特斯拉发布AI日邀请函 将分享超级计算和神经网络训练的进展

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:特斯拉已开始为即将于8月19日举行的人工智能 （AI） 日发送邀请。邀请中描述了可能用于Dojo超级计算机的芯片，预计将在活动中公布。

特斯拉的目标不仅限于制造电动汽车，该公司还创造了先进的人工智能，可实现车辆的完全自主，以及独特的设备，从质量上将公司与竞争对手区分开来，并将其定义为一家技术公司。通过创造前所未有的独特产品，它引起了网友极大的兴趣。网友也因此希望特斯拉首席执行官马斯克就AI主题单独举办活动。马斯克已承诺在8月份举办特斯拉人工智能日，以公布特斯拉在人工智能软件和硬件的进展。

特斯拉在AI日活动的邀请函中写道:

“参加我们于太平洋夏令时间2021年8月19日下午5点在加利福尼亚州帕洛阿尔托举行的活动。这个仅限邀请的活动，将以Elon的主题演讲、特斯拉工程师的硬件和软件演示、Model S Plaid 试乘等为特色。与会者将最先看到我们在超级计算和神经网络训练方面的最新发展的人之一。他们还将深入了解特斯拉在我们车队之外的人工智能的下一步发展。

如果您收到了此次活动的电子邮件邀请，请提交使用相同的电子邮件地址填写下面的表格，让我们知道您想参加。空间有限，我们将在临近活动日期时确认与会者名单。如果您被选中参加AI日，您将收到一封确认电子邮件以及其他活动详情。”

邀请函还描述了一种据称是为特斯拉训练超级计算机 Dojo 设计的芯片。8月3日，机器人与机械实验室 （RoMeLa） 主任 Dennis Hong 在推特上发布了一张类似的图片，其中包含即将到来的特斯拉人工智能日的信息。鉴于他和特斯拉使用了相同的图像，可以肯定地假设Dennis Hong直接参与了特斯拉的工作。