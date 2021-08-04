义乌1秒发6只冠军同款 2000加工厂随“热搜”而动

8月2日晚，中国举重“梦之队”的东京奥运赛程全部结束，8位运动员以7金1银收官， 单届夺金数量创造了历史最佳战绩。一向冷门的举重项目，这次却让国内外网友们看得热血沸腾。尤其是奥运历史上年龄最大的举重冠军吕小军，37岁的他创造了新的奥运会举重纪录，被外国网友“封神”，甚至比赛刚结束时，裁判也第一时间来找他索要签名。推特上，有外国网友评价:“在看吕小军比赛时，我们都是中国人。”