腾讯文档崩了 官方回应：问题已经修复 可以刷新试试

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:今日下午15点30分左右，有大量网友在微博反馈称腾讯文档出现了宕机的情况，页面显示乱码，无法查看项目进度。
此外，还有网友反馈称，自己的腾讯文档页面显示504。
针对上述情况，就在刚刚，腾讯文档官方回应称，“你好，此问题已经修复了，可以刷新文档试试，给你带来不便实在抱歉!”
站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:今日下午15点30分左右，有大量网友在微博反馈称腾讯文档出现了宕机的情况，页面显示乱码，无法查看项目进度。
此外，还有网友反馈称，自己的腾讯文档页面显示504。
针对上述情况，就在刚刚，腾讯文档官方回应称，“你好，此问题已经修复了，可以刷新文档试试，给你带来不便实在抱歉!”
企查查App显示，8月3日，腾讯科技（深圳）有限公司公开一项“ 试卷处理方法、装置、电子设备及存储介质 ”专利，公开号为CN113204634A，申请日期为2021年6月4日。该专利摘要显示，本申请实施例提供了一种试卷处理方法、装置、电子设备及存储介质，涉及计算机及云技术领域。该方法包括:接收试卷打开操作;若所述试卷打开操作为首次打开操作，则获取包含多个试题的第一试卷并显示，所述第一试卷是基于随机逻辑生成的;在接收到针对所述
7月下旬发生的河南暴雨事件中，涌现了许多揪心与暖心的故事，其中，一个救命文档在24小时内被访问超过250万次的经历，让媒体和网友充分感知到了共享型媒介的力量。
前些天郑州大雨期间朋友圈有篇腾讯的文章刷屏了，名为「一个救命文档的24小时」，相信很多人都看了。 有的人看热闹、有的人觉得这是一次不错的公关事件、也有人觉得这是腾讯文档的产品宣传机会。
近日官方披露的一份新文件表示，Windows 11 将会在今年 10-11 月期间某个时间点发布，而OEM厂商需要在9月的第3周前提交它们的驱动程序。根据该文件，现在要求OEM厂商在 9 月底前提交Windows 11 21H2版本的最终驱动程序，以便公司有足够的时间将其纳入Windows 11的Windows Update中。微软的文件写道：希望与Windows 11第21H2版发布的系统实现兼容的合作伙伴，可以在工厂安装与Windows 10 Version 2004实现兼容的组件的驱动程序，直?
微软始终没有公布 Windows 11 系统的准确发布日期，基于此前的谣传会在今年圣诞购物季前推出。而近日官方披露的一份新文件表示，Windows 11 将会在今年 10-11 月期间某个时间点发布，而 OEM 厂商需要在 9 月的第 3 周前提交它们的驱动程序。这份文件是微软在 6 月 24 日发布的“Windows 11 version 21H2 hardware driver submissions”。“硬件驱动提交”是微软用户给 OEM 厂商提交驱动最后期限的参考文件，这样他们就不会推迟重要
Epic Games 和应用商城之间战火重燃。近日在针对Google的反垄断案件中，Epic 提交了一份更新。该文件增加了关于Google在 Android 系统上涉嫌垄断行为的大部分细节，包括去年在Google应用商店禁止 Epic 的游戏《堡垒之夜》基于之前美国政府的反垄断调查和初次起诉，Epic 在新诉讼文件中提供了更详实的数据信息。例如，其中包括去年披露的关于“Google与苹果保持密切关系”的细节，包括为成为苹果的默认搜索供应商而支付 80 至 120 ?
