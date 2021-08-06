主播直播无互动？抖音严打画风低质量直播、挂机录播行为

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主播直播无互动？抖音严打画风低质量直播、挂机录播行为

2021-08-06 10:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:随着越来越多人在抖音上开直播，直播内容质量参差不齐。而那些低质量直播内容，无疑重影响用户交易和浏览体验。接下来，抖音也将加强了对直播中画风低质行为的打击。

日前，抖音发布了【画风低质:低质量直播内容】、【画风低质:挂机录播】两个实施细节。抖音表示，平台禁止此类低质直播内容，一经发现，将根据平台规则及创作者与平台签订的服务协议，采取下架违规商品等管理措施。

那么什么是“低质量直播内容”呢?

根据官方定义，低质量直播内容，指创作者在直播推广商品过程中，不介绍商品信息且不与用户互动、影响用户体验的直播行为。

主要判断标准为，考量创作者在直播过程中的互动行为和对商品的介绍行为，包括创作者无任何互动和商品介绍行为，或偶有互动，但表达不清晰或表达被严重干扰等直播行为。

以下为“低质量直播内容”违规示例

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另外，抖音对【画风低质:挂机录播】行为打击也更为严格，对违规者将采取下架违规商品、扣除信用分、限制或永久关闭商品分享功能等管理措施。

所谓的挂机录播行为，指创作者 在直播过程中播放录制音/视频的直播行为。

挂机录播行为，包括但不限于以下类型:

（1）音/视频录播:循环播放录制的音频或“直播回放”内容，创作者未有互动或商品介绍行为。

（2）画面挂机录播:直播画面无真人出镜，以ppt、背景布循环播放、短视频轮播等录屏、拍屏、挂播形式代替直播，创作者未有互动或商品介绍行为。

说明:直播内容有真人出镜，但全程无商品推荐等互动行为，仅以手牌、手卡等进行商品介绍，亦属于违规。

（3）多开录播:多个创作者直播过程中频繁播放同一段直播内容。

（4）挂机直播:直播画面为黑屏或静态颜色等无意义内容， 通过循环播放录制的音频或有声小说、音乐、广播剧等进行商品分享。

违规示例:

•直播内容无真人出镜，仅展示一张纸/白板/电脑屏幕/某实物等，且主播无商品推荐等互动行为。 

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如果主播再直播中存在画风低质、挂机录播等问题，站长之家建议大家赶紧改善，避免账号遭到处罚。

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