特斯拉称报废电池实现100%回收 未把电池送往垃圾填埋场

特斯拉的电池技术是一直处于领先位置，但电池开发仍然容易招致非议，特别是在电池回收方面。
近日，特斯拉在其《2020年影响报告》中表示，其报废电池已经百分百实现回收，没有任何电池被送往垃圾填埋场。
目前公司已经建立了内部生态系统，以回收和重新利用废旧电池。
此前，特斯拉还称出于环保和商业原因，相比回收再利用，延长电池组的使用寿命是一项优先选择。
特斯拉的电池技术是一直处于领先位置，但电池开发仍然容易招致非议，特别是在电池回收方面。
近日，特斯拉在其《2020年影响报告》中表示，其报废电池已经百分百实现回收，没有任何电池被送往垃圾填埋场。
目前公司已经建立了内部生态系统，以回收和重新利用废旧电池。
此前，特斯拉还称出于环保和商业原因，相比回收再利用，延长电池组的使用寿命是一项优先选择。
【TechWeb】8月6日消息，据国外媒体报道，有传言称，电动汽车制造商特斯拉将使用比亚迪的刀片电池。消息人士称，比亚迪最早将在2022年第二季度向特斯拉供应刀片电池。目前还不清楚特斯拉的哪些车型将使用比亚迪的刀片电池。据报道，搭载比亚迪电池的特斯拉车型目前已进入C样测试阶段。比亚迪的刀片电池于今年3月下旬发布，它具有超长的使用寿命和超长的续航能力，是一款超级安全的电池。据悉，比亚迪已经在其纯电动汽车汉EV和2021?
目前，新能源汽车投保的车险，和传统燃油车一致。不过尴尬的车，传统燃油车的发动机涉水险以及其它保险项目，对于新能源汽车来说并不适用。随着新能源汽车保有量的持续增加，出台新能源汽车专用的保险条款及产品，已到了势在必行的地步。日前，中国保险行业协会发布了《新能源汽车商业保险专属条款征求意见》的通知。其中，对于新能源汽车车主关注的保险损失条款，征求稿中都作出了详细说明。车主最担心的无非就是电动车起火问题，
消息人士称，三星SDI和LG能源解决方案已经完成了特斯拉在2020年公布的4680电池的开发。这两家公司正在努力赢得特斯拉这种电池的合同。
近日，海外的EV Sales网站公布了2021年6月份全球新能源乘用车的销量数据。6月份，特斯拉仍然位居全球销量第一宝座，销量为10. 96 万辆，是本月唯一一个月销超 10 万辆的企业。
此前，有报道称，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”。配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。对此比亚迪回应凤凰网科技称，公司从未向媒体表示将对特斯拉供应“刀片电池”，亦未表示“刀片电池”将用于Model Y。
日前，有媒体报道称，从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池”。目前配有刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。对此，比亚迪方面表示不予置评”。今日，对于此事，又有比亚迪内部人士向媒体透露，比亚迪将向特斯拉供应刀片电池”一事属实，并且首款车型或为Model Y。在中国市场，特斯拉拥有多家电池供应商，除了韩国LG、日本松下之外，还有中国电池巨头宁德时代。不同于以上几家企业，均为电池
据外媒报道，加利福尼亚州的Telsa Powerwall业主投资电能存储设备的主要原因之一是，即使电网故障仍能继续供电。然而现在，特斯拉正在邀请PGE、SDGE和SCE客户的Powerwall用户加入虚拟发电厂计划，这样在高峰时段，他们将能通过提供存储的能量来支持电网--在许多情况下，这些行为完全不会得到补偿。该计划将从Powerwall向电网输出一定量的电力并由特斯拉集中管理，用户只会收到相关通知。特斯拉和车主们都不会因为这种慷慨而得到补?
郑州及河南多地的强降雨牵动着每个人的心，就在刚刚，特斯拉官方宣布将驰援河南。特斯拉表示，截至目前，已有数十台受暴雨影响的车辆先后运抵特斯拉服务网点，正全力为车主提供服务，排查车辆受损情况及需求。
凤凰网科技讯 北京时间8月9日消息，知情人士称，特斯拉公司将告知其内华达州电池工厂的工人，从周一开始，在室内需要佩戴口罩，不管他们的疫苗接种状态如何。随着美国疫情卷土重来，越来越多的美国公司开始强制要求员工佩戴口罩，特斯拉是最新一家。知情人士称，在内华达州电池工厂，特斯拉此前只要求未接种疫苗的员工佩戴口罩，接种疫苗者不必佩戴。现在，特斯拉调整了这一政策，理由是高传染性的德尔塔变异毒株的传播以及美国疾?
