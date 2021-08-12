抖音电商提醒商家自查库存 避免遭非正常消费目的恶意索赔

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:近日，抖音电商官方发布公告提醒商家自查库存，以避免遭非正常消费目的恶意索赔。

抖音称，部分抖音商家店铺近日出现了被“非正常消费者”以非正常消费目的拍下大量商品后恶意索赔的情况。针对此类行为，平台会严格按照“【非正常消费者】实施细则”，对“非正常消费者”的此类行为进行处理。

据悉【非正常消费者】行为包括-短时间内大量拍下低价或促销（相比市场价格较低）商品;使用不同的买家账号大量拍下商品、无故对商家或客服人员进行辱骂、人身攻击的等等多种情形。平台有权对非正常消费者做出限制用户评价、屏蔽恶意评价、限制用户下单、商品选购数量设置上限、禁止参与活动、关闭用户账号等处理。

为了避免商家店铺出现此类情况，抖音电商提醒商家自查库存，具体措施包括:

1、请自查自身库存（尤其处于疫情地区的商家），按照商品实际的备货情况设置前台商品库存，避免消费者下单后货物无法发出，导致缺货/无货的赔偿;

2、若出现“非正常消费者”要求通过电话、微信等方式私下解决并索赔的，及时向平台举报并下架库存不足的商品，以保护自身权益。（短期举报渠道:ecservice@bytedance.com）

3、针对疫情地区或平台判断为“非正常消费者”的订单，平台会按照现有规则及相关豁免政策保障商家的权益，避免恶意赔偿。

建议抖音商家按照提醒及时调整，避免遭受损失。