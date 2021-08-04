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热点：响应双减政策！阿凡题App下架拍照搜题功能

2021-08-04 14:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:昨日，中小学人工智能教育平台阿凡题APP发布了 v2.5.1更新，更新日志显示，在该版本中阿凡题将不再提供拍照搜题

据悉，阿凡题APP或将是双减政策发布后第一家下架拍照搜题功能的教育类应用。

资料显示，阿凡题隶属于北京阿凡题科技有限公司，是一家致力于人工智能教育科技发展的企业，集团由2013年成立的阿凡题拍搜APP发展壮大而来，目前已经拥有拍搜APP（阿凡题）、1对1在线辅导APP(阿凡题辅导)、线下一站式教育实体店(智能学习吧、阿凡题教育)、双师ERP系统植入、研究院、学校等多个教育平台，是一家集人工智能、大数据、在线教育、咨询服务、系统开发于一体的综合教育科技集团。

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7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。

其中，意见要求，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作、上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产。

同时，意见明确，线上培训机构不得提供和传播“拍照搜题”等惰化学生思维能力、影响学生独立思考、违背教育教学规律的不良学习方法。坚决禁止为推销业务以虚构原价、虚假折扣、虚假宣传等方式进行不正当竞争，依法依规坚决查处行业垄断行为。线上培训要注重保护学生视力，每课时不超过30分钟，课程间隔不少于10分钟，培训结束时间不晚于21点。积极探索利用人工智能技术合理控制学生连续线上培训时间。

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