8月5日下午消息，来自财联社的报道称，从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池”。目前配有刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。对此，比亚迪方面表示不予置评”。据了解，刀片电池”即比亚迪生产的最新一代磷酸铁锂电池，相较于竞品，其优势主要在于安全性、制造工艺先进、高温陶瓷电池”技术等。安全性方面，刀片电池针刺后，无明火、无烟，表面温度仅为30-60℃。采用叠片工艺，而非传统的卷
毫无疑问，比亚迪当前已经成为了中国自主品牌新能源汽车的领军车企，在汉、唐以及DM-i等热销车型带东西啊，比亚迪销量也是连创新高。今年6月，比亚迪夺回了中国新能源汽车销量榜首，新能源汽车销量创历史新高，达40116 辆，同比增长207.1%，环比增长26.6%。比亚迪的销量暴涨，也让特斯拉感到不小的压力。在7月份，特斯拉悄无声息宣布降价，7月8日和30日，分别下调Model Y和Model 3的官方售价，最大降幅达7w。而比亚迪也决定All in?
比亚迪方面回应了“刀片电池供货特斯拉”的传闻，比亚迪称公司从未向媒体表示将对特斯拉供应“刀片电池”，亦未表示“刀片电池”将用于Model Y。
特斯拉在其《2020年影响报告》中表示，其报废电池已经百分百实现回收，没有任何电池被送往垃圾填埋场。特斯拉还表示，该公司已经建立起内部生态系统，重新回收并再利用电池。
据《华尔街日报》报道，该公司位于内华达州里诺市的电池工厂的所有特斯拉工人将被要求从周一开始在室内佩戴口罩。此前该工厂已经要求未接种COVID-19疫苗的工人在室内戴口罩，但新的规定也包括已经接种疫苗的工人。根据约翰·霍普金斯大学冠状病毒资源中心（Johns Hopkins Coronavirus Resource Center）的数据，内华达州在过去一个月中出现了超过26000例新的COVID感染，并有298人死亡。该中心估计，该州近47%的人口已经接种了疫苗?
7月26日，特斯拉发布2021财年第二季度财报。数据显示，在第二季度，特斯拉营收为119.58亿美元，净利润为11.78亿美元，同比增长998%。在第二季度，特斯拉的汽车毛利率已提高至28%，营业利润率达到了11%。交付量及产能部分， 二季度Model S/X生产2340辆，交付1895辆，而Model 3/Y生产了204081辆，交付199409辆。工厂部分，鉴于美国市场的需求，大部分北美生产的Model 3和Model Y都直接在当地进行交付，得克萨斯州超级工厂的建设在第?
8月4日，特斯拉中国官网显示，Model S长续航版售价由此前的82.999万元上调至85.999万元，涨幅3万元;Model X长续航版车型价格也涨价3万元，调整至90.999万元。
据国外媒体报道，法庭文件显示，特斯拉同意支付150万美元来和解因为软件升级导致1743辆Model S汽车最大电池电压降低引发的索赔。根据和解文件，车主每人将得到625美元。
特斯拉极有可能恢复接受比特币作为付款方式特斯拉首席执行官表示:“我想再做一点尽职调查，确认可再生能源的使用率很可能达到或超过50%。”。马斯克补充说，如果这一数字增加，“特斯拉将恢复接受比特币”。
四门电驱车的纽伯格林最快记录由保时捷Taycan Turbo于2019年创造（742.39），特斯拉最近交付的Model S Plaid有望打破这个记录。拥有1020马力的高性能版Model S Plaid数周前开始交车，随即出现在纽伯格林赛道上。从谍照判断内部可能安装了防滚架，选配了21寸Arachnid轮毂和米其林轮胎。按照马斯克的说法，武装到牙齿的Model S Plaid有望将纽伯格林赛道记录缩短至不足七分钟，堪称丰功伟绩”。但保时捷手里还有Taycan Turbo S，其产?
据报道，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应「刀片电池」。目前配有「刀片电池」的特斯拉车型已进入C样测试阶段。对此，比亚迪方面表示「不予置评」。
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据国外媒体报道，在《2020年影响报告》中，电动汽车制造商特斯拉重申其电动汽车的电池容量保留率高（衰减率）。该公司表示，在行驶20万英里后，其..
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