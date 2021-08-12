苏宁易购董事长、总裁致全员信：要回到该有的市场地位

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苏宁易购董事长、总裁致全员信：要回到该有的市场地位

2021-08-12 10:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日消息:苏宁易购董事长黄明端、总裁任峻昨日致信全体苏宁易购员工。信中表示，行动是解决问题最好的办法，要让苏宁易购回到该有的市场地位。

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黄明端和任峻在员工信中表示，过去大半年，苏宁易购确实遇到一些问题，但基本面和核心业务仍然是健康的。全员信称，苏宁易购在零售业拥有完备的「作战系统」和丰富的「弹药箱」，构筑起一套国内最完整的零售服务体系。「我们的大战略已经定了:做好零售服务商，做强供应链，做优经营质量。剩下的，要靠灵活的战术、持续的炮火和无畏的冲锋，去不断逼近目标。」

附全体员工信——

各位苏宁易购人：

这些天，不管是总部园区还是全国各门店，都在积极备战818大促。它不仅是苏宁易购的主场大促，还是我们全新的起点。此时此刻，战鼓已经敲响，相信每一个苏宁易购人，都无比期待这场战役，无比渴望一场胜利。

苏宁易购是一支光荣之师，在零售业深耕超过30年，拥有完备的「作战系统」和丰富的「弹药箱」，构筑起一套国内最完整的零售服务体系。过去大半年，公司确实遇到一些问题，我们不能回避，但基本面和核心业务仍然是健康的。在政府、金融机构、品牌商、合作伙伴的全力支持下，易购一定能走出困境再出发。

我们的大战略已经定了:做好零售服务商，做强供应链，做优经营质量。剩下的，要靠灵活的战术、持续的炮火和无畏的冲锋，去不断逼近目标。

聚焦当下，行动是解决问题最好的办法。易购人要凝聚一条心，共用一股劲，一起打赢818大促这场仗。在此，向大家提出四点要求:

一、打起精神。不管总部还是门店，不管是管理者还是一线员工，都要扫除一切松懈和迟疑，拿出决心和勇气。困难有没有?当然有，但没有一颗冠军的心，是不可能胜利的。

二、统一政令。这是在战场取得胜利的根本，全国各大区要上下同心，步调一致，形成合力。只有团结，队伍才能发挥出最大的战斗力。

三、聚焦客户。要把818看成一次服务客户、赢得客户的机会，用我们在零售业30年沉淀下来的能力，为消费者和品牌商创造无法替代的价值。所有业务动作，都要围绕这一出发点推进。

四、坚决执行。距818只有一周时间了，要攻克的目标已经进入我们的视线，每一个易购人此时最需要做的，就是集中全力去冲锋、去执行，在战斗中拿结果。

另外，要对业务线、各大区、各门店的第一负责人提出特别要求。《战争论》中有一句话:「将领的作用是什么? 就是要在茫茫黑夜中， 用自己发出的微光， 指引着你的队伍前进。」希望在这场战役里，看到更多有担当、敢突破的易购人站出来。

苏宁易购三十而立，现在来到了真正关键的时刻。大家今天继续在这里拼搏，除了为了生活，相信也是为了荣誉。让苏宁易购回到他该有的市场地位，这是我们应有的自强志气。

各位苏宁易购人，我们唯一要做的，就是不断取胜。

一起加油!

苏宁易购集团

董事长 黄明端

总裁 任峻

2021年8月11日

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