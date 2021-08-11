绝地求生8月11日更新内容汇总 8.11吃鸡今天更新维护公告

2021年8月11日，今天是周三，绝地求生的官方宣布此次正式服将开启不停机的更新维护，主要是变异者防御模式相关的改动，下面就来为大家详细的介绍一下绝地求生正式服的更新维护公告。

【绝地求生正式服不停机维护公告】

我们将在北京时间8月11日（星期三）10点开始正式服的不停机维护。

- 维护开始时间:8月11日（星期三）10点

- 维护内容:

[变异者防御模式] 在回合结束后的整备时间内会检测到网络延迟的问题;

[变异者防御模式] 当装备了大砍刀武器皮肤的玩家制作修理长剑后，修理长剑上会应用大砍刀皮肤的问题;

在轮胎被破坏的达西亚轿车上应用“出租车” 达西亚轿车皮肤后，游戏会发生崩溃的问题;

当倒地的玩家在遭到淘汰的同时淘汰了其他玩家时，显示出的淘汰信息会相互重叠的问题;

当玩家用自己的武器把友军和自己同时淘汰时，显示出的淘汰信息会相互重叠的问题;

当屏幕中出现路线标记的使用消息后，玩家将无法在聊天框区域内使用标记和路线标记的问题;

当女性角色穿着迷彩背心 （红色） 时，角色外观会显示不正常的问题;

同时穿着 BLACKPINK LISA 的短裙和大部分T恤类服装时，服装会与腰部、腹部产生穿插的问题;

当语言设置为“阿拉伯语”时，显示的内容会靠右对齐的问题;

对于上述问题带来的不便，敬请谅解。请大家重启客户端获取更新。