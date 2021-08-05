小米应用商店：发现1.3万款存在隐私合规风险的应用

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:7月13日，小米发布了关于“App 违规收集与使用个人信息等侵害用户权益问题”的自查通知称，将开展“违规收集与使用个人信息等侵害用户权益问题的自查”的专项，对在架 App 进行隐私安全合规方面的检查。如发现开发者旗下 App 存在侵害用户权益的问题，将全力协助开发者进行优化修改，对逾期修改或拒不修改的开发者，将依照规定采取包括但不限于问题通报、App 下架、账号封禁等措施。

昨日，小米官方公布相关专项行动进展称，截至7月30日，完成第一批3万款APP的隐私检测，共发现1.3万款存在隐私合规风险的应用。期间小米应用商店共协助对1258款应用进行修改，修改通过上架890款;此外，开发者积极开展自查并自主发起版本更新的应用共2103款。针对开发者联络不到、应用久不更新等情况，小米应用商店本着对用户权益和信息安全负责的考虑，对存在上述情况的11742款应用进行下架处理，并在应用搜索环节，增加隐私风险提醒。

同时，小米还表示，8月1日，小米应用商店已经启动第二批应用自查工作，预计检测3万款库内在架应用。下一步，在继续开展自查专项的同时，将重点优化面向开发者的应用隐私合规检测服务。新增便捷的隐私问题查询入口，通过提供应用隐私检测报告及对应修改指导，帮助开发者实现对隐私问题的自主检测、修改、复测，降低开发者发版成本，提高修改效率。