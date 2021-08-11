特斯拉称报废电池实现100%回收 未把电池送往垃圾填埋场

据《华尔街日报》报道，该公司位于内华达州里诺市的电池工厂的所有特斯拉工人将被要求从周一开始在室内佩戴口罩。此前该工厂已经要求未接种COVID-19疫苗的工人在室内戴口罩，但新的规定也包括已经接种疫苗的工人。根据约翰·霍普金斯大学冠状病毒资源中心（Johns Hopkins Coronavirus Resource Center）的数据，内华达州在过去一个月中出现了超过26000例新的COVID感染，并有298人死亡。该中心估计，该州近47%的人口已经接种了疫苗?