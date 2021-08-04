义乌1秒发6只冠军同款 2000加工厂随“热搜”而动

今年的奥运热闹非凡，奥运冠军在获得网友称赞的同时也成为了“人间种草机”。
奥运同款在淘宝热卖杨倩同款发卡、陈梦乒乓球拍项链等均成爆款。
在杨倩问鼎冠军的1小时后，高峰日义乌1秒发6只小黄鸭。
产业带中小商家正在以全新方式诠释奥运经济。
90后厂二代用奥运金句烧制中华面碗，3天火速上线。
潮流服饰创始人7小时上线，“他赢不了我”短袖。
目前，义乌至少有2000加工厂，15万从业人员随“热搜”而动。与时间抢销量的爆款故事天天在上演。
今年的奥运热闹非凡，奥运冠军在获得网友称赞的同时也成为了“人间种草机”。
奥运同款在淘宝热卖杨倩同款发卡、陈梦乒乓球拍项链等均成爆款。
在杨倩问鼎冠军的1小时后，高峰日义乌1秒发6只小黄鸭。
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目前，义乌至少有2000加工厂，15万从业人员随“热搜”而动。与时间抢销量的爆款故事天天在上演。
如果说App广告中小雷最痛恨哪一种，那么开屏广告肯定是毫无疑问地第一，除了在应用初次打开的时候出现，就连切换到后台后再次打开都有一定概率需要重新看一遍，让人无比头疼。
今日，淘宝官方宣布调整《淘宝网商品发布规范》中关于描述或品质不符、滥发信息等规则。据悉，本次核心调整方向有以下两点：
今日，淘宝官方宣布推出“售后保”服务，延长售后维权期限。即日起，淘宝将向三类问题延长售后入口的保留期限，分别如下:
今天淘宝和京东相继发布了针对河南受灾商家的应对灾情和恢复经营措施，其中包括了发货时间延长、补贴、费用减免等措施。
日前，淘宝后台正在内测一个名为“顺手买一件”的新功能。据了解，消费者在单店下单金额达到卖家设定的门槛后，在下单页可以较低的价格顺手勾选一件包邮商品。
7 月 17 日，被誉为广告界戛纳盛典的 2021 金瞳奖内容盛典在北京圆满落幕。经过多轮角逐，淘宝天下传媒有限公司凭借“天猫小黑盒‘魔性表达’”这一创意营销，斩获金瞳奖PR与品牌建设-新品上市营销铜奖。金瞳奖创办于 2011 年，由中国商务广告协会(CAAC)指导，传播行业第一平台广告门主办，为首个对大中华区内容及内容营销领域进行商业价值认定的权威奖项。金瞳奖以内容为本源，以各类媒介及内容创意为维度，全方位的呈现不同媒介?
小红书将从7月26日开始严厉打击软广类笔记，疑似软广的笔记将直接被限流。同时，小红书方面告诉开菠萝财经，平台将于8月2日起开始关闭笔记好物推荐功能，即关闭在带货笔记中挂淘宝链接的权限，直播带货的外链功能保持不变。
自7月中旬传出美国上市计划被暂停之后，小红书近日又紧接着传出内部即将进行两项重要调整。消息显示，小红书将于8月1日开始，正是关闭笔记好物推荐功能，笔记中包含的淘宝链接将被关闭。另外还将严厉打击软广笔记，疑似软广的笔记将直接被限流。
今日，淘宝平台宣布，为了提供安全合规的购物体验，淘宝直播将在《淘宝直播管理规则》中新增不正当竞争的违规处理情形。
自鸿星尔克宣布向河南捐赠5000万元物资之后，引发了网友们支持国货的抢购热潮，火遍线上和线下实体店铺。
7月21日小红书平台做了，两个重大的功能性调整，而且一个比一个重大，对于用户影响尚可，但对于某些具备想象力的生态组织而言，就影响有点严重了。
昨日，淘宝宣布为了保障买卖双方的权益，帮助大家更好地解决食品类商品交易过程中的纠纷，将新增《淘宝平台食品类商品争议处理规范》，并对《淘宝平台生鲜类商品争议处理规范》和《淘宝平台争议处理规则》食品相关规则进行调整。
淘宝网宣布对《淘宝网七天无理由退货规范》实施细则进行了调整，新规将于2021年7月22日正式生效。
8月2日晚，中国举重“梦之队”的东京奥运赛程全部结束，8位运动员以7金1银收官， 单届夺金数量创造了历史最佳战绩。一向冷门的举重项目，这次却让国内外网友们看得热血沸腾。尤其是奥运历史上年龄最大的举重冠军吕小军，37岁的他创造了新的奥运会举重纪录，被外国网友“封神”，甚至比赛刚结束时，裁判也第一时间来找他索要签名。推特上，有外国网友评价:“在看吕小军比赛时，我们都是中国人。”
日前，淘宝直播领航计划直播新咖招募正式开始，面向全网电商红人、内容达人以及优质电商MCN机构。
90后卢沧龙最近很忙。作为一名淘宝店掌柜，在7月17日-25日期间，他都会驻守在上海国家会展中心——淘宝造物节现场的“云朵铺子”里。
“冠军同款就是这么快”杨倩夺得东京奥运会首金后，有网友开始在朋友圈晒出了奥运冠军同款头绳。
昨日，福建首家淘宝天猫商家运营中心落地泉州晋江滨江商务区总部大楼，未来福州、厦门也将相继开设服务，让海量工厂与商家一键式触达阿里数字生态的所有业务资源。
近日，淘宝网发布了《淘宝平台违禁信息管理规则》代办类商品及服务禁售规则变更公示通知。除了新增代办工作证明、代办学位证书等，另外还增加了代抢购茅台、代抢火车票、代选车牌号、代抢入学名额、代雅思和托福考试报名等代抢课/代报名服务、代办入网许可证等等。
有知情人士透露阿里妈妈日前已与抖音完成新一年的战略合作续约。据介绍，本次合作的具体场景是，符合相关条件的商家，可以继续在抖音短视频中悬挂淘宝商品链接，并直接跳转到淘宝App内完成交易。
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