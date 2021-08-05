特斯拉发布AI日邀请函 将分享超级计算和神经网络训练的进展

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 特斯拉最新资讯 > 正文

特斯拉发布AI日邀请函 将分享超级计算和神经网络训练的进展

2021-08-05 09:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:特斯拉已开始为即将于8月19日举行的人工智能 （AI） 日发送邀请。邀请中描述了可能用于Dojo超级计算机的芯片，预计将在活动中公布。

特斯拉 (6)

特斯拉的目标不仅限于制造电动汽车，该公司还创造了先进的人工智能，可实现车辆的完全自主，以及独特的设备，从质量上将公司与竞争对手区分开来，并将其定义为一家技术公司。通过创造前所未有的独特产品，它引起了网友极大的兴趣。网友也因此希望特斯拉首席执行官马斯克就AI主题单独举办活动。马斯克已承诺在8月份举办特斯拉人工智能日，以公布特斯拉在人工智能软件和硬件的进展。

特斯拉在AI日活动的邀请函中写道:

“参加我们于太平洋夏令时间2021年8月19日下午5点在加利福尼亚州帕洛阿尔托举行的活动。这个仅限邀请的活动，将以Elon的主题演讲、特斯拉工程师的硬件和软件演示、Model S Plaid 试乘等为特色。与会者将最先看到我们在超级计算和神经网络训练方面的最新发展的人之一。他们还将深入了解特斯拉在我们车队之外的人工智能的下一步发展。

如果您收到了此次活动的电子邮件邀请，请提交使用相同的电子邮件地址填写下面的表格，让我们知道您想参加。空间有限，我们将在临近活动日期时确认与会者名单。如果您被选中参加AI日，您将收到一封确认电子邮件以及其他活动详情。”

邀请函还描述了一种据称是为特斯拉训练超级计算机 Dojo 设计的芯片。8月3日，机器人与机械实验室 （RoMeLa） 主任 Dennis Hong 在推特上发布了一张类似的图片，其中包含即将到来的特斯拉人工智能日的信息。鉴于他和特斯拉使用了相同的图像，可以肯定地假设Dennis Hong直接参与了特斯拉的工作。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 新专利显示苹果VR头显可能利用神经网络监测用户的姿势

    苹果VR或AR头显可以根据监测用户的身体动作来移动用户的虚拟头像，而其电池寿命可以通过一些巧妙的数据传输技术来延长。在美国专利和商标局周二授予的一对专利中，苹果公司认为它可以改进其头显所能提供的东西，涉及到它如何与用户互动，以及它如何与主机设备进行通信。第一项专利名称为"生成身体姿势信息"，涵盖了系统跟踪用户运动的能力，然后使用这些数据来执行其他相关动作。苹果估计，一些沉浸式计算机生成的现实体验需要了解

    苹果 vr 神经网络

  • 特斯拉：年底向其他电动车开放充电网络

    特斯拉CEO埃隆·马斯克在推特上表示，公司计划在今年晚些时候向其他电动汽车开放其超级充电站网络。马斯克补充说，之后会将特斯拉充电网络向所有国家的其他电动汽车开放。

    特斯拉 马斯克 电动汽车

  • 小鹏P7全新AI声音获MOS最高得分 采用超大规模在线神经网络引擎

    【TechWeb】07月15日，小鹏汽车宣布，Xmart OS车载智能系统中的智能语音助手小P即将通过OTA获得一款全新AI声音。新声音采用了“全新一代超大规模在线神经网络引擎+小型离线拼接引擎”的技术组合，更好听、更生动，带来更接近真人的车载语音交互，进一步完善全语音车载系统的用户体验。根据国际通用语音质量评测方法MOS评测，在满分5分情况下，小P全新AI声音得分高达4.49分，是目前微软MOS语音质量评测得分最高的车载智能语音助手。

    小鹏 神经网络 微软

  • 特斯拉驰援河南

    郑州及河南多地的强降雨牵动着每个人的心，就在刚刚，特斯拉官方宣布将驰援河南。特斯拉表示，截至目前，已有数十台受暴雨影响的车辆先后运抵特斯拉服务网点，正全力为车主提供服务，排查车辆受损情况及需求。