曾有卫生专家分析发现，以菌落量为指标，手机屏幕实际上比马桶还要脏。相信部分讲究的朋友会定期清洁手头常用的电子产品，如手机、平板笔记本等，但是在清洁过程中也有一些注意事项。日前，苹果《如何清洁Apple产品》的文档更新，新增两点内容：1、可以使用75%乙醇湿巾来轻轻擦拭苹果产品坚硬、无孔的表面。2、请勿使用过氧化氢产品。生活中的过氧化氢一般以水溶液双氧水的形式出现，是常见的消毒产品。此前，苹果推荐的消毒剂产品
根据英特尔的一份新的支持文件，Windows 11公共预览版已经发布了近一个月，它可能会在2021年10月进入我们的生产（稳定）渠道的设备中。预计2022年将会有更大范围的推广，至于2022年什么时候谁也说不准，不过，很可能是第一季度。Windows 11于6月24日正式发布，但该公司还没有透露该操作系统何时会对不属于Windows Insider计划的用户开放。越来越多的暗示显示，Windows 11将于2021年10月推出。或者至少目前的计划是这样的。根据微软
苹果今天更新了官方文档，说明了哪些设备支持Apple Music的空间音频。在此前，空间音频功能支持的设备有：iPhone XR 或更新机型（iPhone SE除外）、12.9英寸iPad Pro（第3代或更新机型）、11英寸iPad Pro、iPad（第6代或更新机型）、iPad Air（第3代或更新机型）或 iPad mini（第5代）的内置扬声器。今天更新后支持的机型有：iPhone XS 或更新机型（iPhone SE除外）、12.9英寸iPad Pro（第3代或更新机型）、11英寸iPad Pro或 iPad
虽然我们中的许多人仍在为Galaxy Note系列被放弃的事实感到难过，但最新的FCC文档显示，S-Pen仍会继续存在，而且还多了Pro后缀。FCC刚刚批准了未发布的S-Pen Pro。它的型号为EJ-P5450；这支笔最初计划是在2021年1月与Galaxy S21系列一起宣布的，但不知什么原因三星将它推迟到了下半年，看来三星希望与Galaxy Z Fold 3一起发布。新的S-Pen Pro将与Galaxy Note 10 Lite、S21 Ultra、Galaxy Note 20和Note 20 Ultra、Galaxy Tab S7系?
2020年9月28日23时59分，坐拥3亿用户的腾讯微博宣布关停，同时，也宣告着腾讯微博与新浪微博的竞争落下帷幕。不过，腾讯微博与新浪微博的对抗”或将重启。从企查查网站获悉，近日，腾讯科技（深圳）有限公司再次申请注册微博”商标，国际分类涉38类通讯服务，目前商标状态为注册申请中。企查查显示，目前腾讯已注册多个微博商标。据了解，腾讯微博于2010年4月1日开启小规模内测，同年5月，开始开放用户邀请注册。2011年2月30日，腾
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“微博”商标，国际分类涉及通讯服务，目前商标状态为注册申请中。天眼查显示，目前腾讯公司已注册多项“微博”商标，或将重启腾讯微博。
周二新华社旗下《经济参考报》发文将电子游戏比作“精神鸦片”，致使国内游戏股大跌。其中腾讯单日跌去6.11%，当日收盘价为446港元，逼近年内低点。事实上今年2月腾讯股价达到历史高点的773.4港元后持续下跌，目前较高点已经下跌了超过40%。
近日，腾讯陆续开通解析了“QQ.中国”和“腾讯.中国”两个域名，其中“QQ.中国”解析到腾讯网，“腾讯.中国”解析到腾讯官网。用户在浏览器地址栏中输入“QQ.中国”和“腾讯.中国”，便可快速访问。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“微博”商标，国际分类涉38类 通讯服务，目前商标状态为注册申请中。企查查显示，目前腾讯已注册多个微博商标，据悉，腾讯曾于2020年9月宣布关停腾讯微博。
腾讯科技（深圳）有限公司申请“伙子团”商标，国际分类为教育娱乐，当前商标状态为“注册申请中”。
腾讯云公众号今天发布消息，腾讯云官方宣布， 2021腾讯数字生态大会延期举行。腾讯云表示，为响应政府疫情防控工作安排，原定于 8 月18- 19 日举办的 2021 腾讯数字生态大会将延期举行，具体举办时间将视疫情防控情况再行通知。
美团发布公告，腾讯认购协议所载腾讯认购事项的所有先决条件均已达成。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增“微户贷”商标申请信息，国际分类为科学仪器，当前商标状态为“注册申请中”。
提到奥林匹克，你会想起什么？ 「更快、更高、更强」——是的，绝大多数人会提到的那句口号，在 100 多年前，这句格言就成为了奥林匹克的一部分。 2021 年，用了整整一百年的奥林匹克格言，变了——在我们熟知的六字格言之后，「更团结（Together）」，成为了格言的新成员。 「当前我们更加需要团结一致，这不仅是为了应对疫情，更是为了应对我们面临的巨大挑战。当今世界彼此依靠，单靠个体已经无法解决这些挑战。」国际奥委会主
日前，央视播出的大型纪录片《强国基石》中报道了小米自研澎湃芯片以及为粉丝打造智能房车的详细情况。纪录片提到，小米位于北京的不开灯工厂”生..
