OPPO静脉解锁专利获授权 可提高使用安全性

随着时间的推移，又到了一年一度的「暑假」，相信已经有不少学生党计划好了要去哪里「浪」。今天我们不是来给大家推荐哪里好玩的，而是给大家安利旅行必须的好物，这个好物就是OPPO Enco Free2，它能够让你的旅途更加「愉快」。（OPPO Enco Free2↑）首先，我们来看看OPPO Enco Free2 的外观，它采用了精致却简洁的设计语言，椭圆形的耳机盒本体，有点像鹅卵石，产品的下半部分被一圈磨砂工艺的圈层边框分开，看起来更具高级感。当