    特斯拉 马斯克 电动车

  • 马斯克：特斯拉超级充电网络的峰值充电功率将升级到300kW

    据国外媒体报道，当地时间周四，特斯拉CEO埃隆·马斯克发布推文称，该公司将增加其超级充电网络的功率输出。

    特斯拉 马斯克 model

  • 特斯拉Semi推迟投产！马斯克称不再参加特斯拉财报电话会

    7月26日，特斯拉发布2021财年第二季度财报。数据显示，在第二季度，特斯拉营收为119.58亿美元，净利润为11.78亿美元，同比增长998%。在第二季度，特斯拉的汽车毛利率已提高至28%，营业利润率达到了11%。交付量及产能部分， 二季度Model S/X生产2340辆，交付1895辆，而Model 3/Y生产了204081辆，交付199409辆。工厂部分，鉴于美国市场的需求，大部分北美生产的Model 3和Model Y都直接在当地进行交付，得克萨斯州超级工厂的建设在第?

    特斯拉 model sem

  • 马斯克宣布特斯拉AI日定于8月19日召开

    今天中午，特斯拉CEO马斯克正式对外宣布，特斯拉AI日将在8月19日举行。此前有外媒分析，今年的特斯拉AI日将会公布Dojo超级计算机、HW4.0自动驾驶芯片等特斯拉在自动驾驶领域的最新成果或将亮相。

    马斯克 特斯拉 AI

  • 特斯拉首席执行官马斯克表示：特斯拉或将恢复接受比特币

    特斯拉极有可能恢复接受比特币作为付款方式特斯拉首席执行官表示:“我想再做一点尽职调查，确认可再生能源的使用率很可能达到或超过50%。”。马斯克补充说，如果这一数字增加，“特斯拉将恢复接受比特币”。

    特斯拉 马斯克

  • 马斯克宣布特斯拉AI日举办时间：8月19日

    据外媒报道，日前，埃隆·马斯克宣布了特斯拉AI 日的举办时间--8月19日。据悉，特斯拉预计会在该活动上公布全自动驾驶(Full Self Driving)进展的细节，该公司最近发布了其全自动驾驶软件平台的第9版。

    马斯克 特斯拉 AI

  • 特斯拉冲击纽伯格林新纪录

    四门电驱车的纽伯格林最快记录由保时捷Taycan Turbo于2019年创造（742.39），特斯拉最近交付的Model S Plaid有望打破这个记录。拥有1020马力的高性能版Model S Plaid数周前开始交车，随即出现在纽伯格林赛道上。从谍照判断内部可能安装了防滚架，选配了21寸Arachnid轮毂和米其林轮胎。按照马斯克的说法，武装到牙齿的Model S Plaid有望将纽伯格林赛道记录缩短至不足七分钟，堪称丰功伟绩”。但保时捷手里还有Taycan Turbo S，其产?

    model 马斯克 特斯拉

  • Model Y狂降7万后 特斯拉又瘫痪了

    刚刚公布的6月份汽车销量上，中国新能源汽车市场销量依然井喷式增长。数据显示，6月份新能源狭义乘用车销量23.0万辆，同比增长177.7%；今年上半年累计销量100.7万辆，同比增长220.9%。除了新能源汽车销量暴涨外，近日，特斯拉推出了仅售27.6万元的Model Y标准续航版引发关注。从官网公布的信息来看，Model Y标准续航版车型，新车补贴后售价为276000元，续航里程（国标工况法）达到525公里，百公里加速仅需5.6秒，预计将于8月份开始

    model 特斯拉 朋友圈

  • 特斯拉在德国的格罗曼工厂扩建接近完工

    据国外媒体报道，鲜有人知特斯拉柏林工厂并非其在德国的第一家工厂。2017年特斯拉收购了格罗曼工程公司后，这家工厂成为了特斯拉的所有，一直在为内华达超级工厂等提供生产设备。

    特斯拉 收购

  • 河南暴雨车企捐款一览！比亚迪领衔 无特斯拉

    7月20日，河南多地出现极为罕见的特大暴雨引发全国关注，多地发生区域性严重洪涝灾害，特别是重灾区”郑州。面对被暴雨困住的城市，社会各界纷纷伸出援手，国内多个领域80余家企业为河南捐款超21亿元。笔者盘点了截止7月22日晚19:00各大车企的捐赠情况，本表单仅统计捐款现金数额，消息来源均为各厂商公开渠道公布的信息。从表单来看，此次为河南暴雨捐款的车企共有11家，除梅赛德斯-奔驰外，其余均为中国车企。具体来看，传统车企

    特斯拉 微博 蔚来

  • 马斯克：我不当CEO、特斯拉就会完蛋

    马斯克当属目前科技圈、汽车圈最富名气的CEO、富豪之一了，他的发言常常引发关注。当地时间周一，马斯克在美国出庭，就特斯拉2016年收购太阳能公司SolarCity的交易辩护。原来股东们指责马斯克在这起交易中主导了董事会的决策，并在财务问题上误导股东，还因此支付了更多的钱。马斯克当庭回应表示，交易系特斯拉董事会特别委员会主导，他并未加入。据悉，SolarCity实际上是由马斯克的表兄弟林登和彼得里夫创立的，马斯克不仅持有股?

