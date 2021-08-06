腾讯文档崩了 官方回应：问题已经修复 可以刷新试试

虽然我们中的许多人仍在为Galaxy Note系列被放弃的事实感到难过，但最新的FCC文档显示，S-Pen仍会继续存在，而且还多了Pro后缀。FCC刚刚批准了未发布的S-Pen Pro。它的型号为EJ-P5450；这支笔最初计划是在2021年1月与Galaxy S21系列一起宣布的，但不知什么原因三星将它推迟到了下半年，看来三星希望与Galaxy Z Fold 3一起发布。新的S-Pen Pro将与Galaxy Note 10 Lite、S21 Ultra、Galaxy Note 20和Note 20 Ultra、Galaxy Tab S7系?