入上汽车机端，丰富车端生态；OPPO应用服务开发者平台与上汽SOA开发者平台将实现跨域融合，聚集各方开发者力?
智能手机功能越来越强大，大家对电池的关注也越来越多，不仅希望电池容量大，还充电够快，现在已经可以做到30分钟内充满。大又快之后，电池安全也非常重要，OPPO为此开发了夹心式安全电池，刺穿之后依然没事。今天下午，OPPO举行了OPPO闪充开放日，介绍了该公司在电池技术上的最新情况，其中夹心式安全电池让人眼前一亮。据OPPO介绍，OPPO夹心式安全电池从源头去解决电池安全的隐患。通过使用一层新型的复合高分子材料作为基体，采
尽管市面上有多家已涉足柔性显示面板的竞争对手，但三星在折叠屏设备的商业化上仍处于行业领先地位。最新消息是，显示器行业知名爆料人、DisplaySearch 的 Ross Young 指出，三星显示器公司还将为多家移动设备制造商提供柔性屏技术与供应支持。Ross Young 在推文中写道，Samsung Display 将在 2021 全面押注 120Hz / LTPO 柔性显示面板。其中包括了三星自家 Galaxy Z Flip 3 / Galaxy Z Fold 3 折叠屏智能机上使用的 6.7 / 7.55 英
【TechWeb】7月28日，OPPO名侦探柯南限定系列产品正式发布，包括手机、OPPO Watch 2、OPPO手环、OPPO Enco Free2真无线降噪耳机、OPPO VOOC闪充移动电源2。其中手机基于OPPO Reno6 Pro+深度定制，并在后盖融合了第三代电致变色技术，同时还有“手办级”包装盒、定制手机壳、绕线器等配件，再度展现了OPPO“细节狂魔”般的定制功底。OPPO还将柯南的悬疑感延续到了发布会现场，用隐藏的“定时炸弹”、新兰的情感故事等情节，致敬柯南
自从苹果带火了无线耳机市场之后，近两年整个TWS耳机市场可谓是迎来了井喷式发展，各大手机厂商都纷纷推出了自家的无线耳机产品。据Counterpoint预计， 2021 年全球真无线耳机的出货量将达到3. 1 亿台，同比增长33%，如果按照全球每年 14 亿台智能手机出货量来对比，真无线耳机市场还有近 12 亿的增长空间。由此可见，如今无线耳机市场的发展前景是有多么的“广阔”。（无线耳机市场发展前景广阔）不过对于打算购买无线耳机产品的?
“独弦琴的音色好好听啊，波咧的也很特别……”7月30日，在广西民族博物馆2楼D区壮族文化展厅前，几名小朋友触碰着一个互动墙。每当一个乐器的音乐声响起，小朋友的眼神变得格外兴奋。原来，这是一个名为“数字民乐，乐美广西”的民乐展，是在广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心支持下，由OPPO小布助手联合和广西民族博物馆共同主办，数动传媒（深圳）有限公司协办的。此次展览从7月29日至8月10日，所有入馆游客都可以参观展览?
“独弦琴的音色好好听啊，波咧的也很特别……”7 月 30 日，在广西民族博物馆 2 楼D区壮族文化展厅前，几名小朋友触碰着一个互动墙。每当一个乐器的音乐声响起，小朋友的眼神变得格外兴奋。原来，这是一个名为“数字民乐，乐美广西”的民乐展，它是OPPO小布助手联合广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心和广西民族博物馆共同举办的，此次展览从 7 月 29 日至 8 月 10 日，所有入馆游客都可以参观展览。科技与民乐的融合是此次展览
随着时间的推移，又到了一年一度的「暑假」，相信已经有不少学生党计划好了要去哪里「浪」。今天我们不是来给大家推荐哪里好玩的，而是给大家安利旅行必须的好物，这个好物就是OPPO Enco Free2，它能够让你的旅途更加「愉快」。（OPPO Enco Free2↑）首先，我们来看看OPPO Enco Free2 的外观，它采用了精致却简洁的设计语言，椭圆形的耳机盒本体，有点像鹅卵石，产品的下半部分被一圈磨砂工艺的圈层边框分开，看起来更具高级感。当
家里的OPPO电视只拿来追剧，也太单调了吧。今天，小编就来教教大家它的更多玩法，比如怎么用OPPO电视K歌，需要什么设备，又要下载什么K歌软件。入门玩法：OPPO电视、当贝酷狗音乐、麦克风进阶玩法：OPPO电视、当贝酷狗音乐、麦克风、音响/功放K歌前，需要先准备一款电视K歌软件，推荐当贝酷狗音乐。如果电视自带的应用市场没有这款软件，可以通过U盘进行安装。①把下载好的当贝酷狗音乐apk文件拷贝到U盘里，插入电视安装即可。②通
7月初，闻泰科技旗下安世半导体公司宣布以6300万英镑（约合5.4亿元）收购英国最大半导体晶圆公司Newport Wafer Fab（NWF）。随后传出英方监管机构..
