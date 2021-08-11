王者荣耀8月11日英雄平衡性更新调整公告 孙尚香和亚瑟增强

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王者荣耀8月11日英雄平衡性更新调整公告 孙尚香和亚瑟增强

2021-08-11 09:56 · 稿源：站长之家
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2021年8月11日，王者荣耀在今天开启了更新维护，此次的属于英雄调整，其中孙尚香和亚瑟增强，诸葛亮进行了优化，下面就来为大家详细的介绍一下今天王者荣耀的更新维护公告。

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英雄调整

百里守约

前期伤害降低

在前期，百里守约的对抗体验比较糟糕，在对线期遇到百里守约的玩家会很头疼，很少有人能接下他三枪还不回家的，另外百里守约一技能安装的视野装置对于对手来说消除时也不够清晰。我们希望改善对抗方在遭遇百里守约时的体验，因此降低了他二技能的前期伤害，并且改善了消除视野装置的规则。

一技能:现在当占领的英雄越多，装置被摧毁的速度越快

一技能:优化了装置被摧毁时的消散速度

二技能:技能伤害:750（+100/Lv）(+2.5额外Ad) →600(+120/Lv)(+2.5额外Ad)

貂蝉

前后期能力拉近

考虑到貂蝉前中期较为弱势的处境，本次调整将部分法术加成属性转移到了貂蝉被动的基础伤害和基础成长伤害中，以提升貂蝉前中期的作战能力和整体的容错率，使得整体不同阶段的伤害分布更加合理。

被动技能:技能伤害:160（+0.64Ap） →180(+6*英雄等级)(+0.43AP)

孙尚香

前期伤害提升

尽管此前大小姐的一技能的使用手感有所提升，但这很难帮助她度过前期的难关。我们决定强化孙尚香一技能的炮弹，让她能轰得更爽。

一技能:技能伤害:250（+25/Lv）(+1.0Ad) →320(+25/Lv)(+1.0Ad)

亚瑟

斩杀伤害提升

亚瑟作为王者的“门面”，在现版本中他的最大生命值百分比斩杀的特性已有些不足，我们希望放大这个特性，让他能跟上版本的节奏。

三技能:最大生命值伤害:12%（+4%/Lv） →16%(+4%/Lv)

诸葛亮

 爆发降低，持续输出提升

诸葛亮的被动目前在首次命中时造成的伤害显得过高，后续的伤害由于衰减又显得比较低，这种体验有些极端，并且1秒钟的衰减时长对于攻防双方来说都难以把握，被动打出的伤害可能会与期望不符。因此，我们调整了诸葛亮被动的伤害结构，使他的对手不至于在遇见诸葛亮时被瞬间击杀无法还手，也避免诸葛亮在对抗单个目标时伤害后劲不足。我们还优化了三技能冷却返还的逻辑，来解决例如大招命中敌方英雄后回响效果击杀敌方但是大招冷却时间未刷新的不符合期望的情况。

被动技能:移除效果:第二颗法球开始只衰减20%伤害

被动技能:技能伤害:270（+45*英雄等级）(+0.52Ap) →135(+22*英雄等级)(+0.25Ap)

三技能:优化了技能冷却返还的判定逻辑，如果大招命中后的0.2秒内敌人被击败，仍然可以返还80%的冷却

大乔

调度提升，治疗降低

大乔为特定英雄提供的过高的战地治疗能力使她在具备极强的战场调度特性的同时，对于专注于治疗的英雄也造成了特性挤压——在与特定英雄的配合下，大乔的战地治疗能力甚至优于以治疗为核心特色的蔡文姬。为了更好的凸显每个英雄的独特性，我们将弱化大乔的战地治疗能力，并进一步强化其战场调度的能力。同时，为了应对治疗能力弱化后使用二技能传送回出生点时可能由于负面效果影响死亡的问题，我们将为大乔新增传送时清除所有的负面效果的特性。

二技能:新增传送回出生点时清除所有的负面效果

二技能:加速效果:15（+15/Lv）%→40(+10/Lv)%

二技能:加速效果持续时间:3（+1/Lv）s→5(+1/Lv)s

二技能:不再提供额外的回复效果

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