义乌1秒发6只冠军同款 2000加工厂随“热搜”而动

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义乌1秒发6只冠军同款 2000加工厂随“热搜”而动

2021-08-04 16:05 · 稿源：站长之家

今年的奥运热闹非凡，奥运冠军在获得网友称赞的同时也成为了“人间种草机”。

奥运同款在淘宝热卖杨倩同款发卡、陈梦乒乓球拍项链等均成爆款。

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在杨倩问鼎冠军的1小时后，高峰日义乌1秒发6只小黄鸭。

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产业带中小商家正在以全新方式诠释奥运经济。

90后厂二代用奥运金句烧制中华面碗，3天火速上线。

潮流服饰创始人7小时上线，“他赢不了我”短袖。

目前，义乌至少有2000加工厂，15万从业人员随“热搜”而动。与时间抢销量的爆款故事天天在上演。

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