你在哪个城市工作生活？当地收入如何呢？日前，一财通过梳理统计各大城市的居民人均可支配收入整理出2021上半年收入最高的10座城市。按照次序分别..
近日，作为国家重点实验室之一的燕山大学亚稳材料制备技术与科学实验室，成功合成了新型非晶材料AM－III”。非晶材料也叫非晶态材料、玻璃态材料，..
经历了最初几年的辉煌之后，包括iPad在内的整个智能平板行业，似乎都陷入了究竟该如何发展的困局。iPad及时转型，以生产力为契机，重新寻找卖点，..
对于大多数点外卖的人来说，就是图方便。而近日，一名外卖员由于不想将外卖送到用户家中遭到拒绝后，竟然做出了十分恶心的举动。据媒体报道，8月1..
当代年轻人越来越爱在互联网上“算命”了。“你愿意为了我去搜陶白白吗?”继人类高质量油物、沉浸式凡尔赛之后，成为最近抖音上最热的梗之一。抖..
“世上没有完美，但总有人在追求完美”。这是小米MIX 4包装盒上所写的一段话。作为全面屏手机的开山鼻祖，自初代产品面世以来，MIX系列就一直在追..
近年来，不少明星都在线下开启了实体店，例如陈赫、郑恺的连锁火锅店。不过，依托人气流量虽然能招揽顾客，但在餐饮业，货真价实、口味等才是最重..
【TechWeb】8月15日消息，人工智能平台公司第四范式已向港交所提交上市申请。高盛、中金公司为联席保荐人。据悉第四范式提供以平台为中心的人工智..
7月8日，小米有品众筹上架了一款计客智能空间四子棋”，众筹价359元，未来零售价499元。如今，这款四子棋又在华为商城上架众测，价格同样359元。截..
跨境电商野蛮生长的时代已经结束，真正拼产品、拼供应链、拼运营能力的时候到了。风波之后，中国卖家更应该思考如何合规化经营，唯有此才是长久之..
日前，有网友在等红绿灯时拍下了令人十分迷惑”的一幕。据媒体报道，近日，江苏南京，有一位网友举报一男子骑摩托车等红灯的时候，居然在洗头。从..
如今开车在外，开启汽车导航已经是家常便饭，不过也不能尽信导航，被导航带偏的报道层出不穷。近日，一段男子就被导航坑了，他要去加油站，结果到..
【TechWeb】8月14日消息，留学培训机构“霍兰德教育”微信公众号“霍兰德英国私校规划”8月13日发布文章称，7月底，霍兰德教育CEO Jake Hall卷走了..
【TechWeb】8月15日消息，昨日晚间济南公安官方微博发布了关于“阿里女员工被侵害”一案的调查情况通报。以下为通报原文：近日，针对“阿里女员工..
最近，郑州一个外卖配送神器重出江湖，外卖小哥用晾衣杆”为顾客送餐，全程无接触贴心又安全！视频中，一名肯德基外卖小哥背着餐箱来到小区大门前..
【TechWeb】8月12日下午，一名蔚来ES8车主在高速上发生事故不幸离世，事故时启用蔚来的领航辅助驾驶NOP。这位车主是上善若水投资管理公司、意统天..
8月10日晚，时隔三年的MIX系列迎来新成员小米MIX 4。凭借首发骁龙888+以及CUP全面屏，该机受到诸多消费者好评，在预售开始后短短几分钟时间，小米..
据外媒报道，随着超跑制造商的发展，布加迪并不缺乏产品，但有消息称，古怪的Bolide概念车将催生一种生产模式，它可能会给目前的旗舰车型带来一些..
周六晚上，当被问及该公司为美国国家航空航天局(NASA)设计的Starship月球登陆器项目的进展时，SpaceX的老板埃隆·马斯克听起来很是乐观。Twitter账..