在桌面网络上验证你的身份时，必须输入发送到智能手机上的密码，这是一种非常普遍的经历，这需要用户到处找自己的手机然后读出密码。在Chrome 93中..
阿里女员工被侵害的事件引发各方关注，目前济南警方、涉事的阿里巴巴公司、华联超市等均已启动调查，相信很快就会有权威的情况通报给出。据新浪科..
【TechWeb】8月8日消息，阿里女员工自述被领导要求在KTV陪客户喝酒、被灌醉后遭到侵害一事受到网络舆论极大关注。阿里巴巴合伙人、市场公关委员会..
Intel日前发布了新一代高端迷你机NUC 11 Extreme，体积达到8升的它已经不迷你”，但凭借Tiger Lake-H65 KB系列高能处理器、全长独立显卡，依然树立..
小红书博主们的考试来了!就在本周，小红书蒲公英平台正式上线博主信用等级，对博主的账号进行等级打分。小红书最近可谓动作频繁，不久前刚刚提出切..
今天，阿里女员工被侵害”成为互联网圈一个大瓜。关于此事，8月7日晚，阿里巴巴回应称，决不容忍，全力配合警方，涉嫌员工已停职接受警方调查。阿..
8月7日，阿里女员工被上司安排陪酒遭性”一事引发轩然大波，多个相关话题冲上热搜。阿里官方深夜回应称：决不容忍！”阿里CEO张勇则用震惊、气愤、..
日前，有媒体报道称，腾讯微视正在进行大规模人员优化，员工裁减比例接近70%。其中部分员工被辞退，部分员工被要求活水（内部职位调岗），部分团队..
【TechWeb】8月8日消息，据国外媒体报道，上半年始于汽车领域的全球性芯片短缺，波及到了众多领域，汽车、消费电子等领域都受到了影响，导致产品的..
在今天的2021腾讯动漫年度发布会上，企鹅影视出品的新动画《笑傲江湖》公布了动态海报。据了解，本片改编自金庸先生同名小说，由腾讯视频独家播出..
凤凰网科技讯 8月8日消息，阿里巴巴女员工疑似被公司领导侵犯事件成为热点，目前济南警方已介入调查，阿里内部亦成立由蒋芳带领的独立调查组调查。..
【TechWeb】8月8日消息，据国外媒体报道，今年年初开始，汽车、消费电子等多个行业就被芯片短缺所困扰，芯片代工商也面临着较大的压力，产能普遍紧..
对于这一代年轻人来说，精致而高水平的生活触手可及。可挣得越来越多的他们，正在告别“月光族”的消费陷阱，走向“月月有余钱”的消费降级圈子。..
日前，国际空间站捕捉到的一种奇异的颠倒闪电”在微博热传，这种闪电被称为blue jet”，他不是从雷雨云层向地面放电，而是直冲向大气平流层。在太..
今日凌晨开始，阿里巴巴相关话题等上热搜。来自济南市方面的情况通报称，阿里女员工被侵害”目前正在积极调查取证，调查侦办结果将及时向社会通报..
前不久，AMD发布了最便宜的RDNA2独显RX 6600 XT，定于8月11日开卖，定价2999元（海外379美元）。然而，在行业仍被缺芯困扰、同时加密数字货币是不..
凤凰网科技讯 8月8日消息，阿里巴巴女员工被侵犯事件成为今日热点，目前阿里内部、警方均已介入调查。从昨晚开始，网络就流传着阿里大尺度的“破冰..
RX 6600 XT即将上架，已经有人提前入手。有的选择加价倒卖，有的选择拆开看看，结果好家伙，真尴尬。国外网友曝光了一块撼迅(PowerColor)的RX 660..
【TechWeb】8月8日消息，8月7日晚间，有自称为阿里巴巴女员工的网友在社交平台发帖称，7月27日在出差济南时，被其领导要求在KTV陪客户喝酒，晚饭被..