    马斯克 特斯拉 SolarCity

  • 特斯拉显示 Model S 美国预计交付时间将大幅推迟

    特斯拉 Model S 长续航版预期交付日期更新为2022年2月至3月，此前为2021年9月至10月。特斯拉Model S Plaid 预期交付日期更新为2021年9月至10月，此前为2021年8月开始交付。特斯拉的通知还显示，新款 Model S 无法交付的原因是新车的出厂检测标准发生了变化，并且近日刚对车辆进行了升级，在通过检测之后，将重新安排 Model S 的交付日期。

    特斯拉 ModelS ModelSPlaid

  • 友赞叹特斯拉能判断前车尾灯 马斯克：之后还能认识警灯

    凤凰网科技讯 7月12日消息，在7月10日特斯拉在美国部分地区开始推送Beta v9版本的FSD（全自动驾驶系统）。有车主在社交媒体分享视频并发文表示，自己的特斯拉可以识别并判断其他车辆的尾灯。对此有网友提问马斯克，能否识别救护车和警车等特殊车辆的灯光并作出反应呢？马斯克回答称：“将在不久之后采取行动”（Action will follow recognition soon thereafter.）马斯克回应视频中车辆使用的是Beta V9版本的FSD，此前特斯拉CEO马?

    马斯克 特斯拉 自动驾驶

  • 「纯视觉」拥护者特斯拉：毫米波我都不用

    【TechWeb】在「自动驾驶汽车究竟应该用不用激光雷达」的问题上，车企已进行了长时间辩证，甚至衍生出了「激光雷达派」与「纯计算机视觉派」。而特斯拉无疑是业内最大的「纯视觉」拥护者了。马斯克对此的解释有两点：1、激光雷达成本过高。2、人类也是靠纯视觉开车的。（2019年）2021年7月，特斯拉给美国2000余名车主FSDBetaV9.0的体验券，更新之后车子就可以在任意道路使用自动驾驶-V9.0采用纯纯纯视觉方案、甚至连毫米波雷达都不

    特斯拉 自动驾驶 摄像头

  • 曾称苹果是特斯拉墓地！马斯克犀利嘲讽苹果

    同为美国知名科技公司，马斯克的特斯拉和苹果公司，表面上风平浪静，但是私下里却也是恩怨颇多。之前，因为员工挖角和跳槽问题，二者就频频嘴斗”。至今，马斯克还在公开场合嘲讽”苹果公司。近日，据报道，在特斯拉第二季度财报电话会议上，该公司CEO埃隆马斯克（Elon Musk）对苹果公司进行了抨击。马斯克对苹果的封闭生态进行了批评，并对苹果对钴的使用发表了评论。在谈到特斯拉计划向其他汽车制造商开放其充电网络时，马斯克表

    苹果 特斯拉 马斯克

  • 马斯克：如果我不担任CEO 特斯拉就会完蛋

    据国外媒体报道，当地时间周一，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在法庭上为特斯拉2016年收购SolarCity的交易作证时表示，如果他不担任特斯拉的CEO，该公司就会完蛋。

    特斯拉 马斯克 收购

  • 西北地区最大！特斯拉宣布西安交付中心开业

    今日晚间，特斯拉官方微博宣布，特斯拉西安交付中心正式开业。特斯拉表示，这是目前西北地区最大的特斯拉交付中心，这里设施优良、具备高效全面的提车一体化服务和专业的车主讲堂，可大幅提升西安及周边地区用户的交付效率和服务体验。今后西安车主提车时，只需要到西安交付中心登记并领取交付提车卡，再根据步骤提示分别处理保险、临牌、核对车辆信息等待办业务，整个过程清晰明了，无需过多等待。特斯拉西北地区交付负责人薛清扬

    特斯拉 微博 